台灣旅客預約日本湯布院飯店卻「放鳥」，業者：旅客願全額賠償，不會對台灣人有偏見
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李姓台灣旅客解釋，他是用日文Jalan網站預約，雖然有預約號碼，但沒有收到確認信函、以為沒訂成功，李男今天上午已致電旅館，表示將在農曆年後匯款全額賠償。業者也提醒，根據日本訂房網站Jalan的規定，只要網站秀出預約號碼，就表示消費者訂房成功，沒有所謂「沒訂成功」的問題。
台灣李姓男子透過日本訂房網站預約湯布院椿旅館兩晚住宿卻沒有出現（no show），造成旅館損失。旅館事業部顧問八代淑子向《中央社》表示，李男上午已致電道歉並願在年假後匯款全額賠償，旅館不會因此對台灣人有偏見，仍非常歡迎台灣旅客到訪。
李男透過日本訂房網站預約湯布院椿旅館（Yufuin Tsubaki）小年夜及除夕兩晚住宿卻放鳥，導致旅館事先備好的指定高檔食材被迫全部丟棄，損失24萬日圓（約新台幣5萬6000元），此事經媒體披露，引發關注。
在台灣長大的湯布院椿旅館事業部顧問八代淑子，22日透過台東朋友發布訊息指出，飯店營業13年來，從來沒碰到過這樣的台灣旅客，311震後接待來自台灣的客人，都當成自己家人一樣用心款待，覺得是能為台灣友人做的小小心意，但這名李姓旅客擅自取消，信件不回、不接電話。
八代淑子在文中指出，這名李姓台灣旅客去年12月8日透過日本訂房網站向高檔溫泉飯店訂了兩個晚上的獨棟客房，抵達日期是112年1月20日，飯店訂購對方指定的高級池魚、和牛食材，帶著歡喜準備迎接解封後的台灣旅客，結果對方卻搞失蹤。
八代淑子文中指出，對方指定的高檔食材等，飯店絕不可以再拿去招待其他住宿客人，最後全部丟棄，員工們失望痛心，近24萬日圓（約新台幣5萬6000元）訂單損失，比一個員工月薪還多。
八代淑子在文中也轉述飯店業者說法，「原本對台灣客人有非常好的印象，如今卻非常失望，也覺得很生氣、很可恥，不能理解為什麼台灣人會這樣做」。八代淑子指出，李姓旅客事件讓員工們深受打擊，希望李姓旅客能和飯店連絡並賠償全額損失，日後飯店一樣會本著台日友好信念，全心招待台灣和全球旅客。
八代淑子今天接受《中央社》訪問時表示，李男的妻子昨天已致電旅館道歉，李男今天上午也致電旅館、很有誠意地道歉，並表示將在農曆年後匯款全額賠償。
八代淑子說，根據日本訂房網站Jalan的規定，只要網站秀出預約號碼，就表示消費者訂房成功，沒有所謂「沒訂成功」的問題。
她表示，旅館從開業到現在接待過許多客人，從來沒遇到這樣的事，旅館員工心裡都不舒服；但李先生的道歉很有誠意，希望他在農曆年後能夠真的匯款過來。
八代淑子很感謝台灣媒體在此事件中仗義發聲，讓更多人關注此事。她也說，不會因此就對台灣旅客有偏見，還是非常歡迎台灣旅客到訪，體會旅館用心的服務。《中央社》記者今天致電李姓男子，至截稿為止尚未收到對方回覆。
不是惡意放鳥，當事人：未收到確認信函、以為沒有預約成功
而根據《自由時報》報導，當事人李姓男子表示，他是在去年12月8日利用日文Jalan網站預約湯布院椿旅館，雖然有預約號碼，但因為沒有收到確認信函以為沒訂成功；所以又用中文Jalan預約另一個旅館，這次除了有預約號碼外還有確認信函。為了避免重複訂房，李男在第一次訂的日文系統下輸入預約號碼，但沒有看到有預約確認結果，以為第一次是沒有預約成功。
李男表示，後來有收到入住湯布院椿旅館的e-mail通知，是以email與Jalan網站聯繫，由於在日本期間，手機是用網路卡、無法接收及打電話，是在昨日落地台灣後收到記者來電詢問，「才知道旅館有嘗試打電話給我」。他隨後以電話和旅館聯繫，談有關賠償預約的住宿費用，強調有讓對方了解，「我們並不是刻意造成對方的損失」。
旅日達人：no show問題不會是最後一次，提醒大家不要當「失格旅人」
前台大感染科醫師林氏璧在「日本自助旅遊中毒者社團」中表示，每次出了類似這樣的事件，台灣朋友第一個反應就是獵巫。「好像就是這一個人的問題罷了，把他揪出來當女巫一樣燒掉就結束了」，林氏璧說，早在2002年，就傳出北海道美瑛的民宿常出現台灣或香港朋友會no show；京都也有旅館傳出2014年一年中台灣人取消了150床的訂位，「這樣的問題一直以來都在發生，這不是第一次，也不會是最後一次」。
林氏璧強調，「只能一再提醒大家不要當失格的旅人，從自己和自己身邊的人做起。」
林氏璧表示，他和很多寫日本旅遊的部落格朋友多年來都有共識，盡量不寫日本網站的訂房教學文，自己也越來越不敢推薦Jalan、一休這些網站的特價了。理由是如果一知半解的輕易訂到房，得來容易，但很可能沒有清楚的看懂取消的規定時限，要不要罰金等等，且一旦須要取消，很可能也不會上來取消。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。