初三寒流來北台灣下探7度，午後估省道車流增多，主要幹線4路段易塞

大年初三寒流北台灣濕冷，嘉義以北晚間下探7度

（中央社）氣象局今（24）日發布低溫及大雨特報，基隆北海岸、宜蘭易有局部大雨發生，北台灣白天降溫至攝氏11度，晚間嘉義以北、宜蘭為7、8度；此外，清晨平地最低溫為基隆市七堵區8.6度。

中央氣象局發布低溫特報，今天至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫；台中以北及宜蘭有持續10度或6度以下氣溫發生。

根據氣象局網站，清晨平地最低溫為基隆市七堵區8.6度，其次為桃園市楊梅區8.7度、新竹縣湖口鄉8.8度。

氣象局說明，今天寒流影響，各地持續降溫，天氣非常寒冷，白天北台灣溫度降至11至13度，台中至台南14、15度，高屏及花東17、18度，越晚溫度越低，入夜後嘉義以北及宜蘭低溫只有7、8度，台南及花蓮9、10度，高屏及台東低溫11到13度，沿海空曠地區及近山區平地會再降溫。

氣象局並發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生。

氣象局指出，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，25日大台北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區亦有零星局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生；中部以北、東北部及東部高山有局部降雪機會，山區道路請慎防結冰或路面濕滑現象。

寒流來襲北台灣入夜下探6度，山區有機會降雪

（中央社）氣象局昨天發布低溫特報，除了高、屏、澎，全台有感，台中以北及宜蘭入夜到明天上午是最冷時段，低溫6到10度，山區如果水氣足夠則有降雪機會，這波寒流影響至26日。

中央氣象局昨天發布低溫特報，橙色燈號包含新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，氣溫有機會降至攝氏6度以下；台北市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機會。

另外，黃色燈號包含新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機會，連江縣則有6度以下氣溫發生的機會。

根據氣象局資訊，黃色燈號是平地最低氣溫10度以下；橙色燈號是平地最低氣溫6度以下，或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下。

氣象局指出，如果低溫和水氣條件配合，北部山區有降雪機會，即使沒有降雪，也可能道路結霜路滑，用路人注意路況維護行車安全。

氣象局也提醒，民眾應注意預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖。冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

Photo Credit: 中央社 農曆春節闔家團圓，台北車站21日上午出現 搭車人潮，許多民眾提著行李準備回家過年。

初三午後估省道車流增多，主要幹線4路段易塞

（中央社）公路總局今天表示，預估中午前後至下午部分路段車流增多，省道主要幹線如台9線蘇花公路及南迴公路、台61線鳳鼻至香山路段及竹南路段與中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段易壅塞。

公路總局發布新聞稿表示，今天為春節連續假期第5天（大年初三），上午部分省道主要道路出現零星車多狀況，隨時間推移預估在中午前後至下午時段車流將會逐漸增多。

公路總局統計，昨天下午部分觀光地區及快速公路路段有車流量較高情形，包含台2線外木山至大武崙路段、淡水路段、台61線龍井至中彰大橋及伸港至中彰大橋路段、台84線下營系統路段、台74線霧峰至大里路段、台82線嘉義系統路段、台88線大寮至五甲系統路段皆有車多及壅塞情形。

公路總局推估今天易壅塞路段如台9線蘇花公路及南迴公路、台61線鳳鼻至香山路段及竹南路段與中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段等省道主要幹線；外銜接國道的快速公路，如台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3、台86線接國3關廟路段、嘉義台18線中埔交流道路段，也將有車多壅塞情形。

此外，觀光旅遊景點路段也將有旅遊車潮出現，包含新春參拜熱點周邊道路，如台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等；觀光景點周邊道路，如台2線東北角沿線風景區、台2線及台2乙線淡水地區、台3線大溪、大湖路段、台7線慈湖路段、台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

公路總局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已經協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5531班次，疏運8萬1674人，疏運人數較2022年同期增加13％；東部國道客運路線共計行駛1356班次，疏運2萬3505人，疏運人數較2022年同期增加2.57％。

Photo Credit: 中央社 圖為春節連假首日，國5午後現車潮。

初三上午國道路況，國1湖口至竹北、國3大溪至龍潭紫爆

（中央社）今天是大年初三，高公局估交通量為140百萬車公里。根據高速公路1968網站，國道1號高架楊梅端至新竹南下路段壅塞，湖口至竹北、國道3號大溪至龍潭則紫爆，時速低於20公里。

高公局今天發布新聞稿表示，昨天全日交通量為130.8萬車公里，是年平均平日的1.5倍，國道5號交通量為3.7百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，昨天路況除國5北向石碇至頭城路段於晚上10時逐漸紓解外，其餘路段於晚上8時後大致順暢。