【小說】《銀色翅膀》選摘：再不久她就得把面具戴回去，但今晚，她可以是她想成為的任何人

文：卡蜜拉・拉貝格（Camilla Läckberg）

兩名因謀殺罪在監服刑的囚犯今日清晨在移監途中脫逃。當時獄警將囚車暫停在E4公路的葛亞納休息站，兩人遂趁隙逃進附近森林。 數輛警車獲報趕往現場，但截至目前為止搜尋尚無所獲。 根據瑞典監獄暨假釋局發言人寇琳．馬爾姆指出，脫逃的兩名犯人對公眾安全並不構成威脅。 《晚報》，六月五日

霏伊按下Nespresso機按鍵。等待espresso做好的同時，她透過廚房挑高大窗望向屋外。那景緻每每令她驚豔讚嘆。

這幢位在拉維【註1】的房子成了她的人間天堂。小鎭不大，長住居民大約兩百人。悠哉漫步繞鎭一圈也只要五分鐘。但小鎭廣場中心那家餐館的披薩與義大利麵卻是霏伊今生嚐過的第一名，小館幾乎每晚爆滿。小鎭偶有來客，隨著時序進入五月底觀光客出現的頻率也愈來愈高。

來自法國的山路自行車狂熱分子，或是租了露營車一圓義大利之旅夢想的美國退休人士——他們的子女倒是氣急敗壞，不明白父母為什麼堅持要過自己的生活、而非在家待命幫忙看顧孫子。

但沒有瑞典人。

霏伊買下房子以來還不曾在此見過瑞典人。這也是她當初選擇這裡的主要原因。在瑞典，她是舉國皆知的人物。義大利能提供她想要也需要的匿名保護。

她買下的這幢美麗老屋其實不在鎭上——這裡離鎭上還有二十分鐘的腳程。老屋位在山丘頂上，藤蔓沿山坡攀爬上屋子的外牆。霏伊喜愛沿著山城陡峭的小徑上上下下，採購麵包、起司和風乾生火腿。關於義大利鄉間生活的終極陳腔濫調，而她盡情享受這一切。過去兩年來，就在她前夫在瑞典監獄裡落寞凋零的同時，她在這裡為她世上最愛的兩個人——她的女兒茱莉安和她的母親英格麗——找到了安全港灣。不過這星期屋裡多了一個人：霏伊最親近的好友與事業夥伴夏思汀。她對茱莉安視如己出，來訪期間忙著和英格麗較勁寵溺孩子。

Espresso煮好了。霏伊拿起杯子，走向屋子靠後方的客廳。客廳裡迴盪著嘩嘩水聲與孩子開心的尖叫聲，預告著即將進入眼簾的戶外泳池。她很愛她的客廳。房子的裝修花了很長的時間，但霏伊本人的耐心加之以和義大利最才華洋溢的室內設計師合作，意味著屋裡的一切完全都是霏伊想要的。老屋厚實的石牆隔熱效果絕佳，即便在酷暑月份都能維持室內涼爽。唯一缺點是屋裡陰暗了些。她們以大型的淺色家具以及許多隱藏式燈光彌補這點，此外屋後的幾扇大窗也引進了不少自然光。霏伊尤其喜歡客廳與戶外空間幾乎無縫接軌的設計。

她踏出屋外，白色窗簾布輕撫過她。她啜飮一口espresso，凝望她的女兒與母親。她們還沒發現她來了。茱莉安長好大了，一頭金髮讓陽光曬得褪成了白金色，也幾乎天天冒出新雀斑。她美麗、健康、快樂。正是霏伊希望給她的一切。只有在少了杰克的生活裡才可能的一切。

「媽咪！媽咪！妳看！我會不戴臂圈游泳了！」

霏伊微笑，露出驚豔的表情回應女兒的興奮之情。茱莉安待在泳池水深的一頭，七手八腳地划起狗爬式，邦瑟熊【註2】浮圈靜躺在泳池邊緣。英格麗緊張兮兮地緊盯孫女，半坐半站、隨時準備跳進泳池裡。

「媽，放輕鬆。她可以的。」

霏伊又啜了一口espresso，杯子已經見底了。她更往露臺走去，後悔剛剛不是做了cappucino。

「她堅持要待在水深的那頭，」霏伊的母親說，迫切地看著她。

「我覺得她只是像到她媽媽。」

「謝謝妳，我看得出來！」

英格麗笑了，而霏伊不禁讚嘆——一如她過去兩年來曾無數次——她母親是一個多麽美麗的女人，即便在經歷那麼多磨難之後。

知道英格麗和茱莉安還活著的人只有霏伊與夏思汀。就世上其他人所知，這兩人都已經過世了。茱莉安遭到親生父親殺害——杰克為此正在瑞典監獄裡服無期徒刑。他差一點就擊垮霏伊，她對他的愛讓自己成了犧牲者。霏伊最終還是讓杰克付出了代價。

霏伊走向母親，落坐在她身旁的藤編扶手椅上。英格麗依然盯著茱莉安，身體緊繃，「妳一定得跑這一趟嗎？」她問，目不轉睛看著孫女。

「公司最近正忙。Revenge進入美國市場前有很多煩人細節得協商處理。再來是義大利這件可以讓我們在羅馬站穩腳步的收購案。喬瓦尼確實有意出售公司，但他和所有男人一樣，遠遠高估了自己的價値。關鍵就在讓他瞭解我的開價是他能拿到的最好價格。」

她母親憂心的目光從霏伊轉回茱莉安身上。

「我不懂妳為什麼還要這麼拚命。妳現在只持有Revenge百分之十的股份，更何況之前出售股份的收益夠妳這輩子不必再工作一天了。」

霏伊聳聳肩，喝掉杯裡最後一滴espresso、把杯子放在藤桌上。

「確實，一部分的我也想在這陪妳們就好。但妳瞭解我。一星期後我就會無聊死了。此外，不管持股多少，Revenge都是我的心血結晶。我也還是董事長。更重要的是，我對當初那些相信我投資我、如今都是Revenge股東的女人有強烈的責任感。她們當初冒險給了我和Revenge機會，我想繼續回報她們。事實上，我一直在考慮買回更多股份，如果有人有意出售的話。這對她們來說是很好的獲利出場點。」

英格麗在椅子上挺直身子，看著茱莉安在泳池另一端掉了頭。

「妳所謂的姊妹情誼，」她語帶惱怒，隨即道歉。「我想我對女人的忠誠的看法和妳不太一樣。」

「我們是新一代的女人，媽。姊妹互挺。總之，茱莉安知道我要去一趟羅馬，她沒問題。我們昨晚談過。」

「妳知道我覺得妳聰明過人吧？妳知道我非常以妳為榮吧？」

霏伊握住英格麗的手。