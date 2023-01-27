物理、科技與人類未來：時間旅行、蟲洞、多重宇宙等理論真的不切實際嗎？
我們想讓你知道的是
有些人曾經問過我：「你認為物理學家研究這些瘋狂的理論有何用武之地？」我總是如此回答：「當然，這些知識在此時此刻看似並無用武之地，然而，它們對於我們後代子孫而言是無比重要的、尤其是遙遠未來的人類文明。」因此，物理其實是一門探究未來的學科。
文：Castaly Fan
科幻與現實：超乎想像的物理學範疇
萬物——包含宇宙、建築物、甚至是你和我——正逐漸凋零並消逝。物理不僅在日常科技中扮演重要角色，它更主宰了人類文明的未來發展。身為21世紀成員的我們，務必意識到這些知識、議題、以及事實。
相信各位都有閱讀過科幻作品的經驗。無庸置疑，那些劇情往往看似浮誇、且對於普羅大眾而言總是難以令人置信。然而，事實上有些情節與近代理論物理的研究是有所吻合的。
「物理學」並不僅僅侷限於國高中理化課的知識，實際上它是一門包羅萬象的學科，從你身邊的電腦、GPS裝置、電視、冷氣，小至比DNA還渺小許多的微觀粒子，大至抬頭可見天空、月球、星體、甚至宇宙——這些都和物理學的範疇有著密切關聯。
一般來說，最常見的大概是凝態物理學（condensed matter physics），半導體、超導體、以及近年來相當熱門的量子電腦皆是隸屬於該領域；除此之外，還有原子物理（atomic physics）、生物物理（biophysics）、天文物理（astrophysics）、高能物理（high energy physics）等領域。
無論是何種領域，皆有分為實驗（experimental）、理論（theoretical）兩大類別。對於理論物理學而言，推導、提出模型並預測現象便是最重要的任務，舉凡愛因斯坦、霍金這些物理學家皆是理論物理學家的代表人物。
而在這些領域當中，理論高能物理與天文物理的交叉領域——宇宙學（cosmology）可以說是物理學中最艱澀、抽象但有趣的領域之一。不同於天文物理，宇宙學主要探討宇宙的起源與命運，還有時空的本質，絕大多數歐美科幻作品會引述的名詞也都是出自於這領域。
舉例而言：「蟲洞」（wormhole）事實上源於愛因斯坦廣義相對論的一個可能解；「時間旅行」（time travel）的概念對於微觀尺度下的粒子而言並非全然不可行的；「多重宇宙」（multiverse）的概念源自於量子力學、並且在近幾十年來的弦理論中重新復甦。這些理念看似出自於幻想而非現實，然在某種程度上，它們於理論物理的框架中是有存在的可能性。
電腦的終結：物理與科技的挑戰
雖然人們時常認為物理與生活中的科技無關緊要，但事實上，我們所知的一切科技大多數皆是基於物理定律。對於21世紀的人們而言，「量子力學」（quantum mechanics）的奠基莫過於最重要的里程碑，因為這個理論將世界上的一切以混沌且隨機的「粒子」（particles）來解釋，比如光子、電子、微中子。
舉例來說，當人們意識到電子的存在後，便嘗試操控、應用電子，從而發明了一系列所謂的「電子」產品。舉凡液晶電視、手機、電腦等科技產品——它們皆是量子物理發軔後所衍生出來的產物。
根據Intel創始人所提出的「摩爾定律」（Moore’s law），我們電腦內部微晶片上的電晶體數量每18個月會倍增（也就是製作得更小），換句話說，電腦的運算能力每一年半便會增快兩倍。愈小的電晶體意味著電腦愈驚人的運算速率。
然而大多數的電腦科學家與物理學家們相信，摩爾定律的終點便在不久的將來。原因是量子力學預測電晶體的尺寸將有一個上限，一旦電晶體從5奈米、3奈米縮小至瀕臨原子尺度的大小時，不確定性原理（uncertainty principle）將會主宰、致使電子溢出線管而短路。這就是為什麼當今人工智慧（AI, articifial intelligence）與深度學習（deep learning）的發展，將有可能在日後逐漸取代電腦的能力。
至於所謂的「量子電腦」（quantum computer），其運算速度將會遠超過當今所有電腦的運算能力，其原理是基於量子計算的奇妙性質：傳統電腦的運算僅限於0和1位元，「不是0、就是1」；但量子力學的邏輯閘允許更多的疊加態存在，比如「25％的0位元、75％的1位元」這樣的組合是存在的，也因此，相較於傳統位元瞬間多了無限多個可能性，我們藉此便可以想像得到量子電腦所擁有的驚人計算能力。
順帶一提，根據量子論，一個粒子可以不受距離限制而干擾到遠方的另一個粒子，這稱之為「量子糾纏」（quantum entanglement）效應。有一部分科學家正在研究如何應用這種性質，達成粒子、甚至是宏觀物體的「量子隱形傳態」（quantum teleportation）——用最通俗的說法，就是科幻電影裡一定會出現的「瞬間移動」。
知識的尖端：物理學家的終極目標
對於理論物理學家而言，物理的終極目的在於統一自然界所以交互作用。或許我們高中時期皆曾學過：自然界存有四大交互作用——強交互作用、弱交互作用、電磁交互作用，以及重力交互作用。
你或許會想問：「統一這些作用力有什麼用？」事實上，科學家們相信在宇宙誕生——亦即「大霹靂」（Big Bang）——的一剎那，只存有唯一一個交互作用。漸漸地，隨著溫度逐漸冷卻，該交互作用也逐漸產生分歧，最後便形成了我們所能辨認的四大作用力。因此，統一所有交互作用便得以讓我們描繪出宇宙萬物的圖景。一旦知悉四大作用力的統一面貌時，便意味著解開了宇宙創生之謎。
迄今為止，物理學家已然統一了弱交互作用以及電磁交互作用，也就是所為的「電弱統一理論」（electroweak interacion）。至於強交互作用，目前量子場論（quantum field theory, QFT）可以將包含強作用力與電弱作用力在內的三者囊括於理論框架中。
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
我們想讓你知道的是
齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）