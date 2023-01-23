打擊聖戰組織未果，布吉納法索下令駐紮法軍撤離，專家憂極端分子恐擴大勢力範圍

文：黃皓筠

布吉納法索（Burkina Faso）軍政府於21日下令，駐紮在該國的法軍必須於1個月內撤離。外媒報導，布法雙方關係緊張乃是因為法軍為掃除布吉納法索境內伊斯蘭極端分子多年未果。如今布吉納法索要求撤軍，除了顯示兩國關係惡化，也讓專家擔心暴力事件是否會因政治動盪而擴大範圍。

布吉納法索國家通訊社（Agence D’information Du Burkinafaso，AIB）指出，政府自上週三（18日）即譴責了一項和法國於2018年訂定的管轄協議，該協議允許法軍能在布吉納法索領土上駐紮。

根據《美聯社》，前幾週就有抗議人士走上首都瓦加杜古（Ouagadougou）街頭，要求罷免法國大使，並關閉位於首都北部的法國軍事基地。

Hundreds demonstrated against France in Burkina Faso's capital Ouagadougou Friday in the latest expression of growing anti-French sentiment in the insurgent-hit West African country. (Reuters) pic.twitter.com/DCD4f7T6sl — VOA Africa (@VOAAfrica) January 20, 2023

事實上5個月前，法國才剛從馬利（Mali）撤軍，此前法國與該國軍對合作長達9年以打擊伊斯蘭極端分子。當時駐紮的軍隊如今已轉至尼日（Niger）與查德（Chad）。

雖然法國駐紮在布吉納法索的部隊人數遠少於馬利（法國約400人、馬利2400人），但21日的聲明加劇了人們對伊斯蘭極端分子是否會利用政治混亂，從而擴大其勢力的擔憂。分析人士更針對布吉納法索和馬利的軍隊，是否有能力填補軍力空缺提出了質疑。

《路透社》指出，此一決定顯示布吉納法索自去（2022）年9月軍事政變以來，與法國的關係的進一步惡化。西非是世界上最貧窮的地區之一，過去10年內，恐怖攻擊更是從馬利進一步蔓延至整個薩赫爾地區（Sahel）。報導將布法雙方關係緊張的原因歸咎於，布吉納法索人民認為多年來叛亂分子仍舊持續肆虐，法國軍隊面對飽受衝突蹂躪的國家無能為力，抗議者甚至抨擊法國居然與侵略者勾結。