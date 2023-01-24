初三寒流來北台灣下探7度，午後估省道車流增多，主要幹線4路段易塞
我們想讓你知道的是
今天是大年初三，高公局估交通量為140百萬車公里。根據高速公路1968網站，國道1號高架楊梅端至新竹南下路段壅塞，湖口至竹北、國道3號大溪至龍潭則紫爆，時速低於20公里。
大年初三寒流北台灣濕冷，嘉義以北晚間下探7度
（中央社）氣象局今（24）日發布低溫及大雨特報，基隆北海岸、宜蘭易有局部大雨發生，北台灣白天降溫至攝氏11度，晚間嘉義以北、宜蘭為7、8度；此外，清晨平地最低溫為基隆市七堵區8.6度。
中央氣象局發布低溫特報，今天至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫；台中以北及宜蘭有持續10度或6度以下氣溫發生。
根據氣象局網站，清晨平地最低溫為基隆市七堵區8.6度，其次為桃園市楊梅區8.7度、新竹縣湖口鄉8.8度。
氣象局說明，今天寒流影響，各地持續降溫，天氣非常寒冷，白天北台灣溫度降至11至13度，台中至台南14、15度，高屏及花東17、18度，越晚溫度越低，入夜後嘉義以北及宜蘭低溫只有7、8度，台南及花蓮9、10度，高屏及台東低溫11到13度，沿海空曠地區及近山區平地會再降溫。
氣象局並發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生。
氣象局指出，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，25日大台北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區亦有零星局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象局提醒，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生；中部以北、東北部及東部高山有局部降雪機會，山區道路請慎防結冰或路面濕滑現象。
寒流來襲北台灣入夜下探6度，山區有機會降雪
（中央社）氣象局昨天發布低溫特報，除了高、屏、澎，全台有感，台中以北及宜蘭入夜到明天上午是最冷時段，低溫6到10度，山區如果水氣足夠則有降雪機會，這波寒流影響至26日。
中央氣象局昨天發布低溫特報，橙色燈號包含新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，氣溫有機會降至攝氏6度以下；台北市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機會。
另外，黃色燈號包含新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機會，連江縣則有6度以下氣溫發生的機會。
根據氣象局資訊，黃色燈號是平地最低氣溫10度以下；橙色燈號是平地最低氣溫6度以下，或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下。
氣象局指出，如果低溫和水氣條件配合，北部山區有降雪機會，即使沒有降雪，也可能道路結霜路滑，用路人注意路況維護行車安全。
氣象局也提醒，民眾應注意預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖。冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
初三午後估省道車流增多，主要幹線4路段易塞
（中央社）公路總局今天表示，預估中午前後至下午部分路段車流增多，省道主要幹線如台9線蘇花公路及南迴公路、台61線鳳鼻至香山路段及竹南路段與中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段易壅塞。
公路總局發布新聞稿表示，今天為春節連續假期第5天（大年初三），上午部分省道主要道路出現零星車多狀況，隨時間推移預估在中午前後至下午時段車流將會逐漸增多。
公路總局統計，昨天下午部分觀光地區及快速公路路段有車流量較高情形，包含台2線外木山至大武崙路段、淡水路段、台61線龍井至中彰大橋及伸港至中彰大橋路段、台84線下營系統路段、台74線霧峰至大里路段、台82線嘉義系統路段、台88線大寮至五甲系統路段皆有車多及壅塞情形。
公路總局推估今天易壅塞路段如台9線蘇花公路及南迴公路、台61線鳳鼻至香山路段及竹南路段與中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段等省道主要幹線；外銜接國道的快速公路，如台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3、台86線接國3關廟路段、嘉義台18線中埔交流道路段，也將有車多壅塞情形。
此外，觀光旅遊景點路段也將有旅遊車潮出現，包含新春參拜熱點周邊道路，如台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等；觀光景點周邊道路，如台2線東北角沿線風景區、台2線及台2乙線淡水地區、台3線大溪、大湖路段、台7線慈湖路段、台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。
公路總局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已經協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5531班次，疏運8萬1674人，疏運人數較2022年同期增加13％；東部國道客運路線共計行駛1356班次，疏運2萬3505人，疏運人數較2022年同期增加2.57％。
初三上午國道路況，國1湖口至竹北、國3大溪至龍潭紫爆
（中央社）今天是大年初三，高公局估交通量為140百萬車公里。根據高速公路1968網站，國道1號高架楊梅端至新竹南下路段壅塞，湖口至竹北、國道3號大溪至龍潭則紫爆，時速低於20公里。
高公局今天發布新聞稿表示，昨天全日交通量為130.8萬車公里，是年平均平日的1.5倍，國道5號交通量為3.7百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，昨天路況除國5北向石碇至頭城路段於晚上10時逐漸紓解外，其餘路段於晚上8時後大致順暢。
Tags：
全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
我們想讓你知道的是
隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。