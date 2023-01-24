查封資產達85億泰銖的「杜豪案」至今仍未落幕，泰國爆料王Chwuit將獲4億泰銖獎金？

事件的開始 掃蕩灰產的汙垢

2022年10月底，泰國開始大力掃盪灰色產業，其中最知名的案件為「金陵KTV」，當場在查獲毒品與交易行為後，拘留237名中國遊客與29名柬埔寨遊客，而從驗尿反應中，超過半數的人也確實有毒品反應。不僅如此，這一間由中國人所經營的KTV並沒有合法的營業執照，店裡的工作人員大多都是中國人。

而在上一篇文章中所提到的Chuwit Kamolvisit，他從事件爆發以來，持續爆料關於其中的運作模式以及背後的神秘中國資本。因這樁案件所牽涉的犯罪範圍與人員既廣且深，後續更是爆發擁有泰國公民身份的中國人「杜豪」（泰文名Chaiyanat Kornchayanant），在有嫌疑之下竟能搭乘私人飛機潛逃出國，而杜豪的老婆還是泰國前警察總長的親姪女。

彷彿打開了潘朵拉的盒子，一連串的醜惡與貪汙都被挖了出來，被Chuwit直接攤在大眾目光之下檢視，他幾乎天天召開記者會，除了公開呼籲政府必須對此案件重視，也對中國人在泰國從事灰色產業的結構與行為提出許多說明，也同時提供有利證據。

必須掃除來源的國際性犯罪

事發至今，杜豪的資產已被查封50.45億泰銖，其中包含五輛名車、名下的50棟豪宅與私人飛機等，而尚待查封的資產約有30億泰銖，共計84.45億泰銖（約新台幣78億1萬787萬3716元）。而原本潛逃出國的他，目前在妻子的呼喚勸說下，已於2022年11月23號返回泰國自首。’

由於此案牽涉的人員極廣，從警察、移民局、各級官員都有人涉嫌收賄，也因為Chuwit持續爆料出來的資料與證據，浮出越來越多的細節資訊，前前後後加起來共有67份檔案、444位證人，26892個文件。

法庭表示，審理過程是會一件相當耗時的案件，預計需兩年時間，一審法院才能做出裁決，若此案一直追訴到最高法院，或許會再花個7年時間，而這一段期間裡的調查員和檢察官，也很有可能被調動或退休。

1月14號，司法部長Somsak Thepsuthin公開表示，Chuwit在此毒品案中提供許多相當具有公信力的證據，根據相關的〈肅毒法〉，像他這樣提供有力線索與資料的舉報人，可獲得被查封資產中的5%作為懸賞獎金，金額為84.45億泰銖中的5%，也就是4.17億泰銖（約新台幣3億8602萬1797元）。

1月15號，Chuwit先在臉書公開表示：「我要向大眾特別申明一個社會承諾，若真的獲得4.17億獎金，將會全數發放至泰國各地醫院，而不是放進自己口袋裡，因為我自己的錢夠用。」同時，曾以經營泰國浴出名的前國會議員他還以佛教故事中的「องคุลีมาล」來做為比喻。องคุลีมาล原是個殺人放火的惡人，但在佛陀的引導下，回心轉意並虔心修行後成了羅漢。

Chuwit也繼續表明：「現在我只是想好好回饋社會而不是為了求任何回報，我這次所作的事情希不只是把證據揭露出來，也希望能透過社會輿論的壓力讓政府能夠正視。

毒品的問題已牽涉到國外，除非處理源頭否則難以停止，杜豪與他的同夥是在泰國這一片土地從事違法謀生的外國人，必須依法管理且繩之以法。」

接著他也呼籲大眾一起來齊心協力，並希望人民能獲得最後的勝利。至少這也能夠證明，假設一個人作錯100次，雖然每次都能逃過一劫，但只要有1次露出馬腳，我們就能一網打盡。

Photo Credit: GettyImages 有泰國爆料天王之稱的Chuwit Kamolvisit

未完待續的案件

1月16號，Chuwit又以影片佐證來證實在泰國特殊調查局（The Department of Special Investigation，DSI） 裡，在這一起案件的調查小組中，有人捲入收賄並協助相關嫌疑人脫逃的行為。總計約950萬泰銖（約新台幣879萬7554元）的買通金額，而被指控的16位人員當中，其中有五位是具有高階位置的軍官，還有隸屬於泰國皇家警察的中文翻譯員，以及國家中心安全的官員。

關於灰色中國資本「ทุนจีนสีเทา」的相關案件仍持續延燒中，儘管「杜豪案」的調查蒐證已來到後期間段，在1月20號，總檢察長也將按程序將案件提交法院審理，但其引發的效應繼續燃燒中。

對於在泰國從事正派合法經營的中國人而言，對他們也造成了影響。此案件不僅讓讓部分泰國民眾對於「做生意的中國人」形成負面觀感，認為他們都是在泰國這一片土地上吸血賺錢，並一竿子打翻一船人認為所有的中國人都是如此，也進而促使移民局大大動作詳細徹查各家公司，更影響到他們的生意。對於在泰國從事合法正派經營的中國人而言，其實更希望這個案件能有一個讓大眾滿意的結果。

此案件目前已提交至法院審理，進行到下一個階段。然而，後續又會有什麼發展？Chwit還會繼續揭露出什麼證據嗎？在農曆新年期間，我會繼續觀看著，同時也期待著結果。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒