《神聖的顯現》：在某種意義上，任何一種類型的人類建築都是對世界的重新建造

文：米爾恰・伊利亞德（Mircea Eliade）

聖顯和重複

無論何種形式的力顯和聖顯，都會改變所發生的空間：原先為世俗的領域，由此變成了一個神聖的領域。例如，新喀里多尼亞（New Caledonia）的坎納卡斯（Kanakas）「灌木叢中，有無數佈滿孔洞的岩石和石塊，它們擁有某種特殊意義。如果你想求雨，其中有一條石縫會有所助益；另有一條裂縫，則是一個圖騰的住所；也有的地方，遊蕩著某個被謀殺之人尋仇的靈魂。於是整個地域都是鮮活的，哪怕最細微之處都意味深長；大自然充滿著人類的歷史。」

更明確地說，正是由於力顯或者聖顯的事實，自然發生了轉變，隨之浮現出神祕的氛圍。依據拉德克利夫－布朗（Radcliffe-Brown）以及埃爾金（A. P. Elkin）的觀察材料，列維－布留爾極其正確地強調了聖地具有的聖顯特徵：「在這些原始人看來，一個神聖地點從來就不是以孤立的方式呈現。它總是一個多元複合體的一部分，其中包括在不同季節繁榮的動、植物品種，在那裡生活、漫遊或者創造某種事物並在化身在那片土地上的神話英雄，以及在那裡一次又一次舉行的慶典，以及所有這些所喚起的情緒。」

拉德克利夫－布朗認為，這個多元複合體的關鍵在於「地方性的圖騰中心」。在多數情況下人們可以辨別出，在圖騰中心和某些生活在時間開端並且在那時創造該圖騰中心的神話人物彼此之間的直接聯繫——用列維－布留爾的話說，就是一種「互滲」。這些聖顯的地方也正是最初的啟示之地；人們正是在這些地方獲得如何養活自己、確保連續不斷的食物供應的教導。在神聖區域、圖騰中心的範圍內所舉行的各種和食物有關的儀式都是對那些神話人物從前（in illo tempore，審閱者按：有「歷史時間之前」之意）行為的模仿和複製。「遠古時代的英雄就是用這些方式把袋狸、袋貂、魚和蜜蜂從它們的巢穴裡面拖出來的。」

事實上，神聖空間的觀念包含一種想法，即重複將這個原初聖顯的地方標誌出來，切斷它與周圍世俗空間的聯繫，從而祝聖這個地方。在下一章我將證明，同樣類似的重複觀念如何使神聖時間得以強化，從而構成無數儀式系統以及一切虔誠信徒普遍懷有的個人救贖希望的基礎。神聖空間之所以是神聖空間，是最初祝聖它的那個聖顯的永恆本性使然。這就是為什麼在一個玻利維亞部落，當人們覺得需要更新他們的能量與活力時，就回到據說是他們祖先搖籃的地方。因此聖顯並非僅僅使一塊了無分別的世俗空間成為神聖，它還進一步確保神聖性的持續存在。在那裡、在那個地方，聖顯重複自身。

透過這種方式，空間變成為力量和神聖的永不枯竭的源泉，使人類只要一進入這個空間就能分享那種力量，就能和神聖交流。這種空間通過聖顯而變成永恆的神聖「中心」的基本觀念，主導並解釋了通常複雜而詳細的全部體系。但是，不管這些神聖空間有多麼不同、多麼複雜，它們都呈現出一個共同特徵：總是有一個清楚劃分出來的空間，使人們可能通藉由它與神聖溝通（儘管形式各異）。

聖顯的連續性可以解釋這些被祝聖的空間的永恆性。澳大利亞土著一直在探訪他們傳統的聖地，這並不是因為來自任何經濟環境的壓力，因為正如埃爾金所指出的那樣，一旦進入白人的部門，他們就完全依賴白人來維持他們的食物以及全部經濟。他們從這些地方所尋求的，是要繼續保持與土地以及創建其部落文明的祖先的神祕聯繫。土著居民感覺需要保持和這些聖顯場景的聯繫，這種需求本質上是一種宗教需求；這種需求正是保持與一個產生「神聖」的中心的直接交流。這些中心的重要性難以被剝奪——就像祖傳的遺產似地代代相傳，從一個部落傳到一個部落，從一種宗教傳到另一種宗教。

從最古老的歷史時代以來就受人敬拜的岩石、泉水、洞穴和樹林，至今仍然以不同的方式被基督教社群奉為神聖。一個缺乏深度的觀察者也許會將這種民間的虔誠視為「迷信」，並且從中看到一種證明，認為所有集體的宗教生活主要都由那些從史前時代就流傳下來的東西所組成。但是神聖空間的連續性，事實上指明了聖顯的自主性；神聖按照它自身的辯證規律自我表達，而這種表達是從外部降臨到人類的。如果對聖地的「選擇」是由人類自身作出的，那麼我們就無法解釋這種連續性。

空間的聖化

實際上，這個地方從來不是由人「選擇」的，它只是被人發現而已。換言之，聖地在某種程度上向人揭示自己。「啟示」並不一定通過任何在自然（這個地方、這眼泉水、這棵樹）中的直接聖顯而來，有時候它通過一種傳統的技藝而產生，這種技藝起源於某個宇宙學體系，並且以之為基礎。用於「發現」這些地點的一個過程是定向（orientio）。

顯然，正如我們很快就會看到的那樣，不是僅僅因為是個聖所，而必須將空間聖化。一幢房屋的建造也包含著一種世俗空間的轉變（transformation）。但是，在每一種情況下，地點總是由某種其他東西標誌出來，不管那個東西究竟是一個令人眼花繚亂的聖顯，還是若干構成定向和堪輿基礎的宇宙論原則，還是最簡單的一個表達聖顯的「符號」——通常是某種動物。薩爾托利（Sartori）收集了許多關於動物記號的證據，它們被認為是對人類選擇作為居住地的許可。螞蟻或者老鼠出現與否可以成為聖顯的一個決定性的符號。有時人們放出一頭家畜，比如一頭牛，然後用幾天時間四處搜尋，在找到它的地方殺掉它祭神，那個地方就公認可以建造城鎮。