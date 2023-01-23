陸港通關、防疫大解封，港人期望2023年經濟民生好轉
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踏入2023年，港府與中國大陸恢復通關，取消對往來民眾的強制隔離檢疫，為港人帶來希望。但港人普遍認為，香港能否恢復活力，還得看經濟民生表現。
（中央社）香港2020年初起受COVID-19疫情衝擊，經濟民生受困，加上政府嚴格防疫，導致人才和資金外流。踏入2023年，港府防疫政策逆轉，令港人對今年經濟民生好轉充滿憧憬。
踏入2023年，港府與中國大陸恢復通關，取消對往來民眾的強制隔離檢疫，為港人帶來希望。但港人普遍認為，香港能否恢復活力，還得看經濟民生表現。
初步看，在香港逐步復常後，經濟活動已有所恢復，各項大型國際展覽活動重臨。
比如，香港與大陸於1月8日恢復通關後翌日，已經沉寂了3年的香港會議展覽中心迎來首個大型國際展覽─香港玩具展、嬰兒用品展以及國際文具暨學習用品展。
這場展覽自9日起舉行4天，吸引了來自17個國家及地區超過千家企業參展，其中250家來自中國大陸。
舉辦國際大型展覽一向是香港的競爭強項，也是香港作為國際貿易中心平台的優勢，是維持經濟發展的支柱。香港爆疫3年來，由於政府採取嚴格的防疫措施，以致各種展覽不是取消就是延期，甚至改到新加坡舉辦。
期間，許多外商也因為香港過度防疫而卻步。
所以，香港能否重新出發，大型展覽的重臨是指標之一。而根據香港貿易發展局9日公布的數字，香港與大陸正常通關後，商旅活動正逐步復甦，該局年內將會舉辦超過30場較大型展覽，包括3月舉行的國際珠寶展，有2000多家企業參加，其中一半來自海外。
香港貿發局副總裁張淑芬向媒體說，香港和大陸通關後，可以進一步刺激本地展覽業的發展。
大型展覽活動會引來大批海外買家，也有利於香港的酒店和零售業。不過，相比於大陸旅客，海外旅客只是少數。
在疫情爆發前，過去每年訪港的大陸旅客都超過4000萬人次，但疫情爆發後，人數驟降，去年只有6萬5000餘人。陸客人數大減，本地酒店、零售和消費市場飽受打擊，不少商店倒閉，大批員工失業或改行。
觀光業是無煙囪工業，也是香港收入的主要來源之一，失去了主要客源，香港受打擊的程度可想而知。
但香港和大陸近日恢復通關，為觀光及零售業重燃希望。自9日通關以來，來港的陸客開始增加，雖然初期數量不大，首日只有2萬3500人，但根據大陸旅遊平台發布，香港和澳門是大陸民眾年內外遊的熱點。
香港《文匯報》10日報導，北京當局自8日起接受民眾申請赴港簽注後，居民辦證熱潮高漲；在廣東深圳，申請赴港簽證的數量遽增，辦證地點大排長龍，廣州和珠海部分辦證地點的預約辦證人數已告爆滿。
報導指出，可以預期，在之後一段時間，陸客赴港遊將會出現小熱潮。
事實上，香港本地旅遊業者也迅速把握兩地通關的機會，馬上經營赴大陸一日遊；在旺角銀行中心，一些早前讓員工停薪留職的旅行社也重開了，再次接團。
此外，繼國泰航空公司後，香港航空也計畫增聘千人，反映出航空業也因為香港走向復常而出現生機。
在港陸初步實施首階段通關後，外界正期待在農曆年之後，當局將會完全放寬防疫限制，包括完全取消進出香港需要持有核酸檢測證明，以及不必佩戴口罩。
展望未來，香港行政長官李家超10日表示，隨著兩地通關，過境人數會逐漸增加，對零售、餐飲、商務、展覽、旅遊都會有提振作用，大概這也是港人今年所期待的事。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。