農曆新年用「Lunar New Year」取代「Chinese」，大英博物館、新加坡南洋理工大學遭小粉紅出征

農曆新年到來，究竟英文要稱「Lunar New Year」（陰曆新年）還是「Chinese New Year」（中國新年）觸動中國敏感民族情緒，包含大英博物館、迪士尼度假區與新加坡南洋理工大學皆因使用Lunar而非Chinese引發中國民眾不滿，遭到大批網友出征。

（中央社）綜合英國廣播公司（BBC）中文網與香港01報導，近日英國大英博物館（The British Museum）在一則發文中使用Korean Lunar New Year（韓國農曆新年）而引發爭議，不少中國網友認為「中國的節日被韓國剽竊」，因此湧入大英博物館的社群平台留言謾罵，並要求道歉。

Photo Credit: British Museum Twitter

不過據了解，這則貼文的活動是由韓國文化體育觀光部贊助，以韓國傳統音樂和舞蹈表演慶祝農曆新年。但在如潮水般的批評湧入大英博物館的Twitter帳號後，該則貼文目前已被移除。而飽受批評的大英博物館也在22日再次推文，除了以簡體字向中文讀者拜年，英文也寫著「Happy New year」（新年快樂），未再註明Lunar或Chinese。

Happy #NewYear! 兔年快乐，万事如意



2023 is the Year of the Rabbit 🐰 People born in the Year of the Rabbit are said to be gentle, modest and kind.



This Qing-era portrait shows a Chinese beauty gently holding a rabbit 🐇 https://t.co/bYSXflliHu #ChineseNewYear pic.twitter.com/b0D78I3f7e — British Museum (@britishmuseum) January 22, 2023

此外，迪士尼度假區（Disneyland Resort）21日在官方推特發布祝賀農曆新年的賀文，以Lunar New Year稱呼農曆新年，並且歡迎遊客到加州迪士尼樂園旅遊，歡度新年。這篇貼文同樣引發中國網友不滿，並在貼文下方大量留言，要求道歉並正名為Chinese New Year，其中不乏謾罵與攻擊言詞。

Lunar New Year is ﬁnally here! Drop a 🏮 if you’re ready to ring in the Year of the Rabbit and the Year of the Cat with your favorite characters at Disney California Adventure Park now through 2/15! pic.twitter.com/AKppZ4ae9a — Disneyland Resort (@Disneyland) January 20, 2023

除了國外的企業與組織，中國國內同樣有人「不慎」使用了Lunar New Year，而被要求道歉。

中國演員王鶴棣所創立的個人服裝品牌D.Desirable，日前在Instagram發布新年祝賀時，也使用了Lunar New Year一詞，這篇貼文同樣遭憤怒的中國網友出征。品牌方不久後將文章刪除，並重新發了祝賀Chinese New Year的貼文。

報導提到，網路上日益引發爭議的農曆新年的「名稱歸屬權之爭」大致上可以分為兩個部分。其中一個是農曆新年並非專屬於中國，包含韓國、越南等地都有農曆新年的習俗；另一個則是英語中該被稱作Chinese New Year還是Lunar New Year，雖然只有一詞之差，但在很多人眼中這兩個詞卻有著天壤之別。

報導指出，韓國誠信女子大學教授徐坰德於18日在個人社群平台上發文稱，農曆新年並非中國獨有節日，包含韓國、越南及菲律賓等亞洲國家都有這個節日，英文翻譯應改成Lunar New Year。這樣的呼籲同樣引發大量中國網友出征，要求他道歉。

新加坡南洋理工大學在農曆新年展板的英文使用Lunar New Year而非Chinese New Year，遭人惡意竄改為Chinese，引發網友熱議。校方回應表示，學校有來自中國、越南、韓國等地的師生同慶新年，基於多樣性、包容性精神，決定使用Lunar New Year。

新加坡社會以華人為主，同樣也慶祝農曆新年。新加坡8視界新聞網日前報導，新加坡南洋理工大學使用Lunar New Year，而未使用Chinese New Year，造成部分學生不滿，有人把學校新春嘉年華活動展板上的Lunar字眼劃掉，改成Chinese，引發網友熱議。

據報導，一名網友在中國社群媒體「小紅書」發文稱，對南洋理工大學不允許在校園活動中使用Chinese New Year感到不悅，「這是對華人學生的尊重嗎」？

南洋理工大學中國留學生會日前也在小紅書發聲明，南大學生事務辦公室要求所有學生組織使用Lunar New Year。

南大發言人回覆新加坡媒體詢問時表示，該校有來自不同國家的學生、員工，包括來自中國、韓國及越南，他們都在這段期間慶祝新年。發言人說：「本著多樣性和包容性的精神，我們在年度慶祝活動中，使用了Lunar New Year這個詞。」

有鑒於包括台灣、韓國、越南、新加坡、馬來西亞、日本、中國在內等亞洲國家都會以自己的方式慶祝農曆新年，稱之為「中國新年」並不公平，歐美各國近年多鼓勵使用中性的「Lunar New Year」取代「Chinese New Year」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航