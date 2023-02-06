苦苓《台灣史必修Taiwan Special》：李仙得的行為算不算是「賣台求榮」呢？

文：苦苓

首先賣台的那位先生：李仙得

在台灣噴政治口水的人喜歡說人家賣台，動不動就說誰是吳三桂、誰是施琅，其實前面講過，他們還算是情有可原；何況台灣是民主制度，誰能有那麼大的權力可以賣台？你說某某人親中、舔共就算了，若說到真的賣台，就算是邱毅或黃安也沒這個本事，頂多能說他們是「厭台」吧！（總統也賣不了台）所以李仙得這個人雖然只是一個美國駐廈門的領事，幾乎名不見經傳 [1]，但我們還是得認識一下，因為他要負責示範「賣台」——哇塞！台灣「難波萬」耶！

他的出場是因為一場船難：一艘美國船「羅妹號」在台灣南邊海上觸礁，船長夫婦和幾名船員僥倖逃生，卻被當地的原住民殺害了。

咦？聽起來是不是有點耳熟？唉，要不是有公視出品的《斯卡羅》，我們可能永遠都不知道這一段歷史，可見得「多看電視，有益健康」，但電視裡「搬」的也不見得是真的喔！

你往下看就知道了：法裔美國人，打過仗，李仙得是美國駐廈門領事，因為廈門離台灣最近，不管喜不喜歡，這件事他都只好出來管一下。但是他人微言輕，美國船艦他也調動不了，後來去跟福建巡撫「盧」到一條船，才能把他載來台灣。

不過他可不是省油的燈，為了快速增加知名度、累積談判的資本，他一到台灣就開始賣藥——不是啦！是帶了一些藥來號稱可以幫人治病（傳教士常用的招數），大家一傳十、十傳百，「神醫」的名號就不踁而走，「聲量」迅速攀高。

有胡蘿蔔也要有鞭子：他借了七百個福建兵，還在地方上又募了一千多個民兵（正確說應該是傭兵），聲勢浩大，逼得當地各社 [2] 原住民不得不出來跟他談判。

美國人為什麼不直接跟清政府索賠呢？因為無賴的「清官」（其實多半不太清）竟然說他們管不到原住民的山上部落，什麼要找回遺體啦、賠償死難者啦……拍謝，通通「嘸法度」。

問題是這些原住民為什麼這麼殘暴呢？「遠來是客」，沒有請人家吃檳榔就算了，還把人家……會不會有點太Over 了？

原來很久以前這附近的原住民，也有人曾經被白人差點滅族，雖然不知道是哪一國的（應該以荷蘭人涉嫌最大），但是白人看起來都一樣，既然難得碰到了，少不得要給他報仇一下——這就像美國人為了COVID-19遷怒中國人，碰到黃皮膚的亞洲人就亂打一通，是一樣的道理，哦不，是一樣沒道理。

不過既然「冤冤相報何時了」，那就「往事嘸免擱提起」，原住民部落答應：以後碰到船難上岸的人不殺了，也不會阻止船員上岸找點吃的喝的，會統一交給附近的漢人處理——因為漢人才歸清國政府管轄，才能透過官方管道把人送回國。

談判圓滿完成，李仙得也是一番好意，勸清政府要把原住民的地區（也就是所謂番外之地）納入管轄，最好還能建立砲台、派人駐守……但是清國對台灣一向就覺得是黏到手上的鼻涕，甩都甩不開，才懶得自找麻煩、多花功夫呢。對他的建議當然是充耳不聞。

四年之後，一艘琉球國（那時候是獨立國家，還沒被日本吞掉）的船被颱風吹到台灣南部，船上六十幾個人僥倖逃生，卻和當地的原住民發生誤會，差點一群人都被殺光，幸好還有十二個人逃了出來，後來被清國政府安排從台南送回國去了。

因為事情在牡丹社發生，雖然先動手殺人的是別的社，日本人還是把它叫做「牡丹社事件」。這件事本來和李仙得沒關係，但因為他有上次和原住民談判成功的經驗，「一回生二回熟」，日本人就透過英國領事拜託他出來幫忙。

如果清政府願意出面，事情就好解決，也可以把之前當地人跟白人訂的合約，擴充到對日本人也有效。可惜清政府一如既往的甩鍋，李仙得這次出面「喬」事完全不成功，他一火大，離開台灣回廈門去了；越想又越火大，乾脆直接回美國老家去了。

這時候日本已經併吞了琉球，所以「名正言順」、正在出面幫牡丹社事件的被害琉球人索取賠償，李仙得在回國的路上經過日本橫濱，一聽說這個消息，他馬上把上次在台灣的交涉報告、還有那時順便調查繪製的台灣南部地圖（你看，機會總是提供給準備好的人）一起都託人交給了日本政府。

結果他甚至沒有經過Interview，就直接到日本外交部當上了高級顧問（所謂高級，當然就是錢特別多），陪他們來台灣為牡丹社事件談判。沒想到清國的代表一點出息都沒有，竟然說：「反正那些生番的地方不屬於我國，我們從來不管他們幹什麼，你們要怎麼報仇，那是你們家的事，請便！」

這句話正中日本下懷，馬上調兵遣將準備侵占台灣（你以為要到《馬關條約》日本人才想要台灣？其實他們肖想這個寶島很久了）。

日軍在今天的屏東車城附近登陸，原住民沒在怕的，馬上發動強烈抵抗，雖然火力不如日軍，但是個性剽悍，又占了地利之便，完全沒讓日軍占到便宜，後來「小日本鬼子」是搬出機關槍才占了上風，開始掃蕩附近各社。

但是台灣是所謂的南方瘴癘之地，夏天的痢疾、瘧疾甚至登革熱接踵而來，日軍戰死的才三十幾個，病死的卻有將近四百人（下一次再來台灣，他們還是會嘗到這個苦果，而且有過之而無不及）。

日本人終於受不了，草草安排協議、匆匆退兵回國。清政府這才有點體認到台灣的重要性，雖然還是沒有建省，但至少設了府、縣（仍然歸福建省管轄），多多少少也做了一些地方建設，台灣不再是完全的「化外之地」。