日本入冬最強暴風雪導致多處交通受阻，乘客困京都線JR電車逾9小時多人送醫

日本全境24日至26日被強烈冷氣團籠罩，各地降下大雪，多個地區都出現破紀錄的最低溫度，數百個飛機航班因此取消，陸上交通更因強風、下雪造成不少電車停駛或誤點。其中京都線的JR電車發生途中因為軌道結冰停駛的情況，上千名乘客困在車廂中，最長超過9小時，有多人因此身體不適送醫，也有不少人受不了因此下車徒步走到車站。JR西日本為此公開道歉，表示因為誤判降雪高度才釀禍。

日本10年來破紀錄最低溫，多處交通受阻

（中央社）日本迎來這個冬季最強烈寒流，大部分地區被大雪覆蓋，已經造成至少1人死亡，並使得交通受阻。多個地區觀測到破紀錄低溫。

日本氣象廳官員梅田隆史告訴《法新社》：「這是我們10年來觀測到最低的溫度之一。」日本多個地區出現破紀錄低溫，包括熊本縣南部一處觀測站紀錄到攝氏零下9度，是1977年這個觀測站開始記錄以來最低溫度。

日本官房長官松野博一表示，有1人在這次寒流中死亡。當局還在調查另外2人死亡是否與寒流有關。

當地媒體報導，日本成為了「極寒列島」。氣象學家警告，寒流可能帶來暴風雪、大浪，以及道路結冰引發的交通阻塞。日本海一側出現破紀錄降雪，就連平時不怎麼下雪的太平洋一側也被白雪覆蓋。

受寒流影響，道路意外和車輛受困事故接連發生。已有數百個航班因為大雪取消，火車和新幹線班次也出現延誤或取消。

JR京都線15列車半路停駛，乘客受困長達9小時

綜合《華視》、《公視》、《ETtoday》和多篇《京都新聞》報導，全日本有超過200個國內航班受到影響，高速公路上更是有數十輛汽車，因為極端嚴寒天候集體拋錨，卡在半路動彈不得。而24日深夜起，JR西日本的京都線與琵琶湖線，共有15列列車被大雪困在兩個車站間無法運行，大量乘客滯留車廂，受困最長達到9小時。有人下車徒步到車站，也有人到25日上午才脫困。不少乘客因為被困在車廂太久，身體出現不適被送往醫院。

一名受困電車內的54歲上班族在24日晚間11時向外求救，表示列車相當擁擠，全車乘客受困已超過5小時，每個人都需要上廁所，車廂內情況已危及到乘客「生命處於危險之中」，拜託政府派出警消救援。另外也有受訪者被困了6小時後，到25日凌晨才能下車。

有名乘客告訴記者，車上一直重複廣播了好幾個小時都是「我們正在剷雪」，但實在太久了，他無法想像一直待在空氣停滯的電車裡面，要求下車，但一開始工作人員拒絕，並回應乘客要訂好住宿才能下車；但當他想爭論時，車內廣播又稱「如果乘客想下車，將自行承擔風險，JR公司不會引導你到飯店，如果你還是決定下車，工作人員會帶你下車」等；乘客從梯子爬下火車鐵軌後，面對的是完全陌生的區域，甚至不知道有沒有避難所可以去。

也有乘客表示，因為在擁擠的車廂受困了太久，大家最後都還是很累的徒步走路到車站。「到底為什麼要讓我們在車廂裡頭乾等這麼久？完全無法理解，真的希望能早點處理問題。」

而連接車站的地下通道，也改為乘客疏散用途，因為許多乘客就算步行抵達最近的車站，也沒辦法在大雪中離開車站，有數十人直接裹著鋁箔的防寒避難毯在車站的地下通道席地而坐、休息睡覺。有的乘客表示他的手機已經沒電，只能打公共電話給家人，但因為雪太大家人也不確定能否出門來接車站接他。

此事件也引發輿論風波，《讀賣新聞》報導，JR西日本總公司25日召開記者會公開道歉，指出造成此次受困原因，是列車方向控制閥因凍結故障。JR西日本社內規定，6小時積雪10公分以上應開啟鐵軌上的融雪器，但由於本次預報積雪為8公分，之後實際降雪卻高達15公分，因誤判未開啟融雪器導致本次事件，主要故障時間還是24日晚間7時的通勤高峰。

官方指出，因為持續大雪，儘管列車受困，但不敢貿然讓乘客下車。最終乘客因長時間困於擁擠車廂中，至少16人送醫。15班次中，有2班列車約1400名乘客於停駛時下車，徒步至最近的車站，其餘乘客最終也回到月台下車。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航