情意題局限在「花草樹木」必流於矯揉造作，理想的學測國寫應該如何出題？
我們想讓你知道的是
情意題不是不能考，但有許多更寬廣、更切身、更高度的題材值得讓考生抒發情感和意念。如果執意要考「花草樹木」之類誘導考生附庸風雅的題目，就真的不要怪社會大眾歧視文科生——因為你出的考題讓大家以為文科的師生都活在風花雪月的虛幻世界裡！
文：鴻雁
情意題不是不能考，但有許多更寬廣、更切身、更高度的題材值得讓考生抒發情感和意念；反之，局限在「花草樹木」的話，格局就太窄了，最後必流於矯揉造作。
在我看來，有三個命題方向可以思考……
關於今年國寫情意題的題目〈花草樹木的氣味記憶〉，我已寫了兩篇文章（文章一、文章二）批評，還寫了一篇諧謔之作予以諷刺。
當然，光是嬉笑怒罵無濟於事，今天來談談：我心目中理想的情意題應該怎麼出？
一、拓寬取材的範圍
〈花草樹木的氣味記憶〉這個題目將取材範圍限縮在「花草樹木」，大幅限制考生的發揮空間，不如改成〈氣味記憶〉，拓寬取材範圍——這一點許多老師早已提及，不再贅述。
不過，也有老師指出，將取材範圍設定在「花草樹木」才能考出鑑別度，也不會出現和模擬考撞題的情形。
針對這一點，我倒是認為：
即使是取材範圍寬的題目，思辨力、感受力強的考生依然可以寫出不同凡響的佳作，仍具有鑑別度。重點是：對於不擅長寫作或感受力較差的學生來說，要是取材面向多元，他再怎麼樣也寫得出一些內容，因而容易建立起寫作信心，不致於放棄國寫。
說到撞題，也不成問題。如果題目好發揮，只要用心，人人都可以寫得出來，那撞題所帶來的衝擊便會大幅降低。
另外，把取材範圍限制在「花草樹木」，考生在短短幾分鐘的構思時間內要連結到真實的經歷，其實不太可能，就連名作家廖玉蕙也坦言自己難以發揮（貼文連結）。那麼，考生為了得分，他們會怎麼做呢？不外乎堆砌一些空洞的詞藻、空泛的名言來撐撐場面，最後寫出外表詩情畫意，實則沒有血肉靈魂的文章。
因此，〈花草樹木的氣味記憶〉這類題目，會誘導考生刻意營造矯揉造作的「詩情」；而〈氣味記憶〉反而較容易引導考生寫出「真情」。
二、提高感知的視野
所謂的「情意」，就一定要狹隘到只剩風花雪月的吟詠嗎？既然「少年不識愁滋味」，那也不用勉強年輕學生「強說愁」，世界上還有許多事物是值得他們去「識」的。
好比這三年來牽動國際局勢和百姓日常生活的——COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情。
前年台灣疫情最嚴峻的時刻，我帶孩子深入體會疫情爆發前與爆發後的心情轉折。由於這是所有人的共同經歷，沒有人寫不出來；雖然人人都寫得出來，到遭遇不同、體悟的深淺不同，鑑別度依然存在。有學生寫端午節不能回南部老家，吃不到姨婆包的客家粽子，而爸媽又不會包，這才深刻意識到他們家已失落的傳統——整篇文章滿是失望與無奈，真情流露。
去（2022）年台灣開始採取和病毒共存的政策後，確診已是稀鬆平常的事。我帶學生回顧自己確診的經過或觀察身邊親朋好友確診的情形，寫出個人感受。有孩子發現：當他們全家確診，即使一度手忙腳亂、爸媽不時唉聲嘆氣；但居家隔離的這幾天，他們一家四口相較於以往，反而有更多的時間一起做家事、玩桌遊、聊天，讓他感覺到家庭的氣氛越來越融洽——顛覆讀者對於確診的負面觀感，寫出真切的天倫之情。
除了攸關自身的事物可以引導孩子發揮，也不妨將視野再次提高，針對世界上正在發生的事情，寫出個人的直覺感受與體會，不也是一種「情意」的體現嗎？
例如：沒戴好頭巾而遭捕喪命的伊朗女子艾米尼（Mahsa Amini）、為躲避俄軍進攻一個人從烏克蘭前往斯洛伐克的男童哈拉夫（Hassan Al-Khalaf）……等，都是可以抒發情意且有血有肉的具體對象，考生更容易寫出真實的情感。
三、變換書寫的對象
寫作是寫給誰看？
這是寫作之初最重要、也是最應該用心思索的問題。但是為了考試寫作文的考生不會思考這個問題，因為他們千篇一律都是寫給閱卷老師看。然而，一旦他們出了社會，還是抱持著寫給閱卷老師看的心態來寫履歷、企劃、文案、廣告……而從未考慮受眾的話，保證死得很難看；這也是為什麼很多作文考試可以拿滿級分的學生，出了社會後還要花錢學寫作的原因。
當然，既然是考試，便不可能沒有批改分數的閱卷老師。
不過，出題方式難道不能靈活一點，引導考生根據特定對象，重新設定陳述步驟、語氣、用詞，提高受眾接受度，同時抒發內心的情意呢？
去年，我帶國小中、高年級的學生認識烏俄戰爭，並且請他們寫信給哈拉夫（新聞連結），由於他們和哈拉夫的年紀相近，很能夠同理他的處境，甚至由衷佩服他的勇氣——寫出來的信，不需要矯飾也充滿真摯的情感。
同樣的，高中學生和艾米尼的年紀相差不遠，要同理她的遭遇不難。於是，寫一封給艾米尼的信，比起刻劃做作的「詩情」，不是會更有效激發考生的「真情」嗎？
再說，寫信的對象是一名少女，敘述便可以回歸樸實的文字，那些虛情假意的詞藻以及和現實脫鉤的名言佳句就不用再寫出來了。
以上三點是個人愚見。重點在於：情意題不是不能考，但有許多更寬廣、更切身、更高度的題材值得讓考生抒發情感和意念。如果執意要考「花草樹木」之類誘導考生附庸風雅的題目，就真的不要怪社會大眾歧視文科生——
因為你出的考題讓大家以為文科的師生都活在風花雪月的虛幻世界裡！
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
我們想讓你知道的是
隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。