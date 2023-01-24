基輔零下低溫缺電供暖，台灣第2批發電機運抵烏克蘭，烏議員：中國大使館曾來信警告
我們想讓你知道的是
烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）說，根據國際情報，俄羅斯計劃春季發動大規模攻勢，烏克蘭部隊正竭力做好準備，其他國家如果提供武器，烏克蘭就能反擊。「沒有電仍可生存，沒有水或暖氣就無法存活，台灣提供的發電機讓烏克蘭人士氣大振……也讓烏克蘭知道在這場戰事中並非孤軍奮戰。」
基輔零下低溫缺電供暖，台灣第2批發電機運抵烏克蘭
（中央社）烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）表示，基輔這幾天約零下5至10度，當地能源設施遇襲而缺電供暖之際，台灣第2批發電機運抵如及時雨，基輔民眾士氣大振；她也說，第一批發電機送達後，中國大使館來信警告。
俄羅斯持續對烏克蘭能源設施發動攻勢，造成當地多處缺乏電力，台灣捐贈的第一批發電設備於1月初運抵。烏克蘭選民之聲黨（Golos）黨魁盧狄克昨天接受《中央社》電訪時表示，台灣兩台750千瓦（KW）的發電機21日送達烏克蘭。下兩批可望2月運到。
「（發電機）體積之大，必須出動兩台起重機才能取下，但民眾非常高興，現場甚至響起掌聲。發電機本週投入運作」，盧狄克說。
她也透露，第一批發電機運抵後，中國大使館來信警告：「你們永遠不該這麼做。」
盧狄克說，這場戰爭如今已經改變烏克蘭與中國的關係。中國未積極參與戰事，也沒有偏袒任何一方，「但是我們知道他們幫助俄羅斯規避制裁」，北京也未提供烏克蘭任何重大援助。
她表示，烏克蘭處境非常脆弱，政府避免惹惱中國，以免北京倒向莫斯科，使戰事更棘手。她一方面可以理解政府採取這種策略的原因，但她不在政府服務，是在野黨領袖，並堅信「不該激怒俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）或中國」的想法已證明不可行。
談到眼前的戰事，盧狄克說，根據國際情報，俄羅斯計劃春季發動大規模攻勢，烏克蘭部隊正竭力做好準備，其他國家如果提供武器，烏克蘭就能反擊。
基輔方面，她指出，俄軍幾乎週週來襲，上週飛彈攻擊仍讓人餘悸猶存，當時45人在自家喪生，包括6名兒童。這樣的攻勢每天都可能發生，烏克蘭人因此珍惜生命中的每一刻。
「沒有電仍可生存，沒有水或暖氣就無法存活，台灣提供的發電機讓烏克蘭人士氣大振……也讓烏克蘭知道在這場戰事中並非孤軍奮戰。」
中華民國外交部1月初表示，已規劃約200萬美元（約新台幣6060萬元），將持續協助烏克蘭前線城市購買所需要的發電機與供暖設備。
烏克蘭國會議員擬春天再訪台，推動成立台灣代表處
（中央社）去（2022）年訪台的烏克蘭國會議員盧狄克，計劃今年春天再次來訪，擬定鞏固雙邊關係計畫，盼能落實台灣於烏克蘭設立代表處的目標。她說，出訪程序複雜，甚至有限制，必須比照上回抵達後再公布。
俄烏戰爭2022年2月下旬爆發至今，台灣對烏克蘭的援助不曾中斷，其中發電機是寒冬下續命必需品。烏克蘭選民之聲黨黨魁盧狄克盼這份友情能源遠流長，她採取的第一步是推動台灣在烏設立代表處。
她23日接受《中央社》電訪表示，計劃今年春天訪台，除藉此感謝台灣提供烏國急需的發電機外，也將推進在烏設立台灣代表處。「這不會很快發生，不過，一旦持續推動，事情就會有進展。」
烏國國內輿論方面，盧狄克指出，自己與基輔的團隊兵分3路，透過社群媒體與電視曝光機會，也向地方政府宣傳台灣自開戰以來不僅聲援，而是以具體行動相挺。她下週有機會在國會發言時也將表達立場。
一名烏克蘭選民之聲黨黨員於基輔市政府演說時，提到台灣的支持，並將外交部臉書相關貼文下，約300多則留言內容翻譯後朗讀，「讓烏克蘭民眾知道，有一群未曾見過的人為烏國打氣」。這名黨員也鼓勵市府成員自行上外交部臉書留言區，閱讀台灣人的想法。
「在政府層面推廣台灣相當重要，因為情況要複雜得多。」盧狄克尊重烏克蘭總統及外交部不願激怒北京的決定，但她必須推動，以確保每個烏克蘭人都知道，台灣民眾是朋友。
她回想2022年秋天與美國前議長裴洛西（Nancy Pelosi）會晤時，裴洛西曾提醒應與「對的盟友」結盟。「這對我而言是強烈的訊息，我們需要與所有支持的人齊心協力。」
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延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。