《超人氣諮商師的低成本溝通術》：用4W1H「關鍵訊息」來觸擊對方的心弦
我們想讓你知道的是
稻增美佳子身為資深諮商師，20年來，她輔導超過七萬人改善他們的溝通技巧。其中最有感的莫過於「溝通的進化發生在某一個瞬間」。也就是說，只要掌握到一點訣竅，就會開始有所改善；只要再養成習慣，將技巧內化成自己的東西，就會得到脫胎換骨的變化。
文：稻增美佳子
【以4W1H來開口、下筆】
關鍵不在What，而是Why
敝公司在製作簡報大綱時，規定要依照4W1H來寫。4W1H具有讓對方更容易聽懂你在說什麼的效果，所以不只是書面報告，說話時也必須意識到這點。假設你希望自己正在交往的對象減肥（What） ，這時必須先看著對方（Who） ，仔細思考要怎麼說，對方才願意聽進去。
明明自己是擔心對方的健康，偏偏對方是個對健康毫不在意、只想及時行樂的人，與其苦口婆心的解釋健康的重要性，不如挑明說「如果能再減五公斤，一定會更受歡迎」 ，對方可能更願意聽進去。
反之，如果對方也有點在意健康，你可以說「你知道太胖會導致文明病嗎？」 「我希望你永遠健健康康」 。
重點在於「為何要說這些話的理由（Why） 」能不能觸擊對方的心弦。倘若Why不是簡單明瞭的訊息，就無法表達真正想說的話，也無法讓對方理解。
上述的Why可以說是關鍵訊息。如果無法用一句話解釋清楚關鍵訊息，就證明想表達的輪廓還沒有很明確。比起要怎麼說，更應該把注意力，放在堅持可以補足關鍵訊息的意見和主張上。
搞定這個部分以後，再提出幾個減肥的方法（Which） ，表示自己也會幫忙，所以一起加油吧（How） ，或許對方就不會那麼難以接受了。
4W1H中，最重要的部分莫過於「你為何非這麼做不可」的Why。關鍵訊息不是What，而是Why。
如果要用4W1H整理前頁課內會議要求出席者做的事，要怎麼整理呢？請看下一頁的圖表。
這樣看下來不難發現，組長根本沒有表達清楚呢。他沒有提到最重要的關鍵訊息，也就是Why。
同時，也沒有一起討論幾個選項中大家可以接受的方案（Which） ，只要求大家照自己提出的方法做（How） 。這麼一來，聽的人想必滿心都是「不得已、不服氣的感覺」 。
以下就來假設Why與Which吧。
Why ＝「因為負責的窗口需要那次活動的訊息」 。
在這個層級，如果只是回答「為什麼？」就太淺了。或許也有人不懂「怎麼說」 ？為了讓對方聽懂你要表達的意思，必須將更冠冕堂皇的理由昇華為目的。達成這個目的對自己有沒有好處也很重要。
Which ＝「負責的窗口會在電視節目〈追夢高手〉中介紹這次的活動，當作行銷成功的範例（提升企業形象、對營收做出貢獻）」。
這麼一來是不是變得明確一點，也令人更有興趣了？然而，應該會有人產生「即便如此，蒐集報告又能做什麼呢？」的疑問。也就是說，會有人質疑How的正當性。
因此Which也很重要。突然說出How以前，必須站在聽眾的角度，一起思考Which 。舉例來說：
「這是宣傳敝公司魅力的好機會，所以想給負責本案的工藤董事完整的資料。我想到三個作法，各位認為哪個作法比較好？
① 蒐集每個人寫的報告，加以彙整，與工藤董事分享。
② 找一個與工藤董事分享資訊的場合，邀請所有人參加。
③ 選幾個與活動有關的成員讓工藤董事問問題。
我也想聽聽大家的建議，請問各位有什麼想法？」
有兩、三個人舉手，交換意見。
「其他人都沒有意見嗎？」
「感謝各位的意見。非常具有參考價值。接著我想請各位舉手表決。在此之前，如果主辦方沒有任何腹案，可能會被罵翻，所以我想提出一個方案。站在主辦方的立場，我想先蒐集每個人寫的報告，加以彙整，與大家分享。因為……」
在這種情況下說出自己的想法，是以「因此最不會給大家添麻煩的方法是……」的感覺提出How。
這麼一來，聽眾的接受度是否比剛才更高了？
如果是不擅長「採取能讓對方理解的方式說話」的人，請大膽採取這種有邏輯的說話方式。
即便如此，或許還是有人聽了半天，仍然「始終沒有被打動呢」 。原因出在雙方情感裡的落差。所以在表達的時候要仔細思考「敘述方式」
書籍介紹
本文摘錄自《超人氣諮商師的低成本溝通術》，樂金文化出版
作者：稻增美佳子
譯者：賴惠鈴
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超過18年驗證、
7萬上班族見證的高效溝通法！
工作毫無效率，其實跟過高的溝通成本有關
每天工作面對客戶、主管、部下、協力廠商……，心裡一定常常有一股聲音：
「已經講這麼多次了，為什麼對方無法理解？」
「討厭……這個人很難溝通！」
「有必要解釋到三歲小孩都懂嗎？換作是我，反而會覺得這樣很蠢耶。」
明明忙到爆炸，還得耐著性子跟對方一一說明；對方要是聽不懂，把事情搞砸，自己還是得收拾爛攤子，變得更忙碌——在這樣的惡性循環下，一整天下來工作沒有任何推進，待辦清單也僅刪掉一兩項。只是處理一件小事竟然費時又費力，傷神又傷心，不只是自己，身邊的人壓力也都很大，急需「讓對方聽懂」的魔法。
來自日本的超人氣諮商師，傳授降低溝通成本的訣竅
稻增美佳子身為資深諮商師，她發現很多上班族都苦於開會討論、交辦工作、談判協商、跨部門合作等場合。要不是不善傳達自己的想法，就是對方聽了，卻不能接受，有講等於沒有講，還浪費時間。20年來，她輔導超過七萬人改善他們的溝通技巧。其中最有感的莫過於「溝通的進化發生在某一個瞬間」。也就是說，只要掌握到一點訣竅，就會開始有所改善；只要再養成習慣，將技巧內化成自己的東西，就會得到脫胎換骨的變化。
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
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