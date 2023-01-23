紐西蘭新總理：前總理阿爾登任內遭到「可惡霸凌」，呼籲男性終結厭女症
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阿爾登宣布辭職後，針對其性別與衍生而來的抗壓力討論不斷。福斯新聞（FOX）主播稱她是「那個有大牙的女士」，甚至英國老牌媒體BBC也以〈阿爾登辭職：女人真的可以擁有一切嗎？〉為文章標題評論阿爾登為人母與總理的雙重身分，遭外界抨擊「令人震驚的性別歧視」。
（中央社）即將上任的紐西蘭總理希金斯為前總理阿爾登於任內接獲「可惡」威脅打抱不平，並矢言將會保護自己的家人。
阿爾登（Jacinda Ardern）19日無預警請辭，紐西蘭執政工黨22日選出由44歲的希金斯（Chris Hipkins）接替出任黨魁，成為紐西蘭第41任總理。希金斯是工黨唯一提名人選。
英國廣播公司（BBC）報導，阿爾登近年來接獲愈來愈多威脅，包括一名男子在YouTube發布影片，自稱有權因為叛國罪而「射殺總理」。
希金斯22日獲黨員一致投票支持後仗義表示，有「一小群紐西蘭人」必須為霸凌阿爾登負責。他還說，這種行為「並不代表我們國家整體」。
他並稱，男性有責任消除厭女症。
希金斯說，「我們常讓女性說『這樣不行，我感覺不太好』，但許多女性並不想這樣表達。因此，我認為男性有責任在看到時挺身而出，大聲說這樣待人「不能接受」。
希金斯說，他理解坐上領導人位置，就代表他成了「公共財」，但他的家人卻不是，他希望自己的孩子能有一個「正常紐西蘭孩子的童年」。
去年6月公布的數據顯示，阿爾登在過去3年接獲的威脅幾乎暴增至3倍，而據當地媒體報導，至少有8起針對阿爾登的威脅案已進入法律系統，包括前述在YouTube張貼威脅影片的男子。
2022年1月，有多處住家收到威脅要「除掉」阿爾登的手寫傳單，警方也對此展開調查。
紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）訪問前情報人員布查南（Paul Buchanan），他認為阿爾登需要比任何一名前任紐西蘭總理更多的維安與保護。
路透社報導，希金斯獲選為總理後今（23）日對各家媒體表示，他的政府將「迅速」重新衡量政策優先順序，並檢視當前政策是否有縮減必要。
希金斯說，政府將再次關注民眾的生計議題，包括通貨膨脹，以及其他多項政策，但他並未詳述。執政工黨目前支持度落後於反對黨，且紐西蘭預料下個季度陷入衰退，大選又將於10月14日舉行，因此希金斯將有一場硬仗要打，但他依舊態度樂觀。他說：「我很樂觀，我有許多支持，且我認為紐西蘭給了我一次公平的機會。」
工黨正在推行一系列不受歡迎，或被許多選民認為太過昂貴的政策，包括提議合併國有廣播電台和電視台，以及對水利基礎設施的所有權進行全面改革。
阿爾登正式辭職後，希金斯預計將於25日宣誓就職總理。
阿爾登宣布辭職後，針對其性別與衍生而來的抗壓力討論不斷。福斯新聞（FOX）主播卡森（Tucker Carlson）稱她是「那個有大牙的女士」（the lady with the big teeth）。
甚至英國老牌媒體BBC也以〈阿爾登辭職：女人真的可以擁有一切嗎？〉（Jacinda Ardern resigns: Can women have it all?）為文章標題評論阿爾登為人母與總理的雙重身分，遭外界抨擊「令人震驚的性別歧視」、「BBC厭女症發作」，BBC隨後道歉並修改了標題。
事實上，阿爾登任內針對她的性別與年紀的質疑未曾少過。2022年11月，阿爾登與拜訪紐西蘭的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在記者會上被媒體問及，兩人見面是否只是因為年齡相仿？阿爾登當時反問記者，「我想知道，是否有人問過歐巴馬（Barack Obama，美國前總統）及凱伊（John Key，紐西蘭前總理），他們見面是否是因為年齡相仿？」阿爾登指出，雖然現實上有更多比例的男性從政，但兩位女性見面，「不會只是因為她們的性別。」
新聞來源
- 阿爾登閃辭紐西蘭總理 繼任者希金斯抱不平批厭女霸凌（中央社）
- BBC Apologies For Sexist Headline On Jacinda Ardern's Resignation（NDTV）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。