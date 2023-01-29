分析中共行為模式：阿共打來之前，會有什麼預兆？

文：麟左馬

對阿共打來怎麼辦的焦慮感，已經有人寫了不錯的軍事謠言破解。但現在要談的不是阿共打來怎麼辦，而是阿共要打之前，應該會露出的餡。相信我，阿共的行為模式比貓還難懂，國際關係的運作機制也跟人際關係的考量模式完全不同，建議不要用直覺去猜。

分析中共行為模式

民主國家的居民，去判斷共產政府的行為很容易失準，畢竟他們往往可以捨棄，甚至始終無視我們認為是預設值的條件，例如人命、例如契約，法治則是想都不用想，對他們提都不值一提。

明面上，中國特別流行「簡單粗暴」這個行事風格。更重要的是，中國人往往同意用這種方法來達成目的。簡單粗暴是什麼呢？放在女人的衣著上，就是深深露出事業線，或者有長腿的就穿熱褲；放在飲食上，就是濃香重油高溫烹調，服膺人類對熱量誘惑的渴求。放到經濟活動上，就是大鯨魚吞小蝦米；放到社會秩序裡，就是上層階級堵住社會流動，以保障權力傳承。放進國際關係中，就是你烏克蘭小國一個，不投降就給我軍事強權俄羅斯實力碾壓。

一場簡單粗暴的執行，就是用不成比例的優勢，在競爭中確保勝出。

除了資源不對稱的競爭，選擇簡單粗暴這個執行策略的深層預設是：罔顧既有規範。從軍事大國俄羅斯相信自己能以閃電戰拿下烏克蘭，發動破壞國際共識的軍事侵略，可見一斑：一旦相信自己能輕易取勝，就不惜破壞共識。這個共識可能是商業契約、可能是社會契約，也可能是國際條約。舉個例：

1932〈俄波互不侵犯條約〉

1934〈德波互不侵犯條約〉

1939 德俄瓜分波蘭

二戰前夕的軍事強權，一概選擇罔顧規範，簡單粗暴。

但波蘭幹嘛要締約？華沙政府難道是傻瓜？歷史上看來，華沙並不傻，只是在嚴峻的衝突夾縫中，尋求最大的外交努力，可惜只是一場徒勞。〈德蘇互不侵犯條約〉簽完的1939，就是波蘭被瓜分之時。德蘇簽訂和平條約的動機清楚明確：德蘇都欲避免雙邊作戰。雙邊作戰會導致火力無法集中，失去超比例的絕對優勢。

大力倡議簽署和平協約，是備戰信號

很抱歉，但事實就是這麼違反直覺。因為民主國家的人，跟共產政府註定有很不一樣的直覺。他們真的是「規矩就是用來打破」的實踐者，因為高度集權的統治者不受法規約束慣了，簡單粗暴。

但是拿德蘇互不侵犯條約來想，即使不是倡議海峽兩岸簽訂和平條約，而是中國跟印度，甚至中國與俄國之間的互助協定，也應該視為警訊。只把眼界盯在台海，沒辦法理解阿共的行為。已知的現實條件是：沒有國家願意雙邊作戰。

利用朝鮮引發東北亞衝突，也會降低台灣安全

中國對武力侵台，最大的顧忌還是美軍介入。

美國依法，在台海和平被破壞時，得出兵維持和平。美軍無論是否直接介入，都能利用美日同盟與美韓同盟的條件，間接介入。尤其日本與台灣領海相接，國家安全也相依，軍演也長期以中朝為假想敵。美日韓軍介入與否，端看各方當下的國家利益，無人能提前預測。

太平洋西岸的第一島鏈，本就是共產與民主的勢力交鋒處。在這段交鋒之境，最長期的衝突熱點，除了台海，就是朝鮮半島。菲律賓海到中國南海之間的海權爭議相對可議，不具強烈的引戰力。朝鮮不一樣，經濟幾乎全靠外援，中國是朝鮮最大的外援。

中國把朝鮮養在手裡這麼久，就因為它是一張可用之牌，能增加中國在東亞事務上的影響力。南韓跟台灣一樣，舉國最大的利益，繫於不跟共產黨開戰。跟台灣不一樣的是，基於韓美同盟，美軍必須在朝鮮攻擊南韓時，出兵協助南韓。美國不是中國，美國一定會依法遵守韓美同盟。

一旦東北亞生變，美軍在西太平洋的部署難免北緊南鬆。理論上對解放軍擁有完全優勢的美軍，在日本南方跟台海周圍的決策速度稍有顧慮和遲疑，都有利於中國侵台。中國自己也清楚，對他們有利的侵犯方式，和俄國侵烏的如意算盤一樣，是閃電戰。中共侵台閃電戰的關鍵，就是在盟軍介入之前，想盡辦法取得台灣控制權。所以盟軍的反應速度是重中之重。

胖虎之所以打大雄，是因為知道自己鐵定能贏。胖虎不會跟大雄談任何條件，因為胖虎對大雄有絕對優勢，簡單粗暴。胖虎的優勢是武力，但小夫擁有胖虎沒有的條件優勢，不是胖虎可以輕易碾壓的弱者。把中國想成胖虎，台灣是小夫，不是大雄。

但中國會想盡一切辦法讓台灣人以為自己是大雄，因為對手怕自己的時候，打起來贏面最大，而且省時省力。所以集結武力之前，資訊戰已經開打。

拆解網軍操兵方法

在你的情緒不是你的情緒一文中，拆解過「黑人的命也是命」這個看似針對非裔種族，但其實完全是外國對美國國內資訊戰的操作。案例的成功和規模超乎想像，建議一讀。這尤其牽涉到你的一個按讚、一個追蹤、一個小測驗、一個次心情分享，怎麼把你推進網軍的陷阱裡，瞭解一下比較好。

資訊戰這種戰爭方興未艾，而且好幾場實戰都證明能損敵利己。全世界的資訊戰戰場裡，台灣長期都是一級戰區，繼續後知後覺就太傻了。中國對台灣的資訊戰有語言優勢，跟俄羅斯對烏克蘭的資訊戰如出一轍，不參考起來，會被人家笑我們沒有從歷史裡學到任何東西。

不管怎麼參考超成功的美國資訊戰案例BLM，或者俄國如何傷害烏克蘭，終究還是要回到中共全球資訊戰長期練水軍的最熱點——台灣。

拿最近流量賺得缽滿盆滿的流水席之亂來看：精準設定出「鄙視」這個能成功激發人類反應的情緒，還拿個鮮明的人設，創造一個容易挨罵的目標。不過這系列文章被抓包每次發文的稱謂和行文都不一樣，顯然不是單人而是集體創作。