TNL+ 2023/01/24,
中東

以色列內政部長遭拔官，政府仍愈走愈「右」：民眾上街捍衛岌岌可危的民主

以色列內政部長遭拔官，政府仍愈走愈「右」：民眾上街捍衛岌岌可危的民主
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在極右派政黨及政治人物的領導下，以色列政府的走向已讓民眾覺得「愈看愈不對勁」。各地也開始出現群眾號召反政府示威遊行，連原反對參加遊行的前以色列總理拉皮德，後續也決定加入日前於以色列第二大城特拉維夫的示威抗議。

文：Taylor Mei

自聯合黨（Likud）出身的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於去（2022）年底上任後，短短不到一個月的時間，即宣布解除內閣成員戴瑞（Aryeh Deri）的內政暨衛生部長的職位，此命令已於23日生效。

不過面對遭解除內閣閣員一事，戴瑞及其所屬的猶太教黨派「沙斯黨」（Shas）也向同屬右派的納坦雅胡施壓，以確保未來戴瑞能重新回到內閣中。對此，納坦雅胡表示目前正在積極尋找適當的合法管道，試著為戴瑞保留再度為國服務的可能性。

戴瑞：我會離開政府，但不會離開政壇

《以色列時報》（The Times of Israel）報導，戴瑞先前曾犯下多項前科、對下級法院法官有所欺瞞，以及違反相關稅務法規，是導致其被拔官的主要原因。納坦雅胡表示，自己也是在被迫的情況下，沈重地向外界與戴瑞告知此消息。但納坦雅胡也說，有關最高法院及司法部長所做出的判決與建議，他予以尊重。

針對自己遭到免職，戴瑞在法院判決出爐後對外表示，將會從現在的政府職務中退出。然而，對於自己的政治生涯，戴瑞則指出，目前仍沒有要離開政壇的打算。

「我和納坦雅胡都很清楚離開目前的職位是必然的。」他說，並強調沒有任何法律的判決或結果，有辦法阻止他繼續在政治的舞台上發光發熱，而戴瑞也將繼續在以色列國會（Knesset）中，擔任領導沙斯黨的重要角色。

政府希望降低最高法院的權力？

根據《美聯社》（AP）報導，納塔雅胡率領的政府團隊希望能減弱最高法院的權利，限制司法監督的功能，並讓政府及政治人物握有較大的權力。

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