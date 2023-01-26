日本入冬最強暴風雪導致多處交通受阻，乘客困京都線JR電車逾9小時多人送醫
我們想讓你知道的是
有名乘客表示，車上一直重複廣播了好幾個小時都是「我們正在剷雪」，但實在太久了，他無法想像一直待在空氣停滯的電車裡，要求下車，但一開始工作人員拒絕，並回應要訂好住宿才能下車；當他想爭論時，車內廣播又稱「如果乘客想下車，將自行承擔風險」。
日本全境24日至26日被強烈冷氣團籠罩，各地降下大雪，多個地區都出現破紀錄的最低溫度，數百個飛機航班因此取消，陸上交通更因強風、下雪造成不少電車停駛或誤點。其中京都線的JR電車發生途中因為軌道結冰停駛的情況，上千名乘客困在車廂中，最長超過9小時，有多人因此身體不適送醫，也有不少人受不了因此下車徒步走到車站。JR西日本為此公開道歉，表示因為誤判降雪高度才釀禍。
日本10年來破紀錄最低溫，多處交通受阻
（中央社）日本迎來這個冬季最強烈寒流，大部分地區被大雪覆蓋，已經造成至少1人死亡，並使得交通受阻。多個地區觀測到破紀錄低溫。
日本氣象廳官員梅田隆史告訴《法新社》：「這是我們10年來觀測到最低的溫度之一。」日本多個地區出現破紀錄低溫，包括熊本縣南部一處觀測站紀錄到攝氏零下9度，是1977年這個觀測站開始記錄以來最低溫度。
日本官房長官松野博一表示，有1人在這次寒流中死亡。當局還在調查另外2人死亡是否與寒流有關。
當地媒體報導，日本成為了「極寒列島」。氣象學家警告，寒流可能帶來暴風雪、大浪，以及道路結冰引發的交通阻塞。日本海一側出現破紀錄降雪，就連平時不怎麼下雪的太平洋一側也被白雪覆蓋。
受寒流影響，道路意外和車輛受困事故接連發生。已有數百個航班因為大雪取消，火車和新幹線班次也出現延誤或取消。
JR京都線15列車半路停駛，乘客受困長達9小時
綜合《華視》、《公視》、《ETtoday》和多篇《京都新聞》報導，全日本有超過200個國內航班受到影響，高速公路上更是有數十輛汽車，因為極端嚴寒天候集體拋錨，卡在半路動彈不得。而24日深夜起，JR西日本的京都線與琵琶湖線，共有15列列車被大雪困在兩個車站間無法運行，大量乘客滯留車廂，受困最長達到9小時。有人下車徒步到車站，也有人到25日上午才脫困。不少乘客因為被困在車廂太久，身體出現不適被送往醫院。
一名受困電車內的54歲上班族在24日晚間11時向外求救，表示列車相當擁擠，全車乘客受困已超過5小時，每個人都需要上廁所，車廂內情況已危及到乘客「生命處於危險之中」，拜託政府派出警消救援。另外也有受訪者被困了6小時後，到25日凌晨才能下車。
有名乘客告訴記者，車上一直重複廣播了好幾個小時都是「我們正在剷雪」，但實在太久了，他無法想像一直待在空氣停滯的電車裡面，要求下車，但一開始工作人員拒絕，並回應乘客要訂好住宿才能下車；但當他想爭論時，車內廣播又稱「如果乘客想下車，將自行承擔風險，JR公司不會引導你到飯店，如果你還是決定下車，工作人員會帶你下車」等；乘客從梯子爬下火車鐵軌後，面對的是完全陌生的區域，甚至不知道有沒有避難所可以去。
也有乘客表示，因為在擁擠的車廂受困了太久，大家最後都還是很累的徒步走路到車站。「到底為什麼要讓我們在車廂裡頭乾等這麼久？完全無法理解，真的希望能早點處理問題。」
而連接車站的地下通道，也改為乘客疏散用途，因為許多乘客就算步行抵達最近的車站，也沒辦法在大雪中離開車站，有數十人直接裹著鋁箔的防寒避難毯在車站的地下通道席地而坐、休息睡覺。有的乘客表示他的手機已經沒電，只能打公共電話給家人，但因為雪太大家人也不確定能否出門來接車站接他。
此事件也引發輿論風波，《讀賣新聞》報導，JR西日本總公司25日召開記者會公開道歉，指出造成此次受困原因，是列車方向控制閥因凍結故障。JR西日本社內規定，6小時積雪10公分以上應開啟鐵軌上的融雪器，但由於本次預報積雪為8公分，之後實際降雪卻高達15公分，因誤判未開啟融雪器導致本次事件，主要故障時間還是24日晚間7時的通勤高峰。
官方指出，因為持續大雪，儘管列車受困，但不敢貿然讓乘客下車。最終乘客因長時間困於擁擠車廂中，至少16人送醫。15班次中，有2班列車約1400名乘客於停駛時下車，徒步至最近的車站，其餘乘客最終也回到月台下車。
新聞來源
- 日本迎來冬季最強寒流 1人死亡交通受阻（中央社）
- 日本10年最強寒流 JR電車停駛乘客受困列車數小時（公視）
- 大雪襲日！ 逾200航班停飛 京都15班JR停駛（華視）
- 日大雪影片曝！5000人困京都車站 上班族擠車廂5小時爆生命危險（ETtoday）
- 【大雪】「なぜこれほど待たせたのか」立ち往生電車に9時間、疲労困ぱいの乗客（京都新聞）
- 【大雪】「降車するなら自己責任」極限のJR列車内でアナウンス 京都で缶詰め、乗客憤り（京都新聞）
- 【大雪】満員電車5時間出られず酸欠状態も「まさか自分が…」 乗客が語った車内の空気（京都新聞）
- ＪＲ西日本が謝罪 京都線で列車が立ち往生、最大１０時間“閉じ込め”乗客１６人が体調不良を訴える（讀賣新聞）
延伸閱讀
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
我們想讓你知道的是
隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
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選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。