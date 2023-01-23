習近平曾出席落成典禮，厄瓜多中資水力發電廠「科卡科多辛克萊大壩」出現數千條裂縫
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科卡科多辛克萊大壩是厄瓜多有史以來最大基礎設施計畫，造價27億美元，當初由中國砸鉅款承建，2016年啟用時習近平還到場演說。不過現在出現千條裂縫，厄瓜多前能源部長表示，問題「是因為中國建設計畫提供的設備與零件品質不佳」。
厄瓜多科卡科多辛克萊大壩座落在活火山附近，是該國有史以來最大基礎設施計畫，當初由中國砸鉅款承建，2016年啟用時中國國家領導人習近平還到場演說，足見其重要性。
《華爾街日報》報導，然而時至今日，政府工程師表示，造價27億美元的科卡科多辛克萊水力發電廠（Coca Codo Sinclair）竟然浮現數千條裂縫，升高厄瓜多最大電力來源設施可能崩潰的隱憂。與此同時，科卡河周邊的山坡也受到侵蝕，威脅損害大壩。
舊金山基多大學工程師葉培茲（Fabricio Yepez）密切關注這項計畫後續問題，他表示，「我們可能會失去一切。而且我們不知道這是否會發生在明天，或是在6個月內」。
這座大壩是中國在全世界出資，卻出現建造缺陷的項目之一。
過去10年，中國「一帶一路」倡議花費了上兆美元，意圖透過發展經濟貿易來擴大在亞洲、非洲和拉丁美洲的影響力。根據世界銀行的報告，中國已成為開發中國家至今最大的政府債權人，發放的貸款幾乎等同其他所有政府發放的總和。
中國「一帶一路」因此被許多外國領導人、經濟學家抨擊為斯里蘭卡、尚比亞等國深陷債務危機的主因，並讓其他多國無力償債。有些項目也被批評為不符合該國需求，或對環境造成破壞。現在，部分計畫的劣質建造品質不僅危害重要基礎建設，也使得這些國家恐要花上多年修補問題，錢坑愈來愈大。
厄瓜多前能源部長、石油輸出國家組織（OPEC）前秘書長歐提茲（Rene Ortiz）表示，「我們今天的問題，都是因為中國建設計畫提供的設備與零件品質不佳」。中國駐厄瓜多使館並未回答對大壩建設計畫的置評要求。
國際透明組織（Transparency International）當地分支「公民與發展基金會」近期發布中國放貸厄瓜多相關報告，中國駐厄使館當時在推特發布公開信表示，中國的貸款和項目在厄瓜多急需融資時，提供了「實際效益」。
中資爛尾工程不僅一個：一帶一路在巴基斯坦、烏干達都現問題
從巴基斯坦的港口、衣索比亞的道路，到巴西的傳輸線，各處都有中資的影子。中國營建企業時常會投標政府計畫，或直接聯繫負責案件的當地官員，承諾可以從中國的銀行和保險公司輕易安排融資方案。
開發中國家官員表示，這使得中企握有較好的優勢，因為急需建設新大壩和道路的政府不須自行掏錢。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）中非研究計畫（China-Africa Research Initiative）2021年的報告，非洲國家在2019年的重大國際承包案收入有超過6成流向中企。
批評人士指出，中國營造工程取得中方貸款相對容易，使得政府緊縮開支的壓力減輕，反而導致計畫成本擴大。
此外，若干中國承建案的瑕疵也開始浮上檯面。巴基斯坦政府去年關閉了尼肋姆-吉魯姆（Neelum-Jhelum）水力發電廠，因為他們在一條將水輸送到山上以驅動渦輪機的隧道發現裂縫。
烏干達的電力公司則表示，尼羅河上一個由中國承建的183兆瓦水力發電廠有超過500處建造瑕疵，2019年開始運轉以來故障頻傳。這座發電廠成本5億6770萬美元，其中4.8億美元獲中國進出口銀行以優惠貸款形式提供。
尼羅河上另一座由中國建造的600兆瓦水力發電廠則是工程延宕3年。烏干達官員把工程延宕歸咎於諸多建造瑕疵，包括牆面出現裂縫。烏干達電力公司表示，負責建造的中國水利水電建設集團（Sinohydro Corporation）安裝的電線和開關有缺陷，滅火系統也需要更換。
就在今年稍早，烏干達政府必須開始償還從中國進出口銀行融資的14.4億美元，即使發電廠依舊無法運轉。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。