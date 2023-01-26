台灣半導體產業在未來三年仍保有優勢，應留意對「無差異化」成熟製程廠商所帶來的挑戰
我們想讓你知道的是
英國《經濟學人》雜誌於去年7月發表〈在急速繁榮之後，晶片製造商是否會遭遇超大型的蕭條？〉一文，我們當然不樂見《經濟學人》所說的大幅蕭條發生，但這些「較無差異化」的成熟製程廠商極可能將迎來史上不容易應對的價格戰，也可能將面對營收與市占率的保衛戰，甚至得縮衣節食或調整組織規模以因應嚴酷的考驗。
文：林良陽（高雄師範大學事業經營學系副教授）
今（2023）年1月16日韓國《朝鮮日報》罕見地在其社論發表「台灣TSMC超繁榮，而韓國晶片開始停滞」一文，內容討論韓國與台灣半導體產業的消長。該文特別提及，與前年相比較，三星電子去年合併財報營業收入雖然增加了8％，但其營業利潤卻減少了16％。
此外，今年1月9日韓國《中央日報》也以專文特別報導了三星電子去年第四季營業利潤大幅下滑，比前年同期减少69％，並進一步討論台、美、日、韓晶片競爭的可能變化，進而產生對韓國不利的巨大憂心。
這兩家報社都是韓國最重要的報業集團，此番不約而同地相繼提出評論其來有自。主要原因是半導體產業占韓國整體出口額的20％，是推動該國經濟成長的重要引擎，如果半導體產業開始衰退，則其經濟發展將遭受重大衝擊。
另一方面，我國的半導體產業則是另一番新景象。儘管因俄烏戰爭、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、中美科技貿易戰等複雜因素交纏難解之下，使得全球半導體產品的相關需求，在去年下半年開始快速下降，影響了世界各大廠商，甚至迫使這些大廠採取裁員措施以度過寒冬。但總體來說，台灣多數廠商依然保有亮眼的成績。
舉例來說，台積電去年合併營收為2.25兆元、年增42.6％，營業利益為1.12兆元、年增72.51％，此外，毛利率59.56％、營益率49.53％、每股盈餘39.2元，都創下歷史新高。聯電去年營收2787.05億元、年增30.84％，稅後純益871.98億元、年增 56.3％，每股純益7.09元，獲利創新高，表現極為亮眼。而IC設計廠商聯發科也不惶多讓，去年營收也是創新高約5487.96億元，年增11.2％，首度超過5000億元大關。
此外，我國行政院主計總處於今年1月4日發布的《國情統計通報》指出，去年1至11月我國積體電路出口總值達1692億美元，逐年上升且穩定成長，已超越前年的全年總值，較前年同期增加20.3％，占整體出口總值比重為38.1％。
上述各項數據在在顯示，相較於韓國，過去一年我國半導體產業確實有較為良好的表現。也因此之故，我國各大媒體皆爭相報導，洋溢著歡欣鼓舞、喜慶豐年的美好景象。
在驚滔駭浪的政經情勢以及詭譎多變的市場環境下，我國廠商依然能屢創佳績，著實令人敬佩。這是這些企業多年辛勤耕耘與戮力經營下所產生的不易成果，我們以這些優秀國內廠商的優異表現為榮且引以為傲。若市場未有重大變化，預期在未來至少三年，我國半導體整體產業應都可保有此等優勢。
儘管如此，半導體產業的未來發展仍存有一些挑戰，以下是筆者對成熟製程廠商的現況與發展提出的幾點觀察，應該值得關注。
應留意對「無差異化」成熟製程廠商所帶來的挑戰
英國《經濟學人》雜誌於去年7月發表〈After a turbocharged boom, are chipmakers in for a supersized bust?〉（在急速繁榮之後，晶片製造商是否會遭遇超大型的蕭條？） 一文，該篇專文指出，在這幾年間各國業者所增設的新晶圓廠中，2020及2021年全球共有34座新廠動工，預定2022年至2024年還有58座新廠將動工。
雖然說想要投入與實際建廠間可能會有些許落差，但基於地緣政治與美中角力產生不可預期變化的憂慮，導致保護主義的興起以及供應鏈區域化的發展，許多國家思考籌設晶圓廠已無可避免。
要實現一座具競爭力且可穩健獲利的晶圓廠，是有很高進入障礙的。上述廠商中，有的可能會因沒有充足的資金奧援，無法持續建廠而停滯；有的可能會因市場需求下降，基於理性思考而延遲建廠；有的可能會因經驗不足、人才不夠而失敗；有的可能會因缺乏深度的核心能力，導致競爭力較薄弱，而退出市場；但，最終可能依然會有一些足以擾亂市場，甚或影響市場的挑戰者出線。
筆者雖沒有《經濟學人》該篇文章那麼的悲觀，但一座運作順利且成熟的12吋晶圓廠其產量是驚人的。在全球半導體廠商大幅擴廠或建廠的情況下，廠商應立即思考與探究如何面對日後產生晶片超額供給的可能影響。其中，遭受最直接影響者，應該就是以「較無差異化」的成熟製程為主要營運範疇的廠商。
本文所稱的「差異性」，並非指「有差異」或「無差異」 的二選一選項，而是指程度上的深淺差異，「較無差異化者」將可能面對更多挑戰。
我們當然不樂見《經濟學人》所說的大幅蕭條發生，但這些「較無差異化」的成熟製程廠商極可能將迎來史上不容易應對的價格戰，也可能將面對營收與市占率的保衛戰，甚至得縮衣節食或調整組織規模以因應嚴酷的考驗。
半導體的特殊製程技術
事實上，不同廠商或多或少對差異化這議題應該都有所關注，只是其結果可能不盡相同。慶幸的是，我國相關廠商近年發展方向，紛紛都已經投入較具差異性的特殊製程發展，而且有些廠商都已經有具體可見的成效。
特殊製程並不是如主流的晶片發展方式一樣，以持續追求尺寸的進一步微縮為目標，而是巧妙地運用或整合不同技術與新材料，以生產獨特性能的晶片，並據以應用在特定用途的元件上。
Tags：
新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。