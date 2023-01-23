香港經濟展望：人才荒頭號挑戰，全面復甦還望明年
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中港通關、清零告終，香港以一系列經濟利好消息開始2023年。但在中美角力和人才外流之下，經歷政治和經濟重創的國際金融中心如今奮力追後落，真的有力回朝嗎？德國之聲專訪香港歐洲商會、外國和本地經濟師，分析香港經濟復甦的前景和暗湧。
文：德國之聲中文網
經歷最嚴峻的新冠疫情、最嚴厲的防疫政策，2022年的香港經濟、股市和樓市皆陷入多年罕見的萎縮，不少分析指去年經濟增長會跌至負3%。 2023年伊始，隨著中國取消入境隔離政策，連接中港的鐵路、穿梭巴士、渡輪等陸續復運。中國打開邊境大門，是香港許多商家引頸以待的時刻，冀盼盡快嘗到通關帶來的甜頭。
香港大學香港經濟及商業策略研究所預期，香港今年有2.5%經濟增長；香港總商會預測增長率是3.8%。中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所所長莊太量更加樂觀，認為可望達到5%增長。他向德國之聲表示，除了中國開關，去年經濟收縮的低基數效應也是增長主因。
香港從去年第四季放寬入境限制至「0+3」後，大大刺激港人外游意欲，對振興本地市道的效用卻很有限。即使本月初與大陸通關至今，北上的人流佔多數，南下的以香港居民或探親目的為主，市面人潮暫未見明顯增長。反觀澳門不少飯店的農歷年假預訂已經爆滿，業界預計整體入住率可達九成。
疫情前，訪港旅客每年平均有5000萬至6000萬人次，暴跌至去年只剩約60萬人次。即將迎來開關後首個農歷新年，商界期盼「旺丁旺財」。莊太量看好高鐵復駛後會吸引更多遠途大陸客來港，半年內總旅客量可回復六至七成。
通關未抵銷阻力 全面復甦料待明年後期
牛津經濟研究院（Oxford Economics）抱持較審慎的看法，預測本年經濟值緩緩增長1.4%，其高級經濟師陳進來接受德國之聲訪問時指，這個數字已經把通關因素計算在內。環球經濟持續緊縮令出口受壓、美國加息未止，都是拖累香港的外圍因素。他亦認為，港府連續兩年向市民派發消費券後，今年在這方面的開支會變得慬慎，令本地消費力道減弱。
陳進來告訴德國之聲：「沒錯，中國開關會帶來復甦帶來助力，但無法抵銷那些強勁的阻力，它們短期內會繼續困擾香港。」牛津經濟研究院預期，要等到2024下半年香港經濟才會全面復甦。陳進來和莊太量都認同香港股市今年會回升，特別是中國當局釋出訊號，即將結束對科網大企的整頓打壓。
香港總商會的商業前景調查結果顯示好壞參半，四成受訪企業認為最壞的時日已過，憧憬今年營業額會上升，但仍有四成企業擔憂生意比疫情前差。市場普遍預料，通關後最先受惠的會是旅遊、零售、餐飲、飯店業。
但莊太量指出，上述行業的增長未能補償金融和轉口——香港兩大產業的損失，其復甦速度仍然受制於不可控的隱憂。他舉例由於疫情封關和企業撤資，金融業表現去年連續三季衰退，影響最大的資產管理業現在還處於收縮期，資金會否回流存在不確定性。
歐洲商會：人才荒是頭號挑戰
香港是外資企業的區域總部集中地，不少主管中國業務的行政高層落戶於此。去年首季爆發第五波疫情期間，香港人口淨流出高達十幾萬人，當中除了移民的港人外，還包括不少外資公司職員。香港歐洲商會當時公佈的業內調查顯示，一半受訪者的公司會在一年內完全或局部遷離香港，肯定不會走的僅17%。
香港歐洲商會副主席Claus Schuermann本月接受德國之聲專訪稱，的確有企業因為清零政策而遷到新加坡和杜拜等地，但商會沒有統計數目。按照他們的觀察，考慮撤離的公司比採取實際行動的多很多，疫情期間香港歐洲商會的會員總數甚至輕微增加。他認為目前餘下的外企大多傾向留港，因為中國依然是「大到不能放棄的重要市場」，香港的地理位置比任何其他地區都優越，現階段難以被完全取代。
雖然清零政策的障礙已除，但人才荒問題未有解決。 Claus Schuermann坦言：「相比企業遷離，人才外流是更嚴峻的問題，我認為那是復甦的頭號挑戰。」香港2020年中實施《國安法》，直至去年10月230人被捕，包括最知名的民主派領袖、媒體管理層、示威者等。西方國家猛烈抨擊《國安法》侵蝕香港的基本人權和自由，相應地推出制裁和移民便利措施。
Claus Schuermann形容，駐港的歐洲企業普遍不太擔憂近年的政治和司法變化，可是它所引發的港人移民潮，同樣令外資公司陷入困境。 「外企不光需要外國人才，在日常運作中，外國高管手下還有很多本地人一同工作。在移民潮下，聘請本地人變得更加困難，而且離開的港人很多都是管理階層，許多公司都人手不足。」
港星相爭 人錢回流？
疫情封關令一些資金遷移外地，新加坡是受歡迎的目的地，該國更調高去年的經濟增長預測至3-4%。牛津經濟研究院高級經濟師陳進來認為，目前香港的復甦速度落後於新加坡和其他國際金融中心，但兩地不能直接相提並論。 「新加坡更著重於擔當東南亞市場的大門，而香港的是進入中國的通道，只要外資想與中國做生意，對它們而言香港仍然具吸引力。」
莊太量認為：「大家每一天都要賺錢，就是看哪裡更方便，金融中心不是說搬就搬。」舉例說香港的銀行數目和股市市值大於新加坡，未能被取代。至於人才外流問題，他預計會有三分一到四分一移民港人回流。 「不相信人人都在外國賺到錢，待香港經濟復常，部分人都會回來賺錢」。但他稱目前政策不到位，建議在稅務優惠外推出更針對性的配套，例如協助外地優才的子女找學位。
中美關係緊張持續了一段時間，香港的經濟地位因政治問題受到質疑。陳進來分析，在可見將來美國不會改變對華路線，對在中國和香港有商業利益的企業，構成潛在地緣政治風險。但他相信對香港的影響有限：「除非西方把香港視為與中國完全一樣，不再使用香港銀行服務和運作中國業務，否則如現在的情況所見，外資仍對香港金融體系抱有很強的信心。」
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【跨域生態系系列專訪 】廢材再生循環跨域生態系 — 回收大理石、蚵殼，化身珊瑚孵育器
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珊瑚復育是全球性的課題，不只台灣，世界各國都致力於海洋復育，例如澳洲政府與企業就投入了很多資源，一直在尋找更好的解方。
除了環境保育，生態系更長遠的願景， 是希望在海底造林，達到生態推廣與觀光旅遊的理想。
在東北角浮潛勝地龍洞，許多廢棄九孔池因池內風浪小、生態豐富，成為潛客的熱點。2022年11月的龍洞海邊，在一處被老龍洞人稱為「蚊子坑」的廢棄九孔池旁，有一群人竭力往海底張望，不是為了浮潛，而是在搜尋海中的「四葉幸運草」。
「找到了，你們上次種下的珊瑚在那邊！」人稱「珊瑚媽媽」的台灣山海天使保育協會秘書長陳映伶，呼喊金屬中心的研究人員過來觀測，在兩米深的九孔池底，一片白色的四葉幸運草基座上，有三株小珊瑚挺立生長。
這片白色四葉幸運草珊瑚基座，成分來自於廢棄大理石與牡蠣殼，透過「循環經濟」的理念與技術，再生成為復育珊瑚的搖籃。這是一群企業家、設計師、工程師與環境保育者跨域共創的結晶，讓花蓮的大理石廢料與嘉義東石的牡蠣殼不再只是廢棄物，能在大海中創造新價值。
時間倒轉一年，故事開始於一場在海邊舉行的會議。2021年年底，一群企業家與設計師為了一個因循環經濟而誕生的新材料而聚集，來到東北風冷冽的基隆，他們是擅長異質材料創新設計的澄市有限公司（簡稱澄市設計）、經營大理石原石與製品進出口的石材業者，與具備3D列印技術的瑞比德科技及台灣天馬科技等企業代表，共同來到國立海洋科技博物館，熱烈討論由大理石廢料與牡蠣殼再造的新材質，在各自的領域創新運用的可能性。
石材業者面臨每年上百噸廢料的困境，從2020 年開始和金屬中心進行再生材料開發，已成功運用廢石材料製造再生材料。
開發出來的新材料，是由成份為「生物碳酸鈣」的牡蠣殼與礦物「二氧化矽」的大理石混合而成，藉由不同比例與轉換溫度，形成多樣態轉換材（Poly-T Material）。「在應用面，這個新材料多孔隙，有過濾與耐火的特性。」金屬中心鎔鑄組組長郭信宏表示，在發想會議上，大家發現新材質與珊瑚的質地接近，都是碳酸鈣，或許可以應用於珊瑚復育。
循環經濟材料，成海洋復育尖兵
其中，海科館也提供相關的專業知識與珊瑚復育經驗，表示珊瑚復育用的基石材料多以進口活石製作，或以石膏、塑膠、壓克力等進行使用，但近年國際上也逐漸禁止活石的開採，台灣在珊瑚復育目前還沒找到理想的材質。
「珊瑚是海洋裡的熱帶雨林，其生物多樣性是海洋生態系裡最高也最豐富的，整個海洋有大約1/4生物的一輩子或一輩子中的某些時間會在珊瑚礁生態系裡度過。」在海科館長年擔任志工、也投入復育珊瑚志業超過十年的陳映伶表示，珊瑚也是一種傲嬌的動物，要在溫度、日照與無污染等條件都到位的環境才能生長，在台灣北海岸因過度開發，導致珊瑚死亡或白化，連帶破壞許多海洋生物的棲地。
眾人有了共識，對循環經濟材料應用於復育珊瑚的可能性充滿期待，但在這條還沒人走過的路上，從研發、設計、測試到場域認證，需要跨域性的技術整合，才有機會落地。此時澄市設計共同創辦人暨總經理林洧緹站出來擔起基石者角色，連結瑞比德科技與台灣天馬科技等企業利基者，共同守護「珊瑚礁生態系」，在經濟部中小企業處的支持與金屬中心的輔導下，組建「跨域生態系」，展開為期一年從循環經濟到海洋復育的創新計畫。
「關於廢材，既然我們有把它生產出來的能力，也必須要有把它回收再利用的義務。」對林洧緹來說，主導循環經濟計畫不是第一次。主修藝術的林洧緹是鈑金廠二代，2014年父親離世後與妹妹共同接手，除了以女力振興鈑金本業，更從藝術家的角度來看材質，創立Douxteel 品牌，與設計師合作，利用廢棄鈑金邊角料，製作以「峽谷」為名的藝術品與吧檯，以及像月光映照在水面的點心盤「月盤」，屢次獲得國際獎項肯定。
生態系的組隊從擬定策略藍圖開始，林洧緹以終為始，從市場行銷面回推研發與設計路徑，兼顧環境保育與市場性。「最早我們在想怎麼把這個東西賣到全世界，甚至它不只是賣產品，我們可以去做體驗、做觀光。」從珊瑚與循環經濟為主題出發，林洧緹規劃了「珊瑚復育」（CSR社會責任）、「水族造景」（to B，面向企業客戶）與「珊瑚商品與體驗」（to C，面向個人用戶）等三種不同市場的策略，與生態系夥伴共同推進。
在計畫核心「珊瑚復育」的策略裡，除了環境保育，生態系更長遠的願景，是希望在海底造林，達到生態推廣與觀光旅遊的理想。在此之前，要開發出新材質的珊瑚復育底座，生態系團隊需要通過「材料配方的研發」與「珊瑚底座型態的設計」兩大考驗。
金屬中心的工程師團隊，擔綱材料研發的角色，在實驗室裡擺進大水族箱，嘗試不同配比的大理石與牡蠣殼，試圖模擬材質在水中的耐受度。但這還不夠，畢竟珊瑚生長的環境是大海，還要找到能測試真實海流沖刷、鹽分與酸鹼度等環境考驗的場域。於是，團隊找上在龍洞九孔池復育珊瑚的陳映伶，加入生態系成為場域驗證的利基者。
材質大變身，成珊瑚再生底座
新材質要通過大海的考驗，可不容易。「我還記得拿到第一批實驗材質，放進海裡沒多久，就像發泡錠一樣的溶解在海裡了。」陳映伶回憶，當初把這個消息回報給研發團隊，整個群組瞬間陷入愁雲慘霧。
「海裡的鹽分與其他物質，會讓材料產生變化，需要找到加強材質穩定性的方法。」金屬中心鎔鑄組的工程師陸致瑋表示，找到穩定性夠又不會污染海洋的配方，是整個計畫需要突破的第一個挑戰。於是團隊不斷調整配方，進行一波又一波的修改與測試，藉由陳映伶與海科館的回饋，以及用軟體模擬材質更長時間在海水中的狀態，來進行材料調整。
但有了好的材質，底座要做成什麼形狀，才能讓珊瑚穩定生長，也讓進行復育的潛水員容易操作？於是，在肆參伍創意現場有限公司擔任設計顧問，同時也是中原大學設計系助理教授的施昌甫，帶領設計團隊加入生態系團隊，擔起珊瑚底座造型設計的任務。
於是，施昌甫為了能快速駕馭「人海介面」的設計，開始跟陳映伶學習珊瑚與海洋的知識，了解需求與使用情境。「好的珊瑚底座有三個要點：第一要堅硬，第二表面要粗糙，第三要讓潛水員可以搬得動。」研究珊瑚復育超過十年的陳映伶表示，復育珊瑚的步驟，就是把折枝下來的小珊瑚，用塑鋼土固定在底座上，讓潛水員帶到海底固定。所以「堅硬」是為了抵抗海流與鹽分侵蝕，「粗糙」則是為了讓珊瑚容易附著。
有阻浪效果的九孔池，如同珊瑚的幼兒園，在底座上的小珊瑚順利活下來、長大之後，就可以搬移到龍洞和美漁港，回到更廣闊的大海裡。此時，一片片珊瑚底座就需要彼此卡接，讓珊瑚能像在自然環境一樣的成群結隊，成為海洋生物更好的棲息地。
因此，設計師在設計底座上，多了一個「可拼接延伸」的任務。施昌甫帶領設計師團隊，一連召開數場設計工作坊，讓不同設計師來認識珊瑚與大海，共同研發，冰棒形、六角形、葉片形……眾人集思廣益，要找出最適合復育珊瑚的底座造型。
於是，整個生態系由澄市設計主控產品發想與策略規劃、石材業者提供廢棄石材與料源篩選、珊瑚媽媽提供使用情境與場域驗證、金屬中心研究材質的穩定性、肆參伍創意現場負責產品設計，但這樣還不夠，設計與研發還要兼顧製造，要符合能夠量產的條件。此時，就屬於瑞比德科技與台灣天馬科技範疇，兩家公司肩負起製造與量產的工作，以3D列印的技術，把製造面的可行性反饋給團隊，來進行設計與材質的調整。
「過去在循環經濟的材料開發上，最後常常卡在不能量產或成本控制上，廢材再生的造價高於普通材料，也會阻礙上市。」金屬中心企廣處產業化推動專案經理黃偉咸表示，為了讓產品能落地，在無前例可循的狀況下，各方憑藉專業本領與熱忱，一同去枋寮大理石切割廠了解材料、到龍洞看珊瑚生長的場域。經過無數次的研發、設計與驗證調校，「四葉幸運草」形態的珊瑚底座終於誕生。
「這是我目前用過算最好用的底座，我打80 分。」陳映伶滿意的表示，「四葉幸運草」底座材質穩定，耐衝擊與鹽分；底座上的十字溝槽，方便珊瑚礁的固定，底座之間更能以交叉方式彼此組合，在海底構築大片魚礁，提供海底生物更大片的棲息地。此外，更難得的是，其材料售價低於市售25%以上，在市場上極具競爭力。
海洋造林不是夢，藍色的開心農場
「「四葉幸運草」底座研發的成功，也打開生態系to B（面向企業客戶）的市場大門。國內不少經營海洋場館或在做海洋生物復育的企業，對新循環經濟新材料在海洋的應用深感興趣，紛紛提出各種合作的可能性。像桃園的Xpark 水族館，就希望委託生態系進行入口展示水族箱的造景。
此外，澄市設計與肆參伍創意現場，更積極運用新材質多孔隙的特性，研發出珊瑚造型的擴香石；也以珊瑚為主題，以新材質設計紙鎮、燈座等商品，希望打開2C（面向一般用戶）的市場，推廣復育珊瑚的理念。
在計畫的最初，林洧緹就提出希望發展「體驗」活動，認為這可能會成為計畫最能深入人心、最具感染力的一環。「當時我跟大家說，希望可以實現種珊瑚的『開心農場』。」林洧緹笑著表示，生態系的夢想最後終於成真。
2022 年下半年，一群群小朋友出現在和美漁港的港邊，一邊彩繪自己的幸運草底座，一邊學習循環經濟與珊瑚復育的知識，最後親手種下珊瑚，交給潛水員固定在海中。在台灣山海天使保育協會的帶領下，「種珊瑚」的過程被設計成教案，推廣海洋與環境教育。
在跨域生態系夥伴、保育人員與大小朋友們的協力下，如今，和美漁港海底下已種下兩百多棵珊瑚，欣欣向榮。「經過我們下水調查，珊瑚礁附近有60多種魚類，還有螃蟹、貝類，龍蝦也會過來。」陳映伶表示海底生態日漸豐富，珊瑚礁生態系慢慢回來了。
當海底的珊瑚花園復育起來，會帶動教育、浮潛、觀光旅遊與住宿等商機，國外已有復育珊瑚打造度假村的成功案例。「讓民眾付費來浮潛看珊瑚、種珊瑚，就可以累積保育基金，有更多資源能投入珊瑚保育。」林洧緹強調，今年種下珊瑚的民眾明年還會回來，欣賞自己去年種下的珊瑚，形成永續旅遊。
從循環經濟到珊瑚復育，是開發新材料的好奇心與對海洋復育的熱情，凝聚一群人的跨域合作，把山裡的廢材轉變成海裡的生命。以此為基礎，更多友善環境的材料創新，正在持續進行中。
【多元觀點】ESG永續議題下，開拓出新戰場
世新大學資訊管理系教授 ── 林宏遠專訪
珊瑚復育是全球性的課題，不只台灣，世界各國都致力於海洋復育，例如澳洲政府與企業就投入了很多資源，一直在尋找更好的解方。
跨域生態系之所以能聚集眾人，是因為看到一個商機，但單獨執行可能因為風險過高、跨領域能力未逮，或需要有人共同驗證等因素，集結不同領域的企業，共同往商機邁進。生態系在面對不同階段與不同成熟度的商機，適合不同的成果指標制定階段性目標。
以廢材再生循環跨域生態系來說，最大的挑戰是面對不明確的市場，以及尚未成熟的商機，然而追求永續發展、落實ESG已成為世界的必然趨勢，前景可期，就像在十年前談資安，看不到商機何在，但今日時機與市場成熟，成為炙手可熱的事業。
因此，可以試著用較長遠的眼光，來看這個生態系的發展，現階段可考慮以「服務驗證」（PoS，Prove of Service）的角度來衡量其成果。試著利用建立起來的協同合作平台，發展出新的產品或服務方案（例如：生態觀光、主題式文創商品……等），對應到特定的客群並帶來重複消費的行為，這樣就能證明這個商機在這個階段是有機會的，後面有放大及獲利的可能性。
面對尚不明確的市場，看不清楚在哪裡，但不要急著開槍。以生態系團隊文化來說，此生態系由設計師、研發製造人員與海洋保育人員組成，具備面對市場的觀察力與耐心，也有足夠的價值核心型生態系 ╳ 廢材再生循環跨域生態系回收大理石、蚵殼，化身珊瑚孵育器6熱忱與互信基礎，才能夠在一個尚且模糊並充滿灰色地帶的戰場上共同開拓。
(文/林欣婕、照片/林野)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。