2023/01/22,
健康

新加坡強制包裝飲料用「營養分級標籤」減少民眾糖攝取量，專家：未必能成功改變飲食行為

新加坡強制包裝飲料用「營養分級標籤」減少民眾糖攝取量，專家：未必能成功改變飲食行為
新加坡推動多項措施對抗糖尿病，包括強制所有當地販售的包裝飲料貼上營養分級標籤，依糖分、飽和脂肪含量分為A至D等級。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

除了包裝飲料，新加坡衛生部預計2023年底針對現泡飲料實施類似規定，包括深受民眾喜愛的珍珠奶茶等手搖飲。衛生部長王乙康說，未來將要求販售鮮榨果汁、珍珠奶茶等現泡飲料業者，在菜單上針對糖分、飽和脂肪含量較高的飲品，註明營養分級標籤。此外，糖分、飽和脂肪含量最高的飲料也不得廣告宣傳。

（中央社）糖尿病是全球主要公共衛生問題之一，新加坡近年多管齊下進行「糖尿病大作戰」，最新措施包括強制所有當地販售的包裝飲料貼上營養分級標籤，依糖分、飽和脂肪含量分為A至D等級。

這項措施去（2022）年12月30日正式上路，所有在新加坡銷售的包裝飲料及出於自動飲料機的飲品，都需要貼有營養分級標籤（Nutri-Grade）。這包括預先裝入瓶罐、紙盒的飲料，以及出自汽水販賣機、自動咖啡機的飲料。

營養分級標籤依飲料含有的糖分及飽和脂肪，分為A、B、C、D等級。依規定，每100毫升含有超過5克的糖及1.2克飽和脂肪的飲料，屬於C級；含有10克以上的糖及超過2.8克的飽和脂肪，則屬於D級。

每100毫升含糖量低於1克、飽和脂肪少於0.7克的飲料，屬於A級。除了特定情況，D等級的飲料不得廣告宣傳。

高糖分攝取與肥胖、糖尿病風險息息相關，新加坡衛生部表示，新加坡人平均每日糖攝取量為12茶匙（60克），超過一半的糖攝取量來自飲料，其中，包裝飲料就占64％。

根據國際糖尿病聯盟（International Diabetes Federation）資料，2021年新加坡成人糖尿病盛行率為14.9％，比台灣（13.1％）、韓國（8.6％）都高。

飲料營養分級標籤制度是星政府致力減少民眾糖攝取量的做法之一。

新措施上路後，一名新加坡民眾接受《中央社》記者訪問時表示，對注意健康的人來說，能更方便選擇較健康的飲料，「相信會有一定成效」。

但她也不諱言，「很多新加坡人還是重視口腹之慾，好喝的還是照喝不誤」，以可樂為例，「很多朋友還是選擇original或classic，零卡或低糖好像比較健康，可是味道不好。」

也有民眾向當地媒體表示，自己會避開D等級的飲料，「現在大家很容易得到糖尿病，養成健康生活方式很重要。」

衛生部指出，自2019年宣布推行營養分級標籤制度以來，飲料製造商逐步為產品貼上標籤，重新調整配方並推出糖分、飽和脂肪含量較低的產品。屬於A、B等級這類較健康的飲料銷量逐漸上升，從2017年的37％增至2021年的71％。

除了包裝飲料，衛生部預計2023年底針對現泡飲料實施類似規定，包括深受星國民眾喜愛的珍珠奶茶等手搖飲。

新加坡衛生部長王乙康說，未來將要求販售鮮榨果汁、珍珠奶茶等現泡飲料業者在餐單上針對糖分、飽和脂肪含量較高的飲品，註明營養分級標籤。糖分、飽和脂肪含量最高的飲料也不得廣告宣傳。

專家投書分析：光標籤本身未必能成功改變人們飲食行為

對於此一新措施，新加坡新躍社科大學（Singapore University of Social Sciences）行為見解卓越中心副主任Victor Seah投書《亞洲新聞台》（CNA）指出，可以將營養分級標籤視為「推力」（nudge）的一種，企圖讓人們選擇對健康更有利的行為，但沒有禁止任何選項或是增加購買特定飲料的成本。

Victor Seah指出，消費者雖然早已有成分及營養價值表可以參考，但這都需要讓消費者在購買飲料時花時間鑽研並進行比較。營養分級標籤讓消費者可以在短時間之內，分辨出哪一款飲料較為健康，減少消費者的不確定性。營養分級標籤也能去除人們對於特定食物的誤解，像是我們可能在觀看卡通時而獲得了「純果汁總是較健康的選擇」，但營養分級標籤提醒了人們攝取過多的結果未必是健康的。

Victor Seah指出，如同其他的營養標示，營養分級標籤也不是完美的。舉例而言，純果汁或是全脂牛奶所獲得的營養分級標籤等級，就比數款人工製造的碳酸飲料來得低。這是由於營養分級標籤主要是依據糖分以及飽和脂肪來區分等級。

營養分級標籤的方式可能會與人們既有的認知相互衝突，Victor Seah表示新加坡健康及健康促進部門也察覺了這些衝突，正想方設法透過大眾教育來改善。

Victor Seah還說，光是推動營養分級標籤本身未必能成功改變人們的飲食行為，這其中至少有兩個原因。首先，消費者通常認為食物和飲料若要變得更健康，就必須犧牲口感。如果政府未留意到人們的這個想法，營養分級標籤就可能變成在暗示民眾哪些飲料的口感不佳。

其次，消費者已被發現存在補償行為。一項研究結果發現，引導消費者選擇較為健康的三明治時，會導致他們選擇較不健康的飲料或配菜作為補償。

Victor Seah表示，營養分級標籤應該被視為更為全面的健康消費策略的其中一環，而這樣的消費策略目的在於讓新加坡人把健康食物與美味劃上等號。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。