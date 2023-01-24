愛沙尼亞、拉脫維亞要求俄國大使離境，歐盟再增對烏克蘭軍援5.45億歐元

愛沙尼亞以牙還牙驅逐俄羅斯大使，拉脫維亞跟進

（中央社）俄羅斯昨（23）日以愛沙尼亞反俄為由，將彼此外交關係降級並驅逐對方使節後，愛沙尼亞與鄰國拉脫維亞也要求俄國大使離境。這兩個波羅的海國家同為北大西洋公約組織（NATO）成員。

《路透社》報導，包括愛沙尼亞、拉脫維亞與另個波羅的海國家立陶宛在內，一群北約盟國不斷強烈呼籲德國將豹2（Leopard 2）戰車提供給烏克蘭，以強化烏軍對抗俄羅斯侵略戰爭的能力。

俄羅斯外交部昨天表示，它已告知愛沙尼亞駐俄使節須在2月離境，且未來兩國只會在對方首都派駐臨時代辦，而非大使。

愛沙尼亞隨後也以相同做法回應。愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）表示，他要求俄羅斯使節在2月7日前離境。

雷恩薩魯在聲明中還說：「由於俄羅斯正計劃發動大規模攻擊，我們將繼續支持烏克蘭，並呼籲其他理念相同國家增加對烏克蘭的援助。」

與愛沙尼亞同為歐洲聯盟（EU）成員國的拉脫維亞，昨天也對俄羅斯採取相同行動，展現團結一致。拉脫維亞外交部長林克維奇斯拉（Edgars Rinkevics）在推特（Twitter）發文表示，他們已告知俄國使節須在2月27日前離境。

兩國也皆將與俄羅斯的外交關係降級至臨時代辦層級。

立陶宛則早在2022年4月已驅逐俄羅斯使節，並將彼此外交代表等級調降。當時是鑑於烏克蘭指控俄軍在首都基輔附近市鎮布查（Bucha）屠殺平民。

莫斯科指出，昨天行動是為了回應愛沙尼亞決定將俄羅斯駐愛沙尼亞首都塔林的大使館規模縮小。

俄羅斯外交部表示：「近幾年來，愛沙尼亞領導階層刻意破壞與俄羅斯各層級的關係。塔林徹底恐俄，把對我國培養的敵意提高到國家政策等級。」

愛沙尼亞本月11日要求俄羅斯將駐塔林大使館的外交官人數減至8名，與愛沙尼亞駐莫斯科外交官人數相同。

波羅的海三國上週皆加入一些其他西方盟邦行列，將更多自有武器派送給烏克蘭。

再增對烏克蘭軍援5.45億歐元，歐盟：持續支持無論要多久

（中央社）歐盟外交部長理事會昨天同意加碼對烏克蘭2筆軍事援助共5.45億歐元，包括武器採購及軍事人員訓練。使得俄烏戰爭以來，歐盟對烏軍援總額達36億歐元。

主持會議的歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，烏克蘭戰爭將近一年，戰場情勢仍十分嚴峻，因此歐盟外長今年第一場會議仍必須優先討論烏克蘭。

「烏克蘭必須贏得這場戰爭。」波瑞爾在部長會議後記者會說，歐盟成員國外長們向列席會議的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）保證，對烏集體支持將持續，「無論要多久」。

歐盟今天同意加碼一筆5億歐元（約新台幣165億元）軍援和一筆4500萬歐元（約新台幣14.8億元）的軍事訓練費用，後者供歐盟去年10月通過成立的烏克蘭軍事援助團（EUMAM Ukraine），在波蘭訓練烏軍所用。

波瑞爾指出，這使得歐盟透過「歐洲和平機制」（European Peace Facility）對烏克蘭的軍援總數達到36億歐元（約新台幣1186億元），再加上經濟、金融、人道等援助，出自歐盟預算的援烏總額達到49億歐元（約新台幣1614億元），「我們對烏克蘭的支持是排第一」。

歐盟外長也表達支持烏克蘭要在戰爭獲得「公正的勝利」訴求，也就是主權獨立和「國際承認疆界下的領土完整」。換言之，烏克蘭要取回2014年被俄國占領的克里米亞（Crimea）。

外長會議也討論在聯合國機制下設立讓俄國負起戰爭責任的機制，包括在荷蘭海牙國際刑事法庭（ International Criminal Court）成立對俄追訴的辦公室。

波瑞爾表示，對俄國經濟再進一步制裁也有討論。他在記者會提出圖表證明歐美對俄國石油的抵制有效，目前布蘭特原油價格為每桶80美元，而俄油售價只有40美元，「主要是印度和中國在買」。

此外，會議也討論撒哈拉沙漠國家和西非沿海國家情勢，包括預定2月在尼日啟動的軍事夥伴團（Military Partnership Mission），由歐盟協助尼日軍隊加強反恐能力。

對於伊朗持續鎮壓異議人士，歐盟也增加對伊朗18名個人和19個實體的制裁，包括伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard）高階官員和政治人物。這是歐盟針對伊朗人權惡化的第4波制裁。

去年9月亞美尼亞與亞塞拜然發生軍事衝突，情勢依然劍拔弩張，歐盟外長會議決定在亞美尼亞設立人員最多可達100名的平民使節團（EUMA Armenia），實地觀察、報告情勢，希望有助兩國當局建立互信。

另對於阿富汗女性遭塔利班政權迫害，波瑞爾說，歐盟外長們也有討論，將在2月外長會議中提出具體因應政策。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範