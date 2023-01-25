被困3年港人報復式旅遊，有人半年出境5次
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精神科專科醫生歐陽國樑表示，香港人生活節奏太急速，逛商場也走得很快，不少人放假也不捨得放下工作，「香港人知道這樣不健康，但改不了習慣，惟有旅行才能真正休息及減壓」。
（中央社）「困了3年終於放監」，香港精神科專科醫生歐陽國樑形容3年來終可外遊的心情。自香港去年中開始縮短入境隔離後，他已外遊4次，農曆新年會再到日本，說去旅行才能真正減壓。
疫情爆發3年來，多地及香港都實施入境隔離措施，港人出境少之又少。根據香港入境處的數據，2022年1月每天由機場出境者只有數百至1千多人次。
隨著港府將入境隔離天數逐步縮減，2022年4月由要在酒店隔離14天減至最少7天，8月再縮短至3天，9月更取消酒店隔離，港人漸漸恢復外遊意願，出境人次不斷增加；12月初部份日子出境人次超過2萬，聖誕節前有些日子接近3萬人次。
歐陽國樑在去年7月入境香港仍要隔離7天時，已與家人急不及待到泰國旅遊兩週。他說，3年來首次外遊有種仿如隔世的感覺，「到泰國隨便走進一家小店吃芒果糯米飯也覺得非常美味，太久沒吃過了」。
不過，回港後他因在機場核酸測試呈陽性，要到竹篙灣隔離營隔離，令本來仍沉醉於泰國遊玩的心情頓時消失。
「竹篙灣隔離營像荒島中一個山洞，連吃的都沒有，水喉（水龍頭）開出來的水是白色的，2天才送來一支樽（瓶）裝水，我不敢飲太多，因為要省下一些水來煮杯麵（泡麵）」。
之後，不少國家陸續放寬入境限制，歐陽國樑在入境香港隔離縮短至3天時，再預訂到韓國的機票酒店。其後日本開放邊境，他立即更改行程，10月到日本旅行10天。
他說：「更改行程到日本的翌日，港府宣布取消酒店隔離，赴日本的機票立即漲價，幸好我之前已買了，便宜很多」。
回港不到1個月，11月他一家又到日本旅行4天看紅葉。12月到今年1月一家再到日本慶祝聖誕及新年，19天的行程慢慢吃慢慢玩。
今年農曆新年他一家再到日本旅行8天，選在1月20日小年夜出發。
歐陽國樑說，很多香港人像他很期待去旅行，因為香港地方少，不像其他國家可以從南玩到北，或到鄉村小鎮感受另一番風情。「疫情期間放假到郊外爬山，塞車塞得行不動」。
他說，香港人生活節奏太急速，逛商場也走得很快，不少人放假也不捨得放下工作，「香港人知道這樣不健康，但改不了習慣，惟有旅行才能真正休息及減壓」。
歐陽國樑直言，外遊時花錢較在香港多，「在香港不會到名店購物，但旅行時購物不會想太多，出手較闊綽」。
他說，過去數次入境香港時，入境者主要是港人，海外旅客少之又少。相反地，在日本能看到很多海外旅客。港府需在吸引海外旅客上加把勁。
港人吳小姐在香港取消入境酒店隔離後，2022年11月及12月曾到日本旅行。她說，雖然機票較以往貴，但3年沒有「回鄉」，都是值得的。
她說，3年沒有到沖繩，很多店舖已歇業，夜市消失。她本來想先到台灣旅遊再到沖繩，但因台灣未開放港人自由行，只好打消計劃。
中國開放邊境而令香港受牽連，日本多次更改對港人的入境措施。
吳小姐表示，計劃今年會到日本旅行4次，希望不受影響，「我覺得對不同地方的入境限制要分清楚，不應混為一談」。
新聞來源：被困3年港人報復性外遊 有人半年出境5次（25-1-2023，中央社）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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