2023/01/24,
拉美

巴西和阿根廷表示將發展「南美通用貨幣」，期望減少對美元的依賴

巴西和阿根廷表示將發展「南美通用貨幣」，期望減少對美元的依賴
巴西總統魯拉（左）和阿根廷總統艾柏托．費南德茲。Photo Credit: Lula FB

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巴西總統魯拉和阿根廷總統艾柏托．費南德茲22日共同發表一封聯名信，當中表示巴西和阿根廷希望達成更大的經濟整合，其中便包含發展出商用的共同貨幣：「我們決定進一步討論一種南美通用貨幣，它將可以用在金融和商業流動，並減少營運成本及我們的外部脆弱性。」

《路透社》、美國《CNN》昨（23）日報導，南美洲最大的兩個經濟體正在就建立共同貨幣展開談判。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernández）22日共同發表一封聯名信，當中表示巴西和阿根廷希望達成更大的經濟整合，其中便包含發展出商用的共同貨幣。

阿根廷網路媒體《側影報》刊登這封聯名信函的內容，當中寫道：「我們打算克服貨幣上的障礙，將規則簡化及現代化，並鼓勵使用在地貨幣。」

「我們也決定進一步討論一種南美通用貨幣，它將可以用在金融和商業流動，並減少營運成本及我們的外部脆弱性。」

巴西總統魯拉（左）和阿根廷總統艾柏托．費南德茲：

這封聯名信公布時，魯拉人正在阿根廷進行訪問，這也是他自今（2023）年初上任以來首次的國際訪問行程。在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）舉行的記者會上，魯拉表示建立一種貿易用通用貨幣可以減少對美元的依賴。「如果可以由我決定，我們在對外貿易上將一直使用與其他國家相同貨幣，這樣我們就不用依賴美元。」

通用貨幣的想法一開始出現在巴西經濟部長費爾南多．哈達德（Fernando Haddad）與其行政秘書加利保羅（Gabriel Galipolo）在去年撰寫的一篇文章當中。後來魯拉在總統大選時也提到這個想法。

阿根廷與巴西為世界第五大經濟體「南方共同市場」（Mercosur）的成員國。美國私人投資銀行布朗兄弟哈里曼公司（Brown Brothers Harriman & Co.）的全球市場策略主管Win Thin表示，對共同貨幣的推行前景並不看好：「我真的不覺得這會有任何進展。對巴西和阿根廷來說，這真的是一座太遠的橋樑。」

Win Thin分析，面對利率急遽上升，巴西今年的經濟面臨增長嚴重放緩，世界銀行估計其經濟在2023年將僅成長0.8％，低於2022年的3％。「但在過去的20年裡，巴西的經濟地位還是比阿根廷穩固得多。巴西中央銀行和機構的信譽（相比阿根廷）要強得多。」

有趣的是，特斯拉CEO、推特公司的執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）覺得南美共通貨幣這項提議「應該是個不錯的點子」。

魯拉的阿根廷訪問，也標註著巴西將重返「拉丁美洲和加勒比國家共同體」（CELAC）。巴西在2019年時在前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的一聲令下離開CELAC，波索納洛因CELAC當中有古巴和委內瑞拉兩國在內，而拒絕加入。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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