2023/01/23,
國際

紐西蘭新總理：前總理阿爾登任內遭到「可惡霸凌」，呼籲男性終結厭女症

紐西蘭新總理：前總理阿爾登任內遭到「可惡霸凌」，呼籲男性終結厭女症
紐西蘭前總理阿爾登（前）交棒給新總理希金斯（後）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

阿爾登宣布辭職後，針對其性別與衍生而來的抗壓力討論不斷。福斯新聞（FOX）主播稱她是「那個有大牙的女士」，甚至英國老牌媒體BBC也以〈阿爾登辭職：女人真的可以擁有一切嗎？〉為文章標題評論阿爾登為人母與總理的雙重身分，遭外界抨擊「令人震驚的性別歧視」。

（中央社）即將上任的紐西蘭總理希金斯為前總理阿爾登於任內接獲「可惡」威脅打抱不平，並矢言將會保護自己的家人。

阿爾登（Jacinda Ardern）19日無預警請辭，紐西蘭執政工黨22日選出由44歲的希金斯（Chris Hipkins）接替出任黨魁，成為紐西蘭第41任總理。希金斯是工黨唯一提名人選。

英國廣播公司（BBC）報導，阿爾登近年來接獲愈來愈多威脅，包括一名男子在YouTube發布影片，自稱有權因為叛國罪而「射殺總理」。

希金斯22日獲黨員一致投票支持後仗義表示，有「一小群紐西蘭人」必須為霸凌阿爾登負責。他還說，這種行為「並不代表我們國家整體」。

他並稱，男性有責任消除厭女症。

希金斯說，「我們常讓女性說『這樣不行，我感覺不太好』，但許多女性並不想這樣表達。因此，我認為男性有責任在看到時挺身而出，大聲說這樣待人「不能接受」。

希金斯說，他理解坐上領導人位置，就代表他成了「公共財」，但他的家人卻不是，他希望自己的孩子能有一個「正常紐西蘭孩子的童年」。

去年6月公布的數據顯示，阿爾登在過去3年接獲的威脅幾乎暴增至3倍，而據當地媒體報導，至少有8起針對阿爾登的威脅案已進入法律系統，包括前述在YouTube張貼威脅影片的男子。

2022年1月，有多處住家收到威脅要「除掉」阿爾登的手寫傳單，警方也對此展開調查。

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）訪問前情報人員布查南（Paul Buchanan），他認為阿爾登需要比任何一名前任紐西蘭總理更多的維安與保護。

路透社報導，希金斯獲選為總理後今（23）日對各家媒體表示，他的政府將「迅速」重新衡量政策優先順序，並檢視當前政策是否有縮減必要。

希金斯說，政府將再次關注民眾的生計議題，包括通貨膨脹，以及其他多項政策，但他並未詳述。執政工黨目前支持度落後於反對黨，且紐西蘭預料下個季度陷入衰退，大選又將於10月14日舉行，因此希金斯將有一場硬仗要打，但他依舊態度樂觀。他說：「我很樂觀，我有許多支持，且我認為紐西蘭給了我一次公平的機會。」

工黨正在推行一系列不受歡迎，或被許多選民認為太過昂貴的政策，包括提議合併國有廣播電台和電視台，以及對水利基礎設施的所有權進行全面改革。

阿爾登正式辭職後，希金斯預計將於25日宣誓就職總理。

阿爾登宣布辭職後，針對其性別與衍生而來的抗壓力討論不斷。福斯新聞（FOX）主播卡森（Tucker Carlson）稱她是「那個有大牙的女士」（the lady with the big teeth）。

甚至英國老牌媒體BBC也以〈阿爾登辭職：女人真的可以擁有一切嗎？〉（Jacinda Ardern resigns: Can women have it all?）為文章標題評論阿爾登為人母與總理的雙重身分，遭外界抨擊「令人震驚的性別歧視」、「BBC厭女症發作」，BBC隨後道歉並修改了標題

事實上，阿爾登任內針對她的性別與年紀的質疑未曾少過。2022年11月，阿爾登與拜訪紐西蘭的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在記者會上被媒體問及，兩人見面是否只是因為年齡相仿？阿爾登當時反問記者，「我想知道，是否有人問過歐巴馬（Barack Obama，美國前總統）及凱伊（John Key，紐西蘭前總理），他們見面是否是因為年齡相仿？」阿爾登指出，雖然現實上有更多比例的男性從政，但兩位女性見面，「不會只是因為她們的性別。」

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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