2023/01/23,
美加

洛杉磯除夕槍擊案10死10傷，72歲槍手動機未明、疑感情糾紛釀殺機

洛杉磯除夕槍擊案10死10傷，72歲槍手動機未明、疑感情糾紛釀殺機
美國加州蒙特瑞公園市一間華人經營的舞廳「舞星」發生槍擊，造成10人死亡。Photo Credit: GettyImage

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洛杉磯中華總商會主席表示，這處舞廳過去就經常出事，通常是夫妻之間為了上舞廳而爭風吃醋的糾紛。根據他所掌握的訊息，行兇的槍手是一名華人，因為妻子獲邀參加當晚的活動而自己沒有獲邀，因為嫉妒而行兇。

美國加州洛杉磯除夕夜發生重大槍擊案，一名亞裔槍手在一間華人經營的舞廳開槍，造成10人死亡、10人受傷，嫌犯可能已在與警方的對峙過程中死亡。當局仍在調查犯案動機，不排除仇恨犯罪或家庭暴力，不過周遭居民及熟識舞廳老闆人士指出，兇手犯案動機可能是感情糾紛。

當地時間21日晚間10點20分左右，一名槍手在蒙特瑞公園市（Monterey Park）西加維大道的舞廳「舞星大舞廳」（Star Dance）開槍，造成10人死亡、5男5女受傷；受害者幾乎都超過50歲。

經確認，槍手為72歲的Huu Can Tran。當局說他是單獨行動。

22日上午10點，警方在洛杉磯西南部的托蘭斯（Torrance）攔下一輛可疑的白色貨車，司機在警察接近前就開槍自盡了，執法人員表示，在駕駛座的側窗上至少可以看到兩個彈孔。警方確認這名司機與舞廳槍手Huu Can Tran為同一人，已經自盡身亡。

而在「舞星大舞廳」發生槍擊20至30分鐘後，一名持槍嫌犯來到一間位於華人社區阿罕布拉市（Alhambra）的舞廳「來來俱樂部」（Lai Lai Ballroom & Studio），但在犯案前，兩名民眾從他手中奪過槍枝，嫌犯立刻逃走。

洛縣警長盧納（Robert Luna）表示，嫌犯走進來來俱樂部，可能是要殺死更多人，兩名勇敢的民眾立即挺身而出，他稱讚這兩位民眾的行為，因為情況「可能會更糟。」

兩起事件疑為同一人犯案。

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Photo Credit: GettyImages

（中央社）美國加州蒙特瑞公園市一間華人經營的舞廳「舞星」發生槍擊，造成至少10人死亡。根據周遭居民及熟識舞廳老闆人士指出，兇手犯案動機可能是爭風吃醋的感情糾紛。

位於洛杉磯市東邊近郊的蒙特瑞公園市，早期有大批台灣移民居住，有「小台北」之稱。但近二十年台灣移民逐漸移出，這個區域以中國移民占多數。

事發舞廳名為「舞星大舞廳」（Star Dance），21日美國西岸時間除夕夜的晚間10時左右發生槍響。幾個小時之前，僅相隔一條馬路，上萬人參加的封街嘉年華會才剛收攤。

《中央社》記者22日走訪案發現場周邊，原本一連兩天舉行的封街慶祝活動，22日清晨決定取消。案發現場的街道部屬警力，管制交通，有民眾身穿新年傳統服飾到場，準備參加活動才知道已取消。

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Photo Credit: GettyImages

雖然封街活動取消，不少居民在大年初一上街購物時，駐足警方的封鎖線外。當地高中的教師安德莉（Andrea）帶著鮮花，在街道上向罹難者致意。

安德莉向《中央社》記者表示，她向來覺得蒙特瑞公園市一帶非常安全，這裡亞裔占多數，她很驕傲在這個地方教書；她很傷心，事發的舞廳內大多是老年人，正在慶祝重要節日的時候發生悲劇。她已經做好準備，協助學生面對祖父母輩過世的哀傷。

舞廳過去經常出事，通常是夫妻糾紛

居民向記者透露，舞廳老闆馬名偉來自中國，在當地經營舞廳20多年，開課指導國標舞、社交舞之外，經常舉行舞蹈比賽。該處舞廳是當地夜生活的一部分，進出舞廳的顧客多為50歲以上的長者。

洛杉磯中華總商會主席莊佩源向記者表示，他與馬名偉認識多年，身邊也有朋友是舞廳的常客，這處舞廳過去就經常出事，通常是夫妻之間為了上舞廳而爭風吃醋的糾紛。

莊佩源指出，根據他所掌握的訊息，行兇的槍手是一名華人，因為妻子獲邀參加當晚的活動而自己沒有獲邀，因為嫉妒而行兇。

莊佩源說，昨天深夜聽聞槍擊案時，華人社區都非常震驚，深怕是仇恨犯罪，不過透過管道瞭解之後，他相信這是一件家庭暴力事件，因為美國槍枝氾濫，造成無辜的人也受害。

洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）22日在記者會上指出，在逃嫌犯是一名亞裔男性，但關於槍枝或犯案動機沒有進一步說明。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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