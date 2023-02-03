《我只押成長股》：市場過度恐懼時，敏捷的聰明人就能利用「價格扭曲」獲利

文：拉爾夫．萬格（Ralph Wanger）

第4章：壞消息出現時會製造出成長股

價值型股票還有另一個吸引力：市場會不斷產出新的價值型股票。在少數幾個領導人出了問題並汙名化整個產業時，往往就會有一批新的價值型股票出現。

壞消息通常會被過度誇大，這種現象當然不只出現在投資界。1970年代晚期，在美國發射了第一個載人太空站「天空實驗室」（Skylab）之後發生的事是完美的範例，能讓我們了解投資人遇到壞消息時的過度反應，會如何為我們這些維持頭腦冷靜的人創造機會。至今為止我仍沒有遇到任何更好的範例。

太空實驗室在太空軌道上運行了數年後逐漸開始損壞，很顯然的，它將會掉落到大氣層之內。這時歇斯底里的輿論爆發了：媒體大肆報導，透露說這些殘骸威脅到了全人類的性命。《時代雜誌》用封面故事描述了這場迫在眉睫的大災難。我很確定當時必定有數千名孩子嚇得躲進了床底下。

「等等，」我對自己說道：「記者根本不了解機率。他們最討厭正確的數字了。」普通人對統計的了解也沒比記者好上多少，我們總是過度誇大低機率事件的發生可能性，把發生機率千分之一的事件當成發生機率二十分之一的事件來對待。所以，我開始計算尺寸類似.50（英寸）口徑子彈的五百多片致命殘骸，掉落在地球這5.1億平方公里的陸地上並擊中50億人的機率。

根據我的計算，你在天空實驗室墜落後存活下來的機率其實不算太低。如果這五百多片殘骸從天空上隨機掉落的話，其中一片殘骸擊中一名人類的機率大約是兩百分之一，擊中美國人的機率則是三千分之一。事實上，美國太空總署（NASA）有能力可以控制天空實驗室大致的降落區域，所以美國人因此死亡的機率必定落在兩萬分之一左右。有鑑於那年平均每天都有130名美國人因車禍死亡，所以美國人在1979年7月11日被車子撞死的機率，比被天空實驗室殺死的機率還要高四十萬倍。

天空實驗室確實在大氣層中碎裂了，不過這些碎片按照NASA的計畫，掉落在全世界最少人居住的印度洋裡。掉落在陸地上的碎片少之又少。或許有幾隻澳洲的綿羊受到了輕微的打擾，但沒有任何人類傷亡。這整件事就是一個笑話。

另一個過度反應的荒謬例子是，三哩島核電廠（Three Mile Island），這座核電廠正好在天空實驗室掉落的那段時間爆炸了。核電廠的核子反應爐毀了，但反應爐外的阻體容器毫髮無傷，帶有放射性的殘骸全都被密封在阻體容器裡。國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）指出，核電廠外沒有偵測到任何輻射（這次事件和車諾比〔Chernobyl〕不同，車諾比核電廠沒有阻體容器）。媒體言過其實的描述了核電廠的損害規模，導致數百萬美國人都相信馬上就要發生重大的公眾健康災難了。

事實卻遠非如此。假如有一對雙胞胎住在三哩島核電廠邊緣的一座農場裡。其中一人擔心自己會生病，所以他慌張的跳上車子，開車前往哈立斯堡。但另一人則說：「胡說八道，我受夠這些鬼扯了。」他脫掉了自己的衣服，在三哩島核電廠旁邊站了一整天。誰承受的風險比較高？ 你可以輕而易舉的證明承受較高風險的是開車離開的雙胞胎，因為車禍死亡的機率遠比脫光光站著的機率還要更高。

但是，媒體和政客的歇斯底里反應混合在一起後，帶來了一定程度的影響：美國核能產業在三哩島核電廠事件後徹底停止了。就算燃煤、合成燃料和太陽能等其他能量來源，都會對環境帶來不同類型的損害，並大幅增加人類死亡的機率，人們仍舊反對核能。

敏捷的聰明人能利用價格扭曲時獲利

科學家已經徹底研究過，人們在遇到真實或想像的災難時常會做出的反應了。也有些人出版了相關著作，舉例來說，曾有人出書描述了奧森．威爾斯（Orson Welles）的電臺廣播劇《世界大戰》（The War of the Worlds）如何引發了恐慌，使許多人相信火星人真的入侵了紐澤西州。但是，一直到1980年代早期，心理學家才開始研究人們在遇到金融焦慮時會如何反應。直到這個時候，他們才發現投資人之間也同樣盛行這種不理性的反應。

許多相關的先驅研究都是由已故的史丹佛大學教授阿摩司．特沃斯基（Amos Tversky）與如今在普林斯頓大學的丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）完成的。他們的研究證實了多數人在財務方面也同樣傾向於做出誇大的反應。一旦某個事件可能會發生，那麼無論該事件的發生機率是千分之一還是百萬分之一，人們必定都會對此感到擔憂。這解釋了為什麼癌症保險、航空保險與其他針對災難的保護措施會這麼受歡迎，就算這些措施的價格遠比精算起來的合理價格還要高，人們也照買不誤。

人們除了會高估少見的特別事件帶來的危險之外，也會高估機會渺茫的勝利能帶來的價值。賭場、賽馬場和彩券行總是門庭若市。樂觀的賭徒會提供穩定的財富，給那些知道真正機率為何的人。

這種現象也同樣存在於股票的看漲期權（call option）上。有些選擇權按照機率理論計算出來的價值極低，但它們卻能以高於價值的金額賣出，這是因為這些選擇權就像是樂透彩券一樣。理性的投資人也應該要避開價格極低的高風險股票。雖然2美元的「划算」股票價格極低，但也正是因此，它才更有可能是售價過高的股票。在電影《銀行妙探》（The Bank Dick）中，威廉．克勞德．杜肯菲爾德（William Claude Dukenfield）飾演的主角，靠著牛肉牛排礦業公司（Beefsteak Mines）的股票大賺了一筆，但在現實生活中，勝算渺茫的投資是非常糟糕的賭注。