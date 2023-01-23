台灣旅客預約日本湯布院飯店卻「放鳥」，業者：旅客願全額賠償，不會對台灣人有偏見

台灣李姓男子透過日本訂房網站預約湯布院椿旅館兩晚住宿卻沒有出現（no show），造成旅館損失。旅館事業部顧問八代淑子向《中央社》表示，李男上午已致電道歉並願在年假後匯款全額賠償，旅館不會因此對台灣人有偏見，仍非常歡迎台灣旅客到訪。

李男透過日本訂房網站預約湯布院椿旅館（Yufuin Tsubaki）小年夜及除夕兩晚住宿卻放鳥，導致旅館事先備好的指定高檔食材被迫全部丟棄，損失24萬日圓（約新台幣5萬6000元），此事經媒體披露，引發關注。

在台灣長大的湯布院椿旅館事業部顧問八代淑子，22日透過台東朋友發布訊息指出，飯店營業13年來，從來沒碰到過這樣的台灣旅客，311震後接待來自台灣的客人，都當成自己家人一樣用心款待，覺得是能為台灣友人做的小小心意，但這名李姓旅客擅自取消，信件不回、不接電話。 八代淑子在文中指出，這名李姓台灣旅客去年12月8日透過日本訂房網站向高檔溫泉飯店訂了兩個晚上的獨棟客房，抵達日期是112年1月20日，飯店訂購對方指定的高級池魚、和牛食材，帶著歡喜準備迎接解封後的台灣旅客，結果對方卻搞失蹤。 八代淑子文中指出，對方指定的高檔食材等，飯店絕不可以再拿去招待其他住宿客人，最後全部丟棄，員工們失望痛心，近24萬日圓（約新台幣5萬6000元）訂單損失，比一個員工月薪還多。 八代淑子在文中也轉述飯店業者說法，「原本對台灣客人有非常好的印象，如今卻非常失望，也覺得很生氣、很可恥，不能理解為什麼台灣人會這樣做」。八代淑子指出，李姓旅客事件讓員工們深受打擊，希望李姓旅客能和飯店連絡並賠償全額損失，日後飯店一樣會本著台日友好信念，全心招待台灣和全球旅客。

八代淑子今天接受《中央社》訪問時表示，李男的妻子昨天已致電旅館道歉，李男今天上午也致電旅館、很有誠意地道歉，並表示將在農曆年後匯款全額賠償。

八代淑子說，根據日本訂房網站Jalan的規定，只要網站秀出預約號碼，就表示消費者訂房成功，沒有所謂「沒訂成功」的問題。

她表示，旅館從開業到現在接待過許多客人，從來沒遇到這樣的事，旅館員工心裡都不舒服；但李先生的道歉很有誠意，希望他在農曆年後能夠真的匯款過來。

八代淑子很感謝台灣媒體在此事件中仗義發聲，讓更多人關注此事。她也說，不會因此就對台灣旅客有偏見，還是非常歡迎台灣旅客到訪，體會旅館用心的服務。《中央社》記者今天致電李姓男子，至截稿為止尚未收到對方回覆。

不是惡意放鳥，當事人：未收到確認信函、以為沒有預約成功

而根據《自由時報》報導，當事人李姓男子表示，他是在去年12月8日利用日文Jalan網站預約湯布院椿旅館，雖然有預約號碼，但因為沒有收到確認信函以為沒訂成功；所以又用中文Jalan預約另一個旅館，這次除了有預約號碼外還有確認信函。為了避免重複訂房，李男在第一次訂的日文系統下輸入預約號碼，但沒有看到有預約確認結果，以為第一次是沒有預約成功。

李男表示，後來有收到入住湯布院椿旅館的e-mail通知，是以email與Jalan網站聯繫，由於在日本期間，手機是用網路卡、無法接收及打電話，是在昨日落地台灣後收到記者來電詢問，「才知道旅館有嘗試打電話給我」。他隨後以電話和旅館聯繫，談有關賠償預約的住宿費用，強調有讓對方了解，「我們並不是刻意造成對方的損失」。

旅日達人：no show問題不會是最後一次，提醒大家不要當「失格旅人」

前台大感染科醫師林氏璧在「日本自助旅遊中毒者社團」中表示，每次出了類似這樣的事件，台灣朋友第一個反應就是獵巫。「好像就是這一個人的問題罷了，把他揪出來當女巫一樣燒掉就結束了」，林氏璧說，早在2002年，就傳出北海道美瑛的民宿常出現台灣或香港朋友會no show；京都也有旅館傳出2014年一年中台灣人取消了150床的訂位，「這樣的問題一直以來都在發生，這不是第一次，也不會是最後一次」。

林氏璧強調，「只能一再提醒大家不要當失格的旅人，從自己和自己身邊的人做起。」

林氏璧表示，他和很多寫日本旅遊的部落格朋友多年來都有共識，盡量不寫日本網站的訂房教學文，自己也越來越不敢推薦Jalan、一休這些網站的特價了。理由是如果一知半解的輕易訂到房，得來容易，但很可能沒有清楚的看懂取消的規定時限，要不要罰金等等，且一旦須要取消，很可能也不會上來取消。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航