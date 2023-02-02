《閱讀變現》：歸納法和演繹法大家都很熟悉，但是，如何在讀書時應用呢？

文：格格

邏輯框架1：金字塔結構

常見的第一大邏輯思維，就是「金字塔結構」。

1. 什麼是金字塔結構

金字塔結構來源於芭芭拉．明托的書《金字塔原理》。這本書歷久不衰，廣受歡迎，被譯成多種文字，數次再版，常年名列各國暢銷書排行榜前茅。它是麥肯錫公司奉行四十年的經典培訓教材，也是華為大學金牌講師的推薦閱讀書籍。

作者芭芭拉．明托是哈佛商學院的第一批女學員之一，也是麥肯錫公司有史以來的第一位女性顧問。由於她寫作方面的專長，被派去倫敦幫助那些需要用英語寫報告的歐洲人。此後，她成立自己的公司，開始推廣金字塔原理。

現在，金字塔原理已成為麥肯錫公司的標準，並被認為是麥肯錫公司組織結構的一個重要部分。簡單來說，金字塔結構體現了一種高效率的結構化思維。它能夠幫助管理者提高邏輯性、條理性、思考力，幫助使用者清晰思考、有效表達。越來越多各行業的職場人，運用金字塔原理提升思考、表達和解決問題的能力，完成自我進階。

Photo Credit: 樂金文化出版

金字塔結構可以從兩個方向來看。

從縱向來看，最頂端就是你的「結論」，下一層是支撐結論的不同「理由」，再下一層就是支撐這些不同理由的「事實」。

從橫向來看，每一個層級的理由、事實也要有邏輯。也就是說，你要透過歸納分組的方式排序資訊。

2. 金字塔結構的四大特點

結論先行：通常，一次只表達一個思想，且都出現在文章開頭。 以上統下：上一層的結論是對下一層的總結概括。 歸類分組：每組中的思想必須屬於同一範疇。 邏輯遞進：每組的思想並不是混亂無序的，而是按照一定的邏輯順序排列的。

總結一下，金字塔結構有論、證、類、比四大特點。

舉例說明，在第一章第四節中介紹「六大閱讀法」的部分，就是按照金字塔結構來寫作的：

結論先行。開篇就明確告訴大家，一共有六大常見閱讀法。

以上統下。然後，依次講解六大閱讀法，每個閱讀法都是上一層結論的支撐。

歸類分組。比如，快速閱讀法部分內容最多，但這一組中的思想，不管是閱讀步驟，還是閱讀注意事項，都屬於同一範疇，即快速閱讀法。

邏輯遞進。每一部分都是按照「是什麼」、「怎麼辦」這一邏輯順序來寫的。每組的思想都按照一定的邏輯順序排列。

透過金字塔結構來論述，能讓邏輯清晰，聽眾或讀者也更容易接受你的觀點、跟上你的思路。

3. 金字塔結構的兩種應用

第一種應用方式：快速閱讀。看書時，特別是快速閱讀時，如果你有意識的應用金字塔結構，就能快速辨別結論、理由、事實。

⑴ 找到書中的「結論」

什麼是「結論」呢？「結論」就是中心思想。

這時，你需要關注資訊中的幾個重要位置：每章、每節、每段的開頭和結尾，這些都是特別容易呈現「結論」的地方。找到了結論你就抓住了重點，就不會遺漏重要資訊。

⑵ 識別支持結論的「理由」

書中的「理由」，通常都會用數位明確標出。比如：第一、第二、第三等。找到理由，幫你直擊書中重點，而不是沉浸在書中找不到方向。

⑶ 找出資訊中有哪些「事實」

作者列舉資料和不帶感情色彩的事例，都是為了支撐「理由」進行論證。所以，你在快速閱讀時可以跳過不看。

舉例說明，第一章中，「明確讀書的七大好處」，也是按照金字塔結構來論述的。

結論：讀書有七大好處。

理由：好處1、好處2、好處3⋯⋯

事實：每部分都舉出學員真實案例，幫助理解。

這樣拆解之後，你是不是能更快速的閱讀了呢？

第二種應用方式：輸出表達。不僅在輸入時，你在輸出時，同樣要用金字塔結構。遵循金字塔結構的四大特點，能幫對方更輕鬆的抓住你想表達的重點，實現雙方的高效溝通。以下舉例說明：

結論先行 ：讀書對個人成長非常重要。 以上統下：理由1：「大咖」每天都在讀書，普通人更應該讀書；理由2：普通人能透過讀書升級認知；理由3：普通人能透過讀書打造核心競爭力。 歸類分組：理由1中，舉3 個例子，都是成功人士：巴菲特、查理．蒙格、俞敏洪。 邏輯遞進：按照先講外國人，後講中國人的次序來排序。

總之，按照金字塔結構輸出時，你需要在縱向上，做到頂層是結論，然後是支撐結論的理由1、理由2、理由3，最後是客觀事實；你需要在橫向上，保證每一組要點都有一定的規律和分類， 彼此也是有邏輯關係的。

金字塔結構幫你清晰表達。讓你在做讀書分享、演講、討論、工作彙報時，都能清晰呈現自己的觀點，說服聽眾，與上級、同事、客戶等高效溝通。

書友韋韋就是學習邏輯力的受益者，她運用邏輯力來提高溝通效率，甚至提升工作業績。她之前一直是個邏輯力不怎麼強的人。一次和朋友約好一起去馬來西亞，朋友一下子就搞定行程表，而她只能對此嘆為觀止。寫作的時候也是如此，她就只會羅列自己的收穫，儼然一位複製貼上小達人。表達更是不得章法，想到哪兒說哪兒，雖不是「話題終結者」，也是位道道地地的離題大王。

類似的情況數不勝數。長此以往，她內心認定獲得邏輯力這項技能比登天還難。尤其在最近的溝通中，因為沒有清晰的邏輯力，她總會感到挫敗感，甚至開始懷疑自己，狀態非常差。她個人有一個習慣，每當感到自卑的時候，就會拚命讀書。即便這樣，她依然生活在焦慮中。

後來透過一位朋友介紹，我們相識，我指導她習得了邏輯力。在提高邏輯力的過程中，她認為金字塔結構幫助最大，為了練習有邏輯的表達，她購買了記事本，每當遇到重要溝通事項，她都堅持提綱先行。她會按照結論、理由和事實的方式列提綱，在溝通的過程中，不斷的補充具體的內容。

她做銷售工作，之前見客戶，溝通總是天馬行空，聊的時候很開心，結束後好像什麼都沒聊一樣。她有個習慣，溝通後做個小覆盤，請客戶聊聊收穫並給她提提意見，有幾個熟悉的客戶直接說她太囉唆，這對她的打擊太大了。但是，最近見過的客戶在覆盤時都能談出至少兩點收穫，回饋說她的介紹有理有據，簡單清晰。甚至有一個見過兩次的客戶鄭重的對她說：「姐，你進步神速啊！」