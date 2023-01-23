【國際大風吹】2022年很難讓人開心起來，但還是有一些鼓舞人心的正向新聞

說真的，2022年很難讓人開心起來：俄羅斯和烏克蘭爆發戰爭、台海局勢一度相當緊張，前日本首相安倍晉三遭到刺殺、前英國女王伊莉莎白二世逝世，還有南韓發生慘痛的梨泰院踩踏事故，全世界面對能源和通貨膨脹危機等等。

可是展望新的一年，總是需要一點希望，讓我們暫時放下負面情緒，一起來看看，2022年世界上發生了哪些正面的好新聞？其實在能源和環保方面，有一些不錯的發展，而且有一場戰爭在去年畫下休止符了喔。

能源：戰爭加速綠能轉型、核融合技術突破

俄烏戰爭對世界帶來很多負面的衝擊，但或許有一個想不到的正面效應，就是它加速了全球往綠能轉型的腳步。

國際能源署在2022年10月發布的報告中史上第一次預測，全球對化石燃料的需求，將會在15年內達到高峰，然後逐步下滑。報告認為，即使各國不再加速脫離化石燃料，只要執行現有的政策，煤炭需求將會在幾年內達到高點，天然氣需求將會在2030年前觸頂，而石油需求將會在2035年左右來到最高峰。

而這對全世界來說會是一個歷史性時刻，畢竟從工業革命以來，經濟發展就一直跟化石燃料的消耗量成正比，石油、煤炭用得越多，經濟發展就越快，但污染和溫室效應也越高。如今，GDP和化石燃料終於可以脫鉤了。

當然，前提是減少碳排以及綠能轉型的計畫要持續進行。

我們知道眼前只有一小段時機，得趕快投資潔淨能源、創新以及潔凈科技，否則化石燃料經濟就會過時了。 我們絕對有必要朝淨零轉型，但又不能依賴特定燃料，我們已經從化石燃料學乖了，我們知道今天的決策，就會影響到明日的投資計畫。 歐盟執委會主席 范德賴恩（Ursula von der Leyen）

為了擺脫化石燃料，可再生能源的發展也超級重要，而2022年的好消息是核融合技術出現重大突破。美國能源部12月宣布，研究人員在核融合實驗中，史上第一次達到150%的能量淨增益，也就是產生的能量超過投入核融合反應的能量。

上週，他們史上第一次設計出一套實驗，成功讓核融合燃料保持足夠的溫度、足夠的密度、足夠的圓度，而且保持夠久，所以燃料點火了，最終產生的能量比雷射輸入的更多——大概輸入2焦耳，輸出3焦耳。 美國國家核安全管理局 亞當斯博士（Dr. Marvin Adams）

相較於現存核電廠所使用的核分裂技術，核融合不但所使用的氫元素等原料非常常見，地球上取之不盡，而且不會產生碳排放，只會製造低度放射性廢料，核災風險也很低，理論上是乾淨、便宜又安全的發電方式。

不過話又說回來，這次的突破雖然重要，卻不代表人類永遠擺脫能源和氣候危機了，因為距離真正商業運轉，還有很多技術門檻需要突破。大部分專家估計還需要幾十年時間。換句話說，就算核融合發電有一天成真，也來不及逆轉眼前的氣候危機。除了開發潔淨能源之外，還是得快速減少碳排才行。

Photo Credit: GettyImages 亞當斯博士宣布核融合的實驗成果

環保：氣候賠償達共識、瀕危動物起死回生

說到氣候暖化危機，2022年也有一個好消息，就是11月舉行的第27屆聯合國氣候大會（COP27），做出了一項史無前例的決議：已開發國家將會設立一個基金平台，為受到氣候變遷損失的開發中國家提供賠償金。

這件事已經爭了幾十年沒有解決，但如今在埃及夏姆席克終於有了突破，對全世界每個脆弱國家都意義非凡。 聯合國氣候變遷執行秘書 斯帝爾（Simon Stiell）

過去上百年來的溫室效應氣體，大多數是比較早工業化的已開發國家排放的，但是造成的暖化和氣候變遷，卻常常傷害到開發中國家，因此富裕國家似乎有道德義務賠償這些弱勢國家，而2022各國終於同意設立一個所謂「損失與損害」基金。

不過，比較敏感的細節，例如基金來源該由哪些已開發國家承擔？還有未來像中國這樣、有一定能力負擔賠償金的新興經濟體，是否也該出錢？都得等接下來幾年持續協商討論。

和平：衣索比亞內戰達成停火協議

還記得嗎？前年我們曾經報導過，非洲東部的衣索比亞，從2020年底爆發內戰。剛上任沒多久，就因為成功結束區域衝突而榮獲諾貝爾和平獎的衣索比亞總理阿比，卻和鄰國聯手出兵，圍剿國內提格雷省的反抗軍，而且過程中各方都疑似犯下戰爭罪的暴行。

這場內戰從2020年底爆發，政府軍和提格雷省的地方武裝勢力，一度停火又重新開戰，歷經將近2年的血腥衝突，數千人死亡、數百萬人流離失所、數十萬人面臨饑荒之後，終於在2022年的11月同意永久停火。

衣索比亞衝突的雙方，已經正式同意停止敵對狀態，也同意有系統、有秩序、順利平和、經充分協調後解除武裝。 非洲聯盟特使 奧巴山約（Olusegun Obasanjo）

提格雷地方勢力同意放下武裝，讓政府接管全省，而政府也將儘速讓人道物資進入當地，恢復民眾的正常生活。雙方也會成立轉型正義機制，來釐清真相、追究責任、完成和解，以及療癒傷痛。目前為止，當地沒有再發生衝突，算是以和平迎接新年到來。

不過專家分析，未來總理阿比還得小心處理國內的族群緊張，好好進行戰後重建，尤其是發展經濟改善民生，否則說不定哪一天戰火又會死灰復燃。

Photo Credit: GettyImages 衣索比亞內戰下武器的殘骸

以上就是幫大家挑選的2022年正向國際新聞，希望有讓你的心情好一點點。如果還是沒什麼動力，再跟大家分享一個2022年激勵人心的故事，就是去年底，美國拉丁音樂圈最重要的拉丁葛萊美獎，最佳新人竟然頒給了一位95歲的老奶奶。

她是古巴裔歌手阿瓦雷斯（Angela Álvarez）。其實她已經創作和演奏音樂幾十年了，也在音樂圈工作，但一直到2021年，才在94歲的年紀發行第一張個人專輯，以及第一次站上舞台舉辦演唱會，而這股對音樂的熱愛也感動評審，贏得大獎。

新的一年，也希望大家勇敢追夢喔。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航