港人過年習俗多，派紅包、逛花市節氣濃厚

（中央社）2020年初COVID-19疫情爆發後，港府一直採取嚴格的社交距離措施，限制人群聚集，以致港人近3年來都無法如常過農曆新年。

如今春節又臨近，但今年港人肯定會過得開心些，因為政府自1月初起基本取消了各種社交距離限制，令社會基本復常，吃年夜飯、串門拜年、逛花市等春節習俗可以正常進行了。

香港是華人社會，歷來過年是大事，更是人生一年之始。也因此，數十年前過新年，每個家庭無論多窮，父母都會為子女買一套新衣裳。

大年初一，小孩都會穿上新衣裳示人。

但不知從何時開始，新一代已經不重視買衣裳過年；也許是社會富裕了，買新衣裳已經不是甚麼奢侈的事，這項習俗也隨著社會變遷而不知不覺消失了。

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不過，舊有的一些春節習俗還是承傳了下來，比如在除夕（又稱年三十晚），家長就會提醒孩子，把自己洗得乾乾淨淨，尤其要洗頭髮，因為踏入年初一，家裡一律禁止洗頭髮，認為此舉不吉利，會「把財富洗去」。

為了一年的吉利，即使年輕人已不在乎這個習俗，但似乎也會有所忌諱。

早年過年的禁忌還有不能掃地，同樣被視為會「掃除富貴」，不吉利。年紀較大的港人，相信不少人曾因此被父母責罵過。

也因此，「洗邋遢」和「大掃除」都應該在除夕之前做完，以迎接新年。

數十年前，小孩過年最愛放鞭炮。不過，香港於1967年發生「左派暴動」後，政府就加強管制炮竹，以致後來完全禁止放鞭炮。

到了今天，「炮竹一聲除舊歲」只成為春聯上的賀語，大街小巷已失去了爆竹聲。

談到已消失的春節習俗，大概30年前，港人仍有「接財神」的習慣。過年時，有人會逐戶敲門，送上寫著「財神」兩字的小紅紙，喻意祝福財源廣進，而各戶大都會給對方紅包。

近10年來，「接財神」習俗已基本消失，只有零星聽到。

早些年，本地家庭為了迎接新年，還會做「煎堆」（芝麻球）、「油角」（油炸餃子）、蘿蔔糕和年糕，寓意吉祥富貴，也可以供小孩及拜年親友食用。

不過，隨著時間和社會價值觀的改變，做「煎堆」和炸「油角」已不復見，大部分家庭只做蘿蔔糕和年糕。

大致而言，香港有些春節習俗已消失，有些仍在，但不少已變質，變得不太傳統，唯一不變的，大概是發紅包和逛花市。

香港小孩過年，最高興莫過於拜年收紅包。在香港，只要是已婚的，就要向未婚者發紅包。上世紀60年代，一般低層家庭的紅包是港幣兩毛錢，時至今日則是20元，漲了99倍。

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至於逛花市，不知從何開始，每逢春節前夕，政府都會在港島、新界及九龍設立臨時花市，讓花農集中銷售年花，而市民都會前往購花。

這些花市一般在農曆新年前一週起至年初一凌晨。早年無論做生意的、打工的，都會在花市設立期內前往買花，但以除夕夜最多人，因為一般人習慣吃完團年飯逛花市，感受過年氛圍。

除了政府臨時設立的花市，港人也喜歡到香港最大的花卉集散和零售市場花墟買花過年；每逢春節臨近，這裡都是肩摩轂擊。

在平常時間，花墟主要賣進口花卉，比如玫瑰、洋蘭及百合花等；但在農曆新年，也會銷售桃花、劍蘭、水仙、牡丹和大桔（果類）等本地傳統年花。

近幾年來，香港市民尤其是年輕人，買洋蘭、百合等過年的似乎更多，與40或50年前的景況大相逕庭。

另外，隨著社會轉趨富裕，近10年來，不少港人在農曆新年外遊，他們笑稱是「避年」。實際上，港人一年到晚工作，且工時長，外遊已成為港人減壓的最好方法，而新年假期長，趁此外遊是較佳時機。

歷經3年疫情，今年春節外遊的港人為數不少，這或多或少會影響春節氛圍。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex