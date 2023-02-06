《社畜的財務自由計畫2》：每天晚上10點前睡覺、凌晨4點起床寫報告的理由

文：遊牧民（유목민）

每天凌晨4點寫報告的理由

每天凌晨4點，鬧鐘一響我就起床。辦公室在自家附近，凌晨4點30分左右上班，一起工作的人也在凌晨4∼6點之間上班，整理數據，準備報告，真的很早上班，對吧！

因為只要有誰遲到或缺席，我們每天發行的《訊號報告》就不能按時發布。從2019年首次提供服務以來，這份報告是「一日不漏」的每天發行，即使去國外出差，或是必須到其他縣市的商場，甚至在我住院時也每天發行。

這份每日報告，是因為我個人的需求，而開始每日製作的契機。

證券公司或機構每天凌晨都會制定戰略，通過各部門的會議，決定好買賣哪個產業類股、哪個標的，然後才開始運作，但是大部分散戶投資人卻都是在9點開盤後，才制定當天的戰略，和機構相較下，這樣的起跑時間太晚，或者可說是根本沒有戰略，因此，我才需要一份每天清晨提前進場制定戰略的每日報告。

我曾找過市面上是否有適用於散戶投資人的報告，如果有的話，就去找發行人或訂閱，然而市面上卻沒有這樣的報告，這使我心中浮現想法：「還是由我來做吧！」從那天開始，我就認真執行這項工作，那是2019年5月2日的事了。

這是我每天做整理的一部分，剛開始是寄給上我課的學生或知音好友，結果後來因為渴望訂閱的人變多了，我就成立一家公司，專門提供這份報告。這就是所謂的 「追業一致（譯注：表示追星﹝追股﹞和事業一起做）」嗎？

開始經營公司後，我和優秀的合作伙伴一起製作並精細化這份資料，還和提供經濟資訊內容的新創公司共同合作，今後除了經濟和股票資訊以外，還想擴展至區塊鏈和非上市股票的相關報告。

我製作的報告，因為整理每天出現的話題，基本上最適用於短線交易，但是因為這樣長期累積的情報資訊，接連持續做好幾年，所以不僅適用於短線，還進化到適用於中期、長期投資、夾層投資商品、非上市股票等方面。

怎麼做「報告」

應該很多人好奇這份報告是怎麼做的，事實上這是我的股票學習法，也是捕捉訊號的過程，所以在這裡稍微詳細一些介紹如何寫報告。

寫報告時，無論何時最重要的是「訊號」。

從無到有，從有到無的訊號。 原本是不確定性，現在變成了風險。

為了尋找這一點，每天下午3點30分收盤後，我都會看韓國所有新聞（真的是所有新聞），和所有的公告（真的是所有公告），你是不是覺得怎麼可能？因為不可能，所以我成功了。其實你只是沒做而已，這完全是可能的事。所以我清晨都會早點上班，只是現在效率變得更高，分工也更精細，還有人工智慧的幫助。

剛開始只有我自己製作，現在卻聚集了各領域的專家們，包含國內大型律師事務所的律師、現任醫院院長兩位醫師、國內製藥公司研究員、會計師、稅務師、國內首屈一指的大企業管理人員、每個月賺入上億韓元的三位操盤手，和每個月千萬韓元的三位炒股者，還有公務員出身的人才，然後再加上我。

每天凌晨3點前，會根據我們公司開發的演算法（algorithm）匯集所有數據，經過公司員工和前面介紹的合作伙伴們快速討論和分析後，再進行整理，目前正不斷的做改善。以2021年年底的基準，每日報告由下列內容組成。

Photo Credit: 樂金文化出版

如果情報資訊按照項目進行分配，就會在重要的內容上另外加上星號和評論，並提及主要網站或者容易忽略的部分，份量平均為100頁的A4紙，這稍微有點多，對吧？但是要做到這樣才能賺進錢。

一般我們會在上午6點30分左右完成並上傳，這樣做了幾年，當然不僅對市場的眼光變得銳利，而且同事們還藉此獲得良性循環，透過股票獲得收益。

對於問製作方法的人，我會簡單說明：「看所有的新聞和公告，從中只選擇和股市有連結的部分就可以了」，然後，大部分的人都會再這麼反問：「在新聞和公告之中，如何選擇與股市有相關連結的部分呢？」

最重要的就如同上述所說的「知識」，看到某條新聞時，有些人會認為這是可以賺錢的情報資訊，但大部分人都覺得「這只是新聞而已」就看過去了。而我認為，你的頭腦中是否擁有和這筆錢連接的過濾器，決定股票人生的成敗。

這些年我每天都認真學習股市中漲停板和千萬股成交量爆棚的標的，為何這個標的會漲停板（成交量千萬）呢？找不到理由嗎？那是因為能力不足。因為股票上漲一定有原因，只是藏在某個地方，不可能出現毫無理由的變動性。經過長時間的尋找訓練，總有一天，你自然能夠體悟到，某個情報資訊和新聞，會對於某標的帶來什麼樣的變動性。

用一句話總結，就是「動手製作」，快速針對深夜所累積的情報資訊和新聞來進行篩選，然後分類在各項目中，將確實會對市場產生影響的，和雖然會給市場帶來影響，但需要一些時間⋯⋯根據不同屬性的情報資料來做出區分。

製作報告，很多人都會理所當然的認為，用演算法不是最合適嗎？基本上就是用人們經常提及的「第三方配股」、「FDA認證」、「新冠肺炎」等關鍵詞尋找連結。

假如只要能快速掌握某些關鍵詞，就能在股市賺錢的話，那股市或許會被人工智慧支配吧？我們再怎麼快，也無法比人工智慧更快。

然而，像是股票的「第三方配股」、「FDA認證」、「新冠肺炎」關鍵詞，若出現在同一個標的中，雖然有時也會上漲，但有時也會暴跌，有時則是不漲也不跌，呈現出負反應。炒股票不僅需要了解當天的行情，還要了解當天的類股行情，也就是說必須了解產業情況，才能做出應對。對於10年的分析師而言，掌握行情和產業情況也不是一件容易的事。如果你才剛開始做股票，就認為可以「輕鬆」的知道這些的話，那麼我想你從一開始就出現問題了。

製作我的專屬報告