台灣半導體產業在未來三年仍保有優勢，應留意對「無差異化」成熟製程廠商所帶來的挑戰

文：林良陽（高雄師範大學事業經營學系副教授）

今（2023）年1月16日韓國《朝鮮日報》罕見地在其社論發表「台灣TSMC超繁榮，而韓國晶片開始停滞」一文，內容討論韓國與台灣半導體產業的消長。該文特別提及，與前年相比較，三星電子去年合併財報營業收入雖然增加了8％，但其營業利潤卻減少了16％。

此外，今年1月9日韓國《中央日報》也以專文特別報導了三星電子去年第四季營業利潤大幅下滑，比前年同期减少69％，並進一步討論台、美、日、韓晶片競爭的可能變化，進而產生對韓國不利的巨大憂心。

這兩家報社都是韓國最重要的報業集團，此番不約而同地相繼提出評論其來有自。主要原因是半導體產業占韓國整體出口額的20％，是推動該國經濟成長的重要引擎，如果半導體產業開始衰退，則其經濟發展將遭受重大衝擊。

另一方面，我國的半導體產業則是另一番新景象。儘管因俄烏戰爭、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、中美科技貿易戰等複雜因素交纏難解之下，使得全球半導體產品的相關需求，在去年下半年開始快速下降，影響了世界各大廠商，甚至迫使這些大廠採取裁員措施以度過寒冬。但總體來說，台灣多數廠商依然保有亮眼的成績。

舉例來說，台積電去年合併營收為2.25兆元、年增42.6％，營業利益為1.12兆元、年增72.51％，此外，毛利率59.56％、營益率49.53％、每股盈餘39.2元，都創下歷史新高。聯電去年營收2787.05億元、年增30.84％，稅後純益871.98億元、年增 56.3％，每股純益7.09元，獲利創新高，表現極為亮眼。而IC設計廠商聯發科也不惶多讓，去年營收也是創新高約5487.96億元，年增11.2％，首度超過5000億元大關。

此外，我國行政院主計總處於今年1月4日發布的《國情統計通報》指出，去年1至11月我國積體電路出口總值達1692億美元，逐年上升且穩定成長，已超越前年的全年總值，較前年同期增加20.3％，占整體出口總值比重為38.1％。

上述各項數據在在顯示，相較於韓國，過去一年我國半導體產業確實有較為良好的表現。也因此之故，我國各大媒體皆爭相報導，洋溢著歡欣鼓舞、喜慶豐年的美好景象。

在驚滔駭浪的政經情勢以及詭譎多變的市場環境下，我國廠商依然能屢創佳績，著實令人敬佩。這是這些企業多年辛勤耕耘與戮力經營下所產生的不易成果，我們以這些優秀國內廠商的優異表現為榮且引以為傲。若市場未有重大變化，預期在未來至少三年，我國半導體整體產業應都可保有此等優勢。

儘管如此，半導體產業的未來發展仍存有一些挑戰，以下是筆者對成熟製程廠商的現況與發展提出的幾點觀察，應該值得關注。

應留意對「無差異化」成熟製程廠商所帶來的挑戰

英國《經濟學人》雜誌於去年7月發表〈After a turbocharged boom, are chipmakers in for a supersized bust?〉（在急速繁榮之後，晶片製造商是否會遭遇超大型的蕭條？） 一文，該篇專文指出，在這幾年間各國業者所增設的新晶圓廠中，2020及2021年全球共有34座新廠動工，預定2022年至2024年還有58座新廠將動工。

雖然說想要投入與實際建廠間可能會有些許落差，但基於地緣政治與美中角力產生不可預期變化的憂慮，導致保護主義的興起以及供應鏈區域化的發展，許多國家思考籌設晶圓廠已無可避免。

要實現一座具競爭力且可穩健獲利的晶圓廠，是有很高進入障礙的。上述廠商中，有的可能會因沒有充足的資金奧援，無法持續建廠而停滯；有的可能會因市場需求下降，基於理性思考而延遲建廠；有的可能會因經驗不足、人才不夠而失敗；有的可能會因缺乏深度的核心能力，導致競爭力較薄弱，而退出市場；但，最終可能依然會有一些足以擾亂市場，甚或影響市場的挑戰者出線。

筆者雖沒有《經濟學人》該篇文章那麼的悲觀，但一座運作順利且成熟的12吋晶圓廠其產量是驚人的。在全球半導體廠商大幅擴廠或建廠的情況下，廠商應立即思考與探究如何面對日後產生晶片超額供給的可能影響。其中，遭受最直接影響者，應該就是以「較無差異化」的成熟製程為主要營運範疇的廠商。

本文所稱的「差異性」，並非指「有差異」或「無差異」 的二選一選項，而是指程度上的深淺差異，「較無差異化者」將可能面對更多挑戰。

我們當然不樂見《經濟學人》所說的大幅蕭條發生，但這些「較無差異化」的成熟製程廠商極可能將迎來史上不容易應對的價格戰，也可能將面對營收與市占率的保衛戰，甚至得縮衣節食或調整組織規模以因應嚴酷的考驗。

Photo Credit: 中央社

半導體的特殊製程技術

事實上，不同廠商或多或少對差異化這議題應該都有所關注，只是其結果可能不盡相同。慶幸的是，我國相關廠商近年發展方向，紛紛都已經投入較具差異性的特殊製程發展，而且有些廠商都已經有具體可見的成效。

特殊製程並不是如主流的晶片發展方式一樣，以持續追求尺寸的進一步微縮為目標，而是巧妙地運用或整合不同技術與新材料，以生產獨特性能的晶片，並據以應用在特定用途的元件上。