2023/01/23,
國際

習近平曾出席落成典禮，厄瓜多中資水力發電廠「科卡科多辛克萊大壩」出現數千條裂縫

習近平曾出席落成典禮，厄瓜多中資水力發電廠「科卡科多辛克萊大壩」出現數千條裂縫
中國國家主席習近平（右）2016年出席厄瓜多科卡科多辛克萊大壩落成典禮。Photo Credit: GettyImages

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科卡科多辛克萊大壩是厄瓜多有史以來最大基礎設施計畫，造價27億美元，當初由中國砸鉅款承建，2016年啟用時習近平還到場演說。不過現在出現千條裂縫，厄瓜多前能源部長表示，問題「是因為中國建設計畫提供的設備與零件品質不佳」。

厄瓜多科卡科多辛克萊大壩座落在活火山附近，是該國有史以來最大基礎設施計畫，當初由中國砸鉅款承建，2016年啟用時中國國家領導人習近平還到場演說，足見其重要性。

華爾街日報》報導，然而時至今日，政府工程師表示，造價27億美元的科卡科多辛克萊水力發電廠（Coca Codo Sinclair）竟然浮現數千條裂縫，升高厄瓜多最大電力來源設施可能崩潰的隱憂。與此同時，科卡河周邊的山坡也受到侵蝕，威脅損害大壩。

舊金山基多大學工程師葉培茲（Fabricio Yepez）密切關注這項計畫後續問題，他表示，「我們可能會失去一切。而且我們不知道這是否會發生在明天，或是在6個月內」。

這座大壩是中國在全世界出資，卻出現建造缺陷的項目之一。

過去10年，中國「一帶一路」倡議花費了上兆美元，意圖透過發展經濟貿易來擴大在亞洲、非洲和拉丁美洲的影響力。根據世界銀行的報告，中國已成為開發中國家至今最大的政府債權人，發放的貸款幾乎等同其他所有政府發放的總和。

中國「一帶一路」因此被許多外國領導人、經濟學家抨擊為斯里蘭卡、尚比亞等國深陷債務危機的主因，並讓其他多國無力償債。有些項目也被批評為不符合該國需求，或對環境造成破壞。現在，部分計畫的劣質建造品質不僅危害重要基礎建設，也使得這些國家恐要花上多年修補問題，錢坑愈來愈大。

厄瓜多前能源部長、石油輸出國家組織（OPEC）前秘書長歐提茲（Rene Ortiz）表示，「我們今天的問題，都是因為中國建設計畫提供的設備與零件品質不佳」。中國駐厄瓜多使館並未回答對大壩建設計畫的置評要求。

國際透明組織（Transparency International）當地分支「公民與發展基金會」近期發布中國放貸厄瓜多相關報告，中國駐厄使館當時在推特發布公開信表示，中國的貸款和項目在厄瓜多急需融資時，提供了「實際效益」。

中資爛尾工程不僅一個：一帶一路在巴基斯坦、烏干達都現問題

巴基斯坦的港口、衣索比亞的道路，到巴西的傳輸線，各處都有中資的影子。中國營建企業時常會投標政府計畫，或直接聯繫負責案件的當地官員，承諾可以從中國的銀行和保險公司輕易安排融資方案。

開發中國家官員表示，這使得中企握有較好的優勢，因為急需建設新大壩和道路的政府不須自行掏錢。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）中非研究計畫（China-Africa Research Initiative）2021年的報告，非洲國家在2019年的重大國際承包案收入有超過6成流向中企。

批評人士指出，中國營造工程取得中方貸款相對容易，使得政府緊縮開支的壓力減輕，反而導致計畫成本擴大。

此外，若干中國承建案的瑕疵也開始浮上檯面。巴基斯坦政府去年關閉了尼肋姆-吉魯姆（Neelum-Jhelum）水力發電廠，因為他們在一條將水輸送到山上以驅動渦輪機的隧道發現裂縫。

烏干達的電力公司則表示，尼羅河上一個由中國承建的183兆瓦水力發電廠有超過500處建造瑕疵，2019年開始運轉以來故障頻傳。這座發電廠成本5億6770萬美元，其中4.8億美元獲中國進出口銀行以優惠貸款形式提供。

尼羅河上另一座由中國建造的600兆瓦水力發電廠則是工程延宕3年。烏干達官員把工程延宕歸咎於諸多建造瑕疵，包括牆面出現裂縫。烏干達電力公司表示，負責建造的中國水利水電建設集團（Sinohydro Corporation）安裝的電線和開關有缺陷，滅火系統也需要更換。

就在今年稍早，烏干達政府必須開始償還從中國進出口銀行融資的14.4億美元，即使發電廠依舊無法運轉。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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