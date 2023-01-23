洛杉磯除夕槍擊案10死10傷，72歲槍手動機未明、疑感情糾紛釀殺機
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洛杉磯中華總商會主席表示，這處舞廳過去就經常出事，通常是夫妻之間為了上舞廳而爭風吃醋的糾紛。根據他所掌握的訊息，行兇的槍手是一名華人，因為妻子獲邀參加當晚的活動而自己沒有獲邀，因為嫉妒而行兇。
美國加州洛杉磯除夕夜發生重大槍擊案，一名亞裔槍手在一間華人經營的舞廳開槍，造成10人死亡、10人受傷，嫌犯可能已在與警方的對峙過程中死亡。當局仍在調查犯案動機，不排除仇恨犯罪或家庭暴力，不過周遭居民及熟識舞廳老闆人士指出，兇手犯案動機可能是感情糾紛。
當地時間21日晚間10點20分左右，一名槍手在蒙特瑞公園市（Monterey Park）西加維大道的舞廳「舞星大舞廳」（Star Dance）開槍，造成10人死亡、5男5女受傷；受害者幾乎都超過50歲。
經確認，槍手為72歲的Huu Can Tran。當局說他是單獨行動。
22日上午10點，警方在洛杉磯西南部的托蘭斯（Torrance）攔下一輛可疑的白色貨車，司機在警察接近前就開槍自盡了，執法人員表示，在駕駛座的側窗上至少可以看到兩個彈孔。警方確認這名司機與舞廳槍手Huu Can Tran為同一人，已經自盡身亡。
而在「舞星大舞廳」發生槍擊20至30分鐘後，一名持槍嫌犯來到一間位於華人社區阿罕布拉市（Alhambra）的舞廳「來來俱樂部」（Lai Lai Ballroom & Studio），但在犯案前，兩名民眾從他手中奪過槍枝，嫌犯立刻逃走。
洛縣警長盧納（Robert Luna）表示，嫌犯走進來來俱樂部，可能是要殺死更多人，兩名勇敢的民眾立即挺身而出，他稱讚這兩位民眾的行為，因為情況「可能會更糟。」
兩起事件疑為同一人犯案。
（中央社）美國加州蒙特瑞公園市一間華人經營的舞廳「舞星」發生槍擊，造成至少10人死亡。根據周遭居民及熟識舞廳老闆人士指出，兇手犯案動機可能是爭風吃醋的感情糾紛。
位於洛杉磯市東邊近郊的蒙特瑞公園市，早期有大批台灣移民居住，有「小台北」之稱。但近二十年台灣移民逐漸移出，這個區域以中國移民占多數。
事發舞廳名為「舞星大舞廳」（Star Dance），21日美國西岸時間除夕夜的晚間10時左右發生槍響。幾個小時之前，僅相隔一條馬路，上萬人參加的封街嘉年華會才剛收攤。
《中央社》記者22日走訪案發現場周邊，原本一連兩天舉行的封街慶祝活動，22日清晨決定取消。案發現場的街道部屬警力，管制交通，有民眾身穿新年傳統服飾到場，準備參加活動才知道已取消。
雖然封街活動取消，不少居民在大年初一上街購物時，駐足警方的封鎖線外。當地高中的教師安德莉（Andrea）帶著鮮花，在街道上向罹難者致意。
安德莉向《中央社》記者表示，她向來覺得蒙特瑞公園市一帶非常安全，這裡亞裔占多數，她很驕傲在這個地方教書；她很傷心，事發的舞廳內大多是老年人，正在慶祝重要節日的時候發生悲劇。她已經做好準備，協助學生面對祖父母輩過世的哀傷。
舞廳過去經常出事，通常是夫妻糾紛
居民向記者透露，舞廳老闆馬名偉來自中國，在當地經營舞廳20多年，開課指導國標舞、社交舞之外，經常舉行舞蹈比賽。該處舞廳是當地夜生活的一部分，進出舞廳的顧客多為50歲以上的長者。
洛杉磯中華總商會主席莊佩源向記者表示，他與馬名偉認識多年，身邊也有朋友是舞廳的常客，這處舞廳過去就經常出事，通常是夫妻之間為了上舞廳而爭風吃醋的糾紛。
莊佩源指出，根據他所掌握的訊息，行兇的槍手是一名華人，因為妻子獲邀參加當晚的活動而自己沒有獲邀，因為嫉妒而行兇。
莊佩源說，昨天深夜聽聞槍擊案時，華人社區都非常震驚，深怕是仇恨犯罪，不過透過管道瞭解之後，他相信這是一件家庭暴力事件，因為美國槍枝氾濫，造成無辜的人也受害。
洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）22日在記者會上指出，在逃嫌犯是一名亞裔男性，但關於槍枝或犯案動機沒有進一步說明。
新聞來源
- Motive remains a mystery after suspected gunman in Lunar New Year mass shooting found dead（Los Angeles TImes）
- Monterey Park shooting suspect is dead, sheriff says（npr）
- 加州「小台北」除夕夜華人舞廳槍擊10死 疑感情糾紛釀殺機（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
我們想讓你知道的是
齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）