〈台大醫學freestyle〉的反向歧視：升學保障制度必須關注原住民為主體的教育公平
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台大醫學系的學生「神經元」在《大嘻哈時代2》中演唱個人創作單曲，歌詞「想要唸醫學系你的大考分數得破表，有人乘了1.35還是沒我高」引起原住民不滿。筆者認為這位學生因未理解原住民歷史正義的議題，導致反向歧視。筆者認為美國平權行動法案去留之爭議，可對台灣原住民升學保障政策做出啟示，茲論述如下。
文：張天泰
近日，台大醫學系的學生「神經元」在《大嘻哈時代2》節目中，演唱個人創作單曲〈台大醫學freestyle〉，歌詞中一句「想要唸醫學系你的大考分數得破表，有人乘了1.35還是沒我高」引起原住民不滿。筆者認為這位學生因未理解原住民歷史正義的議題，導致反向歧視，這正是目前原住民學生的升學困境，也是長久以來，台灣原住民升學保障政策的最大爭議。
正好美國最高法院於2022年10月31日，審理哈佛大學（Harvard University）和北卡羅來納大學（University of North Carolina）的公平錄取學生的招生爭議案件，最高法院正在權衡的是這些政策是否具有歧視性？是否違反了民權法？如果該裁決通過，意味著最快2023年，美國數百所公私立大學就不能再給予少數族群入學優待，標誌著一項60多年政策的終結。
這當中涉及了積極平權措施和公平觀念的政策思辨，故筆者認為美國平權行動法案去留之爭議，可對台灣原住民升學保障政策做出啟示，茲論述如下。
「積極平權措施」是避免少數族群受到不公平對待
積極平權措施（Affirmative action），又稱為優惠性差別待遇、矯正歧視措施、平權行動法案等，係指依據膚色、種族、宗教、性別、國族出身，給予這些少數群體或弱勢群體優待的一種手段，從而達到各族群享有平等的權利。
積極平權措施主要集中於就業、教育、工程承包和醫療等領域的政策方案，例如大學入學的種族配額、選舉的性別配額等。積極平權措施的總目標，是避免少數族群在就業和教育上受到不公平對待。
美國平權行動法案去留的矛盾，忽略歷史正義
平權行動法案是美國在1960年代就推動的政策，政策目標為防止對種族、宗教、性別或民族出身等少數群體或弱勢群體歧視，給予上述群體的政策優待。
此次美國最高法院審理針對哈佛大學和北卡羅來納大學的公平錄取學生爭議案，會引起社會關注，在於認為學校的「平權行動」招生策略，反而對亞裔美國人具有歧視性。且根據2022年皮尤研究中心發布的民意調查發現，74％的美國人——包括大多數黑人或拉丁裔受訪者——認為種族不應該被納入大學錄取的考量。
從民調可見美國社會輿論風向已轉變， 對已實施60多年的平權行動法案，感到抗拒反感，輿論也認為平權行動法案的政策目標，最初為積極補償少數族群過往被白人惡劣對待的「公平」，但到現今反而成為「多樣性」（diversity）的政策保證，政策已然失焦，並非原初強調的「公平」。
然而筆者認為，平權行動法案去留的矛盾，最大的爭議是忽略歷史正義。因公平正義是一個社會性概念，而不是個人性概念，不僅關注過去，而需關注現在和未來，所以也必須考量歷史正義。
以此次訴訟的主角美國亞裔族群的歷史為例，美國亞裔大學生人數從1960年的1萬6000人，增加到1980年的25萬人，是屬於美國實踐少數族群的教育模範，即亞裔美國人在沒有外界幫助的情況下，靠自己的力量進入大學。也要真正理解亞裔美國人社區的兩極分化階級，其構成對於理解社會不平等議題至關重要。
因美國移民政策的歷史轉變，促成了亞裔美國上層階級數量的膨脹，他們大量湧向私立預科學校，並高度關注和爭取精英大學的錄取。從2017年可見，30.7％的25歲及以上亞裔美國人獲得了學士學位，而黑人和西班牙裔人口的這一比例分別為15.3％和12.2％。
而根據普林斯頓大學社會學院的調查顯示，在總分為2400分的學術能力測試中，亞裔學生必須比白人學生多考140分、比拉美裔學生多考270分、比非裔學生多考450分，才能得到相同的錄取待遇。從上研究數據可知亞裔學生現實中所面對的教育不公平。
目前美國亞裔學生和家長可能過度關注個人SAT分數和平均績點，做為是否值得被大學名校錄取的既定標準。但是，平權行動法案的政策目標為解決日益惡化的美國社會不平等現象。這些不平等現象，正是要考量歷史正義因素，這需回顧幾個世紀以來的種族主義，所以平權行動的目標始終是少數和弱勢的黑人、拉丁裔、亞裔社區學生最需要的，而不是那些已掌握社會優勢的富有精英階級。
歷史正義的因素在此次平權行動法案的爭議上不可被忽視。美國哥倫比亞大學校長博林格（Lee C. Bollinger）和芝加哥大學法學教授史東（Geoffrey R. Stone）也關注到歷史正義因素，同樣認為平權行動法案必須繼續下去，因為至今美國黑人三個世紀以來，所經歷的歧視對待並沒有被消除。
台灣原住民升學保障政策，必須考量歷史正義
在現今台灣原住民升學保障政策上，有其法源基礎，憲法增修條文第十條「國家肯定多元文化，並積極維護發展原住民族語言及文化，國家並應依民族意願，對原住民族教育文化……予以保障扶助並使其發展」，本是強調國家需運用教育政策扶助原住民族，保障其向上流動之機會，定訂相關升學方案，使教育機會均等，以彌補不足。
政府非常重視原住民高等教育機會均等問題，然而在進步跡象卻不甚明顯。現行的台灣原住民學生外加保障名額，與族語認證檢測的政策制度，反而形成原住民學生的學習困境。諸如加分政策造成反向歧視，一般學生會對原住民族語認證得以加分這點感到非常不滿，批評嘲諷原住民學生不需認真，只需要一張族語認證就可超越多數學生的努力。也出現學生為了取得加分資格，而更改姓氏成為原住民等弊端。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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