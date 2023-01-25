三年全球大疫後，中國家庭苦樂參半的農曆新年團圓
我們想讓你知道的是
本該與家人重逢的歡慶之夜，但隨著變種病毒繼續在全中國蔓延，人們對COVID-19感到懼怕。節日期間，人人互相詢問是否確診甚至成為了常見的問候方式。
「我非常期待這次回家，」小白說。
「我很開心能見到全家人！」她補充說。
這位在香港從事傳播專業的年輕人告訴《BBC》，上次回到上海已是三年前了。
那次與家人碰面是在2020年的春節，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情正式宣佈大流行之前； 此後幾年，中國的清零政策開始要求旅客隔離數周，她因此這幾年都在外過年。
近來隨著多數防疫限制政策的取消，數百萬中國人在這周末都將回鄉慶祝新年。不過，清零政策的突然取消，導致近幾周中國大陸的確診人數暴增，為民眾在這一年中最盛大的假期，心底蒙上一層陰影。
因為，新年常常是家人團聚、祝賀彼此成功並且重新開始的節日。 但是，今年春節許多中國家庭感到苦樂參半。 即使多數地區都會添上充滿象徵喜慶的紅色，也是春節的顏色——但今年卻也很難在很多地方不瞥見白色，而這是喪家哀悼的顏色。
無心慶祝
一些中國家庭像往常一樣渴望圍坐在餐桌旁，而另一些家庭則沒有心思慶祝。因為，他們正在哀悼病逝的家人或照顧生病的親人。 還有一些人則正在慶祝但心情沉重，很清楚桌旁空座位少了誰。
譬如，就在春節前幾周，在西安的Melody Liu失去了她的祖父。她告訴《BBC》，那是一段混亂的時期。
一家人好幾天找不到一席重症病床給老人家救治。 然後，隨著火葬場和殯儀館的人滿為患，他們拼命為祖父找到一個最後的安息之地。
Melody和家人今年再沒有心情慶祝春節了。 但，她說家人仍然會見面，因為90歲的祖母還不知道老伴過世的消息。
「我們告訴她爺爺還在加護病房，就是無法告訴她真相！」Melody說。
「我覺得他還在這裡，看顧著我們一家人，」她告訴記者。
祖父生前在一家國營單位工作，每年都會給家裡寄來一份節日禮物， Melody家人亦一直延續家族新年傳統——為她祖母買新衣服，並穿著它到照片館拍一張全家福，大家都會身穿紅色衣服，希望來年更好。
但她說今年不一樣了：「我不再期待新年了，因為這對我們來說真的是最糟糕的一年。」
幸運的家庭
小白則說她感到幸運。
雖然她一直聽說朋友因為COVID-19痛失家人的故事——但自己87歲的祖母剛剛從感染中康復。
她因此很期待與家人團聚。這是一年一度的機會，讓祖父母、父母、父母的兄弟姐妹和堂兄弟姐妹在宴會上相聚。 宴席上總有象徵豐盛的糖醋魚或魚——在中文中它與「有餘」詞語發音相同。另一個不變的料理則是糯米糕或年糕，從發音中比喻「年年高升」。
食物是春節慶祝活動的核心。
這是在武漢長大的Zowie Li因為疫情過去三年無法趕回家過新年最懷念的東西。
從她懂事起，祖母就是菜單規劃師和主廚。餃子、春卷、香腸、米酒——都是自己親手做的。重點的菜餚是當地特產的「藕夾」。
儘管過去三年Zowie都不在家，但她說她會烹飪最愛的菜餚緩解鄉愁：「我家裡的新年傳統已不知不覺地成為我生活的一部分。」
但今年，她並沒有期待這場春宴——因為自從祖父母從COVID-19中康復後，老人家就不再像往常一樣精力充沛了。
考慮到有這麼多人感染COVID-19，或者與檢測陽性的人曾有過接觸，低調或規模越來越小的春節聚會在中國並不罕見。
珍惜每次團聚
自去（2022）年12月下旬以來，凱利93歲的祖父一直因為感染COVID-19而住院。
「我只想回家再看他一次，」凱莉說她這周末從香港飛回四川成都。她又說這是家裡第一個沒有大團圓飯的新年——過去三年她一直都有參與。
今年，凱莉的母親確診。大家庭中的其他人正在探望生病的親戚，只剩下凱利與剛剛康復的父親和祖母共度這一天。
但她告訴《BBC》，能夠和祖母一起度過這時光她已經感激：「因為以後這樣的機會很少了。」
本該與家人重逢的歡慶之夜，但隨著變種病毒繼續在全中國蔓延，人們對COVID-19感到懼怕。節日期間，人人互相詢問是否確診甚至成為了常見的問候方式。
「你會在籌備拜訪親戚的計劃之前詢問他們，甚至在預約美甲之前問這問題。」住在科技中心深圳、今年31歲的來心菲告訴《BBC》。
她告訴記者，美甲、美髮和接假睫毛都是年輕都會女性的節日新傳統。「多數商家都會說所有員工都已經康復——只有這樣你才能預約美容服務。」
但北京，當局宣佈中共與COVID-19的鬥爭已經取得「全面勝利」。
官媒《人民日報》發表評論稱「中國努力用最小的代價實現最大的防控效果」。但Melody和其他許多人一樣，不為所動：「過去三年我們一直有免費的COVID-19測試和疫苗。為何我們就不能有免費的COVID-19藥物？我們有整整三年的凖備時間，但結果還是如此令人失望。」
與過去的農曆新年不同，Melody再沒有發財或步步高升的心願。
她告訴《BBC》：「我只盼望家人平安無事。因為你若夠努力或許能擁有事業和其他東西，但你必須夠幸運才能還有家人。」
（《BBC中文》記者Lok Li對這篇文章亦有貢獻。）
本文經《《BBC》 News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
我們想讓你知道的是
隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。