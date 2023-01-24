「你爸爸又沒犯罪，有什麼好羞愧的？」因父親是計程車司機，這位新加坡女子從小被人笑到大
我們想讓你知道的是
她寫到，計程車司機的生活並不容易。自從父親開始駕計程車，她們就從沒在除夕吃團圓飯。因為除夕是計程車司機全年生意最好的其中一天。父親那一整天都會在外頭載客，送他們去吃團圓飯，直到清晨才回家。 「在我小時候，團圓飯是一種奢侈的概念。不是因為餐桌上的食物，而是別人可以一起吃飯，而我們卻不能。」
文：侯佩瑜
編按：本文作者是新加坡人，文中的「本地」、「我國」指新加坡。
本地基督教網頁thir.st的一個女作者Christina Wong，因為看到17歲少女把80元的本地品牌包當奢侈品遭嘲笑的新聞，讓她想起了成長期間的類似遭遇，而她又是如何在被羞愧時學會接受並感恩。
今年29歲的Christina分享說，原本經營生意的父親，碰上了97年金融危機，他多次試圖維持他的生意不果，最後為了養活全家改行當計程車司機。
2000年那年，她上小學，而父親也同時考到了計程車執照。
Christina因被同學嘲笑，一度因是計程車司機的女兒而感到丟臉。
她說，記得有那麼一天，母親帶她下樓，因為父親想讓她們看看他的黃色計程車。
「但我一點也不喜歡。」
她形容，計程車裡頭的斑蘭葉摻雜著Ambi Pur芳香劑的刺鼻味道，讓她感到頭疼。那木製的串珠坐墊一看就知道坐上去不舒服，還有那耀眼的黃色從遠遠看就知道是計程車。
她雖然不喜歡，但出於對父母的禮貌，還是選擇保持緘默。
後來，家裡提議讓值夜班的父親開計程車到學校接她放學。她記得一踏出學校門口，就會看到父親的計程車在長長的車龍裡顯得格外顯眼。
「太黃了，刺眼得扎心。」
父親是計程車司機讓人從小被笑到大
她的同學（公平地說，他們才7歲）一開始只是對她投以異樣的眼神，很快就演變成輿論。
「你爸爸是Taxi uncle？」
「我爸說計程車安哥們都很窮。」
「我媽媽告訴我，如果我不努力學習，長大後只能當計程車司機。」
當時她只有7歲，不知道如何回應。
她只是讓父親改到附近的組屋停車場等她。而父親也沒有過問她的決定，但她覺得父親肯定知道原因。幾個月後，她甚至告訴父親不要再來接她了。
那些年，父親從來沒有再主動與Christina聊起他的職業，但母親對她的態度很有意見。
母親總會責備她：
「你為什麼要這樣？你爸爸又沒有犯罪，有什麼好羞愧的？」
Christina說：
「當然，母親並不知道我在學校因為貧窮而被欺負，我因為是計程車司機的女兒而被欺負。」
她記得有一次同學邀請她到對方家做客，那是一套高檔住宅區的公寓，還配有私人電梯。同學向自己父親介紹她時是這麼說的：她是我的窮同學。她的爸爸是一名計程車安哥（uncle）。
「他們拿我和我的家人開玩笑。像往常一樣，我都會保持沉默。在我上小學和中學的大部分時間裡，這樣的事情一直在重複發生著，來自完美家庭的有錢小孩一直在嘲笑我。」
「同學們會傳紙條談論我的父母，每當他們經過我身邊時，他們都會喊我叫『Taxi』。」
每年過完假期回到學校，老師都會讓每個同學分享他們去了哪裡旅遊度假。
「有些人說去了迪士尼樂園、美國、日本或台灣。那些說印尼或馬來西亞的人，同學也會竊笑幾聲。我每次都說沒去哪裡，但還是會被嘲笑。」
她寫道，在她上學的那些年裡，學校舉辦的旅行是家裡負擔不起的奢侈品。她11歲的時候其實有機會去澳洲伯斯（Perth）體驗農場；14歲時學校有讓學生前往重慶進行文化交流活動；17歲那年，有機會到捷克參加合唱比賽，21歲時則是大學生出國交換的機會，但這些出國的機會她統統都不能去。
她的一個朋友背著她談論：
「我聽說她家裡很窮，所以她去不了。你知道她爸爸是開計程車嗎？這些人就是很懂得裝努力裝可憐。」
「那時，我已經把貧窮看作是自己的身份認同。」
Christina曾一度：
對自己是窮人家的孩子而感到羞恥；
因為父母為了生活馬不停蹄地工作不能拿假而感到羞恥；
因從來沒試過一家人出國旅行而感到羞恥；
因不小心暴露了自己「山龜」（鄉巴佬）的一面而感到羞恥；
別人認為廉價的東西卻很容易讓自己興奮而感到羞恥。
幾年後，她聽到韓國歌手李文世的歌曲《楊花大橋》，她竟然聽嘻哈歌聽到哭了，因為歌詞讓她太有共鳴，也讓她對父親的付出了解多了一些。
這是一首關於李文世父親的歌，他的父親也是一名計程車司機，為了養家糊口，經常在楊花橋上行駛。
歌詞翻譯如下：
我總是一個人在家
我爸爸是個計程車司機
每當我問他在哪裡
他總是回答，我在楊花大橋上
每天早上，他都會給我留下糖果和拉麵
我爸爸會在清晨才收工
等著賺夠一天的家用
一家人10多年都沒能好好吃團圓飯
她寫到，計程車司機的生活並不容易。自從父親開始駕計程車，她們就從沒在除夕吃團圓飯。
因為除夕是計程車司機全年生意最好的其中一天。父親那一整天都會在外頭載客，送他們去吃團圓飯，直到清晨才回家。
「父親努力工作，希望讓我們再次過上好的生活。但在世人眼中，我們仍然很窮。」
「在我小時候，團圓飯是一種奢侈的概念。不是因為餐桌上的食物，而是別人可以一起吃飯，而我們卻不能。」
Christina認為17歲的少女（佐依）和她的個人經歷充分體現了我國的財富文化。
「在社會的劇本中，我被要求扮演一個窮孩子。可憐的，擁有得很少。當別人在盡情地享受著，你渴望地看著。不能貪婪的盯視著，要好好地待在自己的位置上。」
「像我這樣的窮孩子應該知道，不能對質量更好的產品或超過一定價格範圍的品牌表現出任何興趣。不能在我自己或我的物品上使用『奢侈』或『小資』等有錢人的詞彙。」
她指出，如今大家很容易隨隨便便地發表言論。
「事實上，我們嘲笑17歲少女的豪華包，是因為我們擁有比這更高級的東西。我們嘲笑出身卑微的孩子，因為他們讓我們看起來更富有。我們對人們的消費模式和夢寐以求想買到的東西進行評論，是因為我們很少換位思考，了解別人背後的故事。我們不需要為自己說過的話負責，但這些話往往會給別人造成傷害。 」
她說，雖然她是計程車司機的孩子，但其他人也都是某一特定職業的孩子。只是他們的父母為了謀生所選擇的職業將他們區分開來。
所以，為什麼她要感到羞恥？
2019年，Christina的父親因為中風，不得不提前退休。
她終於擺脫了那輛黃色出租車，本該感到如釋重負，但她並沒有。因為她已經學會了以新的角度看待父親的工作。
她寫道：
「父親的黃色計程車是養活一家人的象徵。是父親在暴風雨夜晚工作的避風港。是可以載著他的孩子的交通工具，他對孩子抱有樂觀的期望。是我們家的私人救護車，我在半夜就曾被它緊急送往醫院。是他在面對最嚴峻的逆境時努力工作和堅持不懈的表現，是他的身份認同。從我懂事起，我父親似乎只有他的黃色計程車。這是他的全部家當，但也足夠了。足夠維持我們生計了。足夠養我長大成人了。足夠支撐我們度過多次緊急醫療事故。足夠讓我們終於一起吃上團圓飯了。 」
文末，她寫到：「很抱歉，我沒有早點意識到這一切」。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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