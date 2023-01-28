久坐不動有害健康，每隔半小時走五分鐘可以把飯後血糖峰值減少接近60％
我們想讓你知道的是
那些每天連續幾小時久坐不動的人，比整天活動不停的人罹患包括糖尿病、心臟病、失智症以及幾種類型癌症的機率要高得多。久坐不動的生活方式也會讓人面臨更大早亡風險，但僅僅每天運動可能無法逆轉久坐所帶來的健康危害影響。
為減少久坐不動所帶來的健康危害，每隔半小時起來走動五分鐘。這是我和我同事發表在《體育和運動醫學與科學》（Medicine & Science in Sports & Exercise）雜誌上的一份新研究的主要發現。
我們請11名健康中、老年人（志願者）在我們試驗室坐八小時──代表（上班族）一個典型工作日──一共五天。
在其中一天裡，志願者整整坐滿了八個小時，只有在短暫去洗手間的時間才休息一下。
但在其他幾天，我們測試了幾種不同戰術，打斷志願者久坐不動的情況，例如，站起來走一下，有一天是讓他們每隔半個小時走一分鐘；而另外一天，則讓他們每小時走五分鐘。
我們的目的是要找到一個最省勁，但又能抵消久坐對健康有害影響的辦法。我們特別測量了參與者的血糖和血壓變化，兩個能引發心臟病的重要風險因素。
我們發現，同整天坐著相比，每隔半小時輕走五分鐘是唯一可以顯著降低血糖的唯一有效方法。尤其是，每隔半小時走五分鐘可以把飯後血糖峰值減少接近60％。
同時，與整天坐著相比，它還能把血壓降低4到5個百分點。但即使更短以及較少次數的走動也能改善血壓。即使每隔一個小時走一分鐘也可以把血壓降低5個百分點。
除了健康好處以外，休息走路還對精神健康有益。在研究中，我們以問卷調查方式讓志願者對他們的精神狀態進行打分。我們發現，跟整天坐著不動相比，每半小時走五分鐘可以減少疲勞感，也讓志願者心情更好，並有助於他們感覺更有活力。
我們還發現，即使每一個小時走動一下就足以改善情緒和減少疲勞感。
為什麼重要？
那些每天連續幾小時久坐不動的人，比整天活動不停的人罹患包括糖尿病、心臟病、失智症以及幾種類型癌症的機率要高得多。
久坐不動的生活方式也會讓人面臨更大早亡風險，但僅僅每天運動可能無法逆轉久坐所帶來的健康危害影響。
公共健康問題
由於技術進步，讓像美國這樣工業發達國家的成年人每天坐著的時間，在數十年來穩步上升。許多成年人現在大多數時間都坐著。而這一問題自從疫情以來只會變得更糟。隨著更多遠程工作的原因，人們現在更不願意冒險出門。因此很明顯，需要制定策略來應對這一日益嚴重的21世紀公共健康問題。
目前的指南是建議成年人應該「少坐、多動」。但這些建議並沒有提供任何關於多經常或多長時間的具體建議或方法。
簡單易行
我們的工作提供了一個簡單易行的方法：每半小時起來輕走五分鐘。如果你的工作或生活方式需要長時間坐著，那麼，這種簡單的行為改變可能降低由於久坐不動所帶來的健康風險。
我們的研究還為僱主提供了關於如何讓職場更健康的明確指導。雖然，它聽上去似乎有悖常理，但與不休息連續工作相比，定期起來走動休息實際上可以幫助員工提高生產效率。
我們的研究主要側重在經常性的輕度行走。有一些走步策略（例如每隔一小時輕走一分鐘）沒有降低血糖。我們不知道在同樣情況下更快速行走是否會有健康益處。
下一步
我們目前正在測試超過25種不同方法，來抵消久坐給健康帶來的危害。許多成年人由於其工作性質原因，比如卡車或是出租車司機，他們不太可能每隔半個小時走一下。
因此，能找到類似效果的替代辦法可以為公眾提供幾種不同選擇，最終可以讓人們選擇那些對他們工作以及生活方式最適合的一種方法。
- 基思．迪亞茲（Keith Diaz）是哥倫比亞大學行為醫學副教授（Associate Professor of Behavioral Medicine, Columbia University）。本文原文發表在知識共享網站《對話》（the Conversation）上。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。