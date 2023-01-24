基輔零下低溫缺電供暖，台灣第2批發電機運抵烏克蘭，烏議員：中國大使館曾來信警告

基輔零下低溫缺電供暖，台灣第2批發電機運抵烏克蘭

（中央社）烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）表示，基輔這幾天約零下5至10度，當地能源設施遇襲而缺電供暖之際，台灣第2批發電機運抵如及時雨，基輔民眾士氣大振；她也說，第一批發電機送達後，中國大使館來信警告。

俄羅斯持續對烏克蘭能源設施發動攻勢，造成當地多處缺乏電力，台灣捐贈的第一批發電設備於1月初運抵。烏克蘭選民之聲黨（Golos）黨魁盧狄克昨天接受《中央社》電訪時表示，台灣兩台750千瓦（KW）的發電機21日送達烏克蘭。下兩批可望2月運到。

「（發電機）體積之大，必須出動兩台起重機才能取下，但民眾非常高興，現場甚至響起掌聲。發電機本週投入運作」，盧狄克說。

Photo Credit: 烏克蘭國會議員盧狄克辦公室提供 via 中央社 台灣對烏克蘭提供發電機等設備，供民眾寒冬取暖。圖為第二批發電機運抵後準備拆封。（烏克蘭國會議員盧狄克辦公室提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真

她也透露，第一批發電機運抵後，中國大使館來信警告：「你們永遠不該這麼做。」

盧狄克說，這場戰爭如今已經改變烏克蘭與中國的關係。中國未積極參與戰事，也沒有偏袒任何一方，「但是我們知道他們幫助俄羅斯規避制裁」，北京也未提供烏克蘭任何重大援助。

她表示，烏克蘭處境非常脆弱，政府避免惹惱中國，以免北京倒向莫斯科，使戰事更棘手。她一方面可以理解政府採取這種策略的原因，但她不在政府服務，是在野黨領袖，並堅信「不該激怒俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）或中國」的想法已證明不可行。

談到眼前的戰事，盧狄克說，根據國際情報，俄羅斯計劃春季發動大規模攻勢，烏克蘭部隊正竭力做好準備，其他國家如果提供武器，烏克蘭就能反擊。

基輔方面，她指出，俄軍幾乎週週來襲，上週飛彈攻擊仍讓人餘悸猶存，當時45人在自家喪生，包括6名兒童。這樣的攻勢每天都可能發生，烏克蘭人因此珍惜生命中的每一刻。

「沒有電仍可生存，沒有水或暖氣就無法存活，台灣提供的發電機讓烏克蘭人士氣大振……也讓烏克蘭知道在這場戰事中並非孤軍奮戰。」

中華民國外交部1月初表示，已規劃約200萬美元（約新台幣6060萬元），將持續協助烏克蘭前線城市購買所需要的發電機與供暖設備。

Photo Credit: 烏克蘭國會議員盧狄克辦公室提供 via 中央社 台灣捐贈的首批發電設備1月初運抵烏克蘭，用於關鍵基礎設施等。第2批750千瓦發電機21日送達。（烏克蘭國會議員盧狄克辦公室提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真

烏克蘭國會議員擬春天再訪台，推動成立台灣代表處

（中央社）去（2022）年訪台的烏克蘭國會議員盧狄克，計劃今年春天再次來訪，擬定鞏固雙邊關係計畫，盼能落實台灣於烏克蘭設立代表處的目標。她說，出訪程序複雜，甚至有限制，必須比照上回抵達後再公布。

俄烏戰爭2022年2月下旬爆發至今，台灣對烏克蘭的援助不曾中斷，其中發電機是寒冬下續命必需品。烏克蘭選民之聲黨黨魁盧狄克盼這份友情能源遠流長，她採取的第一步是推動台灣在烏設立代表處。

她23日接受《中央社》電訪表示，計劃今年春天訪台，除藉此感謝台灣提供烏國急需的發電機外，也將推進在烏設立台灣代表處。「這不會很快發生，不過，一旦持續推動，事情就會有進展。」

烏國國內輿論方面，盧狄克指出，自己與基輔的團隊兵分3路，透過社群媒體與電視曝光機會，也向地方政府宣傳台灣自開戰以來不僅聲援，而是以具體行動相挺。她下週有機會在國會發言時也將表達立場。

一名烏克蘭選民之聲黨黨員於基輔市政府演說時，提到台灣的支持，並將外交部臉書相關貼文下，約300多則留言內容翻譯後朗讀，「讓烏克蘭民眾知道，有一群未曾見過的人為烏國打氣」。這名黨員也鼓勵市府成員自行上外交部臉書留言區，閱讀台灣人的想法。

「在政府層面推廣台灣相當重要，因為情況要複雜得多。」盧狄克尊重烏克蘭總統及外交部不願激怒北京的決定，但她必須推動，以確保每個烏克蘭人都知道，台灣民眾是朋友。

她回想2022年秋天與美國前議長裴洛西（Nancy Pelosi）會晤時，裴洛西曾提醒應與「對的盟友」結盟。「這對我而言是強烈的訊息，我們需要與所有支持的人齊心協力。」

Photo Credit: 中央社 圖為去年10月，外交部台北舉行台灣烏克蘭友誼酒會，烏克蘭國會議員盧狄克（圖）應邀出席與會。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範