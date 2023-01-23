【國際大風吹】2022年很難讓人開心起來，但還是有一些鼓舞人心的正向新聞
我們想讓你知道的是
乍看之下，2022年好像充滿著不好的事，但若仔細盤點，從加速擺脫化石燃料，到核融合技術出現突破，以及伊索比亞內戰達成永久停火，其實動盪不安的2022還是有一些正面新聞。
說真的，2022年很難讓人開心起來：俄羅斯和烏克蘭爆發戰爭、台海局勢一度相當緊張，前日本首相安倍晉三遭到刺殺、前英國女王伊莉莎白二世逝世，還有南韓發生慘痛的梨泰院踩踏事故，全世界面對能源和通貨膨脹危機等等。
可是展望新的一年，總是需要一點希望，讓我們暫時放下負面情緒，一起來看看，2022年世界上發生了哪些正面的好新聞？其實在能源和環保方面，有一些不錯的發展，而且有一場戰爭在去年畫下休止符了喔。
能源：戰爭加速綠能轉型、核融合技術突破
俄烏戰爭對世界帶來很多負面的衝擊，但或許有一個想不到的正面效應，就是它加速了全球往綠能轉型的腳步。
國際能源署在2022年10月發布的報告中史上第一次預測，全球對化石燃料的需求，將會在15年內達到高峰，然後逐步下滑。報告認為，即使各國不再加速脫離化石燃料，只要執行現有的政策，煤炭需求將會在幾年內達到高點，天然氣需求將會在2030年前觸頂，而石油需求將會在2035年左右來到最高峰。
而這對全世界來說會是一個歷史性時刻，畢竟從工業革命以來，經濟發展就一直跟化石燃料的消耗量成正比，石油、煤炭用得越多，經濟發展就越快，但污染和溫室效應也越高。如今，GDP和化石燃料終於可以脫鉤了。
當然，前提是減少碳排以及綠能轉型的計畫要持續進行。
我們知道眼前只有一小段時機，得趕快投資潔淨能源、創新以及潔凈科技，否則化石燃料經濟就會過時了。
我們絕對有必要朝淨零轉型，但又不能依賴特定燃料，我們已經從化石燃料學乖了，我們知道今天的決策，就會影響到明日的投資計畫。
歐盟執委會主席 范德賴恩（Ursula von der Leyen）
為了擺脫化石燃料，可再生能源的發展也超級重要，而2022年的好消息是核融合技術出現重大突破。美國能源部12月宣布，研究人員在核融合實驗中，史上第一次達到150%的能量淨增益，也就是產生的能量超過投入核融合反應的能量。
上週，他們史上第一次設計出一套實驗，成功讓核融合燃料保持足夠的溫度、足夠的密度、足夠的圓度，而且保持夠久，所以燃料點火了，最終產生的能量比雷射輸入的更多——大概輸入2焦耳，輸出3焦耳。
美國國家核安全管理局 亞當斯博士（Dr. Marvin Adams）
相較於現存核電廠所使用的核分裂技術，核融合不但所使用的氫元素等原料非常常見，地球上取之不盡，而且不會產生碳排放，只會製造低度放射性廢料，核災風險也很低，理論上是乾淨、便宜又安全的發電方式。
不過話又說回來，這次的突破雖然重要，卻不代表人類永遠擺脫能源和氣候危機了，因為距離真正商業運轉，還有很多技術門檻需要突破。大部分專家估計還需要幾十年時間。換句話說，就算核融合發電有一天成真，也來不及逆轉眼前的氣候危機。除了開發潔淨能源之外，還是得快速減少碳排才行。
環保：氣候賠償達共識、瀕危動物起死回生
說到氣候暖化危機，2022年也有一個好消息，就是11月舉行的第27屆聯合國氣候大會（COP27），做出了一項史無前例的決議：已開發國家將會設立一個基金平台，為受到氣候變遷損失的開發中國家提供賠償金。
這件事已經爭了幾十年沒有解決，但如今在埃及夏姆席克終於有了突破，對全世界每個脆弱國家都意義非凡。
聯合國氣候變遷執行秘書 斯帝爾（Simon Stiell）
過去上百年來的溫室效應氣體，大多數是比較早工業化的已開發國家排放的，但是造成的暖化和氣候變遷，卻常常傷害到開發中國家，因此富裕國家似乎有道德義務賠償這些弱勢國家，而2022各國終於同意設立一個所謂「損失與損害」基金。
不過，比較敏感的細節，例如基金來源該由哪些已開發國家承擔？還有未來像中國這樣、有一定能力負擔賠償金的新興經濟體，是否也該出錢？都得等接下來幾年持續協商討論。
和平：衣索比亞內戰達成停火協議
還記得嗎？前年我們曾經報導過，非洲東部的衣索比亞，從2020年底爆發內戰。剛上任沒多久，就因為成功結束區域衝突而榮獲諾貝爾和平獎的衣索比亞總理阿比，卻和鄰國聯手出兵，圍剿國內提格雷省的反抗軍，而且過程中各方都疑似犯下戰爭罪的暴行。
這場內戰從2020年底爆發，政府軍和提格雷省的地方武裝勢力，一度停火又重新開戰，歷經將近2年的血腥衝突，數千人死亡、數百萬人流離失所、數十萬人面臨饑荒之後，終於在2022年的11月同意永久停火。
衣索比亞衝突的雙方，已經正式同意停止敵對狀態，也同意有系統、有秩序、順利平和、經充分協調後解除武裝。
非洲聯盟特使 奧巴山約（Olusegun Obasanjo）
提格雷地方勢力同意放下武裝，讓政府接管全省，而政府也將儘速讓人道物資進入當地，恢復民眾的正常生活。雙方也會成立轉型正義機制，來釐清真相、追究責任、完成和解，以及療癒傷痛。目前為止，當地沒有再發生衝突，算是以和平迎接新年到來。
不過專家分析，未來總理阿比還得小心處理國內的族群緊張，好好進行戰後重建，尤其是發展經濟改善民生，否則說不定哪一天戰火又會死灰復燃。
以上就是幫大家挑選的2022年正向國際新聞，希望有讓你的心情好一點點。如果還是沒什麼動力，再跟大家分享一個2022年激勵人心的故事，就是去年底，美國拉丁音樂圈最重要的拉丁葛萊美獎，最佳新人竟然頒給了一位95歲的老奶奶。
她是古巴裔歌手阿瓦雷斯（Angela Álvarez）。其實她已經創作和演奏音樂幾十年了，也在音樂圈工作，但一直到2021年，才在94歲的年紀發行第一張個人專輯，以及第一次站上舞台舉辦演唱會，而這股對音樂的熱愛也感動評審，贏得大獎。
新的一年，也希望大家勇敢追夢喔。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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