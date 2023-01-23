歐洲援烏計劃新進展：德國不再阻止波蘭提供豹2戰車，法國不排除交付勒克萊爾主戰坦克
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德國外交部長週日（1月22日）鬆口表示，如果波蘭將其德國製造的豹2坦克送往烏克蘭，德國不會阻攔。一直以來，德國在向烏克蘭提供豹2主戰坦克，及允許其他國家向烏方提供德制坦克方面臨極大壓力，主要是因為擔心這可能導致俄羅斯在烏克蘭的戰爭升級。
文：德國之聲中文網
德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）週日（1月22日）到訪巴黎參加法德《愛麗舍條約》簽署60週年紀念活動，在接受法國LCI電視台採訪時說，如果波蘭將其德國製造的豹2坦克送往烏克蘭，德國不會阻攔。
當被問及如果波蘭在未經德國同意的情況下對烏克蘭提供其豹2坦克會發生什麼時，貝爾伯克回應：「目前這個問題還沒有被問到，但如果被問到，我們也不會阻攔」。
她補充說：「我們知道這些坦克有多重要，這就是為什麼我們現在與我們的夥伴討論這個問題，我們需要確保人們的生命得到拯救，烏克蘭的領土得到解放。」
週日早些時候，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）重申，柏林和巴黎將支持烏克蘭對抗俄羅斯佔領的戰爭，並不允許歐洲重新回到「仇恨和民族競爭」。他在巴黎表示：「只要有必要，我們將繼續向烏克蘭提供其需要的所有支持。作為歐洲人，共同捍衛我們的歐洲和平項目」。
德國國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）同日表示，德國預計很快就會就向烏克蘭交付坦克做出決定。
皮斯托裡烏斯告訴德國ARD公共電視台，柏林不會倉促做出決定，因為有很多因素需要考慮，包括國內對德國民眾安全的影響。
一直以來，德國在向烏克蘭提供豹2主戰坦克和允許其他國家向烏方提供德制坦克方面臨極大壓力且猶豫不決，主要是因為擔心這可能導致俄羅斯在烏克蘭的戰爭升級。
此外，皮斯托裡烏斯接受《週日畫報》（Bild am Sonntag）訪問時提到：「可以確定的是我將很快走訪烏克蘭。甚至可能就在今後4週內。」另稱，「有關這個議題，我們正與國際夥伴進行非常密切對話，首要對像是美國。」
法國不排除提供重型坦克
為紀念標誌法德戰後和解的《愛麗舍條約》簽署60週年，德國總理蕭茲週日（1月22日）同巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在巴黎索邦大學參加紀念活動。在會後聯合記者會上，馬克宏表示，法國不排除向烏克蘭交付勒克萊爾主戰坦克。
馬克宏說：「涉及向烏克蘭提供勒克萊爾主戰坦克問題，我已要求國防部長就此展開工作。我們不排除任何可能性。」馬克宏補充說道：「這需要集體評估和滿足三個標準：控制戰爭升級；能夠有效地支持我們的烏克蘭朋友；同時不削弱法國的自身防禦能力。」
蕭茲被記者問到何時批准向烏克蘭交付豹2主戰坦克時則說：「我們過去的行動方式總是與我們的朋友和盟友密切協調，我們將繼續根據具體形勢採取行動。」
德國捐坦克優柔寡斷，遭波蘭抨擊
就在德國為是否批准向烏克蘭提供德制豹二主戰坦克優柔寡斷之際，引來波蘭抨擊。
波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）告訴波蘭國家人民通訊社：「德國的態度是不可接受的。戰爭開始至今已近一年。無辜的人每天都在死去。」
「俄羅斯的炸彈正在烏克蘭的城市裡大肆破壞。平民目標受到攻擊，婦女和兒童被殺害」，他補充說。
俄國警告西方勿提供武器
俄國家杜馬（議會下院）主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）警告說，西方向烏克蘭提供進攻性武器將導致世界進入一場「可怕的戰爭」。
沃洛金在通訊應用程式Telegram上表示，「如果華盛頓和北約國家提供用於襲擊平民城市並試圖奪取我們領土的武器，正如他們威脅的那樣，這將導致訴諸更強大的武器以採取報復措施。」
他補充道：「關於核大國以前沒有在局部衝突中使用過大規模殺傷性武器的說法，是站不住腳的。因為這些國家並未面臨其公民安全和國家領土完整受到威脅的情況。」
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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