分析中共行為模式：阿共打來之前，會有什麼預兆？
我們想讓你知道的是
國際政治的特色是：人際關係的通則絕對不適用於國際關係，國際情勢比較像是數學，不懂就是不懂，沒什麼略懂的空間。從中共行為模式的分析、拆解網軍操兵方法，到中國國內壓力指標以及國際政治環境都是觀察重點——而中國是否對台灣開戰的最重要條件，就是美國的態度。
文：麟左馬
對阿共打來怎麼辦的焦慮感，已經有人寫了不錯的軍事謠言破解。但現在要談的不是阿共打來怎麼辦，而是阿共要打之前，應該會露出的餡。相信我，阿共的行為模式比貓還難懂，國際關係的運作機制也跟人際關係的考量模式完全不同，建議不要用直覺去猜。
分析中共行為模式
民主國家的居民，去判斷共產政府的行為很容易失準，畢竟他們往往可以捨棄，甚至始終無視我們認為是預設值的條件，例如人命、例如契約，法治則是想都不用想，對他們提都不值一提。
明面上，中國特別流行「簡單粗暴」這個行事風格。更重要的是，中國人往往同意用這種方法來達成目的。簡單粗暴是什麼呢？放在女人的衣著上，就是深深露出事業線，或者有長腿的就穿熱褲；放在飲食上，就是濃香重油高溫烹調，服膺人類對熱量誘惑的渴求。放到經濟活動上，就是大鯨魚吞小蝦米；放到社會秩序裡，就是上層階級堵住社會流動，以保障權力傳承。放進國際關係中，就是你烏克蘭小國一個，不投降就給我軍事強權俄羅斯實力碾壓。
一場簡單粗暴的執行，就是用不成比例的優勢，在競爭中確保勝出。
除了資源不對稱的競爭，選擇簡單粗暴這個執行策略的深層預設是：罔顧既有規範。從軍事大國俄羅斯相信自己能以閃電戰拿下烏克蘭，發動破壞國際共識的軍事侵略，可見一斑：一旦相信自己能輕易取勝，就不惜破壞共識。這個共識可能是商業契約、可能是社會契約，也可能是國際條約。舉個例：
- 1932〈俄波互不侵犯條約〉
- 1934〈德波互不侵犯條約〉
- 1939 德俄瓜分波蘭
二戰前夕的軍事強權，一概選擇罔顧規範，簡單粗暴。
但波蘭幹嘛要締約？華沙政府難道是傻瓜？歷史上看來，華沙並不傻，只是在嚴峻的衝突夾縫中，尋求最大的外交努力，可惜只是一場徒勞。〈德蘇互不侵犯條約〉簽完的1939，就是波蘭被瓜分之時。德蘇簽訂和平條約的動機清楚明確：德蘇都欲避免雙邊作戰。雙邊作戰會導致火力無法集中，失去超比例的絕對優勢。
- 大力倡議簽署和平協約，是備戰信號
很抱歉，但事實就是這麼違反直覺。因為民主國家的人，跟共產政府註定有很不一樣的直覺。他們真的是「規矩就是用來打破」的實踐者，因為高度集權的統治者不受法規約束慣了，簡單粗暴。
但是拿德蘇互不侵犯條約來想，即使不是倡議海峽兩岸簽訂和平條約，而是中國跟印度，甚至中國與俄國之間的互助協定，也應該視為警訊。只把眼界盯在台海，沒辦法理解阿共的行為。已知的現實條件是：沒有國家願意雙邊作戰。
- 利用朝鮮引發東北亞衝突，也會降低台灣安全
中國對武力侵台，最大的顧忌還是美軍介入。
美國依法，在台海和平被破壞時，得出兵維持和平。美軍無論是否直接介入，都能利用美日同盟與美韓同盟的條件，間接介入。尤其日本與台灣領海相接，國家安全也相依，軍演也長期以中朝為假想敵。美日韓軍介入與否，端看各方當下的國家利益，無人能提前預測。
太平洋西岸的第一島鏈，本就是共產與民主的勢力交鋒處。在這段交鋒之境，最長期的衝突熱點，除了台海，就是朝鮮半島。菲律賓海到中國南海之間的海權爭議相對可議，不具強烈的引戰力。朝鮮不一樣，經濟幾乎全靠外援，中國是朝鮮最大的外援。
中國把朝鮮養在手裡這麼久，就因為它是一張可用之牌，能增加中國在東亞事務上的影響力。南韓跟台灣一樣，舉國最大的利益，繫於不跟共產黨開戰。跟台灣不一樣的是，基於韓美同盟，美軍必須在朝鮮攻擊南韓時，出兵協助南韓。美國不是中國，美國一定會依法遵守韓美同盟。
一旦東北亞生變，美軍在西太平洋的部署難免北緊南鬆。理論上對解放軍擁有完全優勢的美軍，在日本南方跟台海周圍的決策速度稍有顧慮和遲疑，都有利於中國侵台。中國自己也清楚，對他們有利的侵犯方式，和俄國侵烏的如意算盤一樣，是閃電戰。中共侵台閃電戰的關鍵，就是在盟軍介入之前，想盡辦法取得台灣控制權。所以盟軍的反應速度是重中之重。
胖虎之所以打大雄，是因為知道自己鐵定能贏。胖虎不會跟大雄談任何條件，因為胖虎對大雄有絕對優勢，簡單粗暴。胖虎的優勢是武力，但小夫擁有胖虎沒有的條件優勢，不是胖虎可以輕易碾壓的弱者。把中國想成胖虎，台灣是小夫，不是大雄。
但中國會想盡一切辦法讓台灣人以為自己是大雄，因為對手怕自己的時候，打起來贏面最大，而且省時省力。所以集結武力之前，資訊戰已經開打。
拆解網軍操兵方法
在你的情緒不是你的情緒一文中，拆解過「黑人的命也是命」這個看似針對非裔種族，但其實完全是外國對美國國內資訊戰的操作。案例的成功和規模超乎想像，建議一讀。這尤其牽涉到你的一個按讚、一個追蹤、一個小測驗、一個次心情分享，怎麼把你推進網軍的陷阱裡，瞭解一下比較好。
資訊戰這種戰爭方興未艾，而且好幾場實戰都證明能損敵利己。全世界的資訊戰戰場裡，台灣長期都是一級戰區，繼續後知後覺就太傻了。中國對台灣的資訊戰有語言優勢，跟俄羅斯對烏克蘭的資訊戰如出一轍，不參考起來，會被人家笑我們沒有從歷史裡學到任何東西。
不管怎麼參考超成功的美國資訊戰案例BLM，或者俄國如何傷害烏克蘭，終究還是要回到中共全球資訊戰長期練水軍的最熱點——台灣。
拿最近流量賺得缽滿盆滿的流水席之亂來看：精準設定出「鄙視」這個能成功激發人類反應的情緒，還拿個鮮明的人設，創造一個容易挨罵的目標。不過這系列文章被抓包每次發文的稱謂和行文都不一樣，顯然不是單人而是集體創作。
Tags：
民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
引用資料：