歐洲努力擺脫對俄羅斯能源的依賴，中國、印度和土耳其則從中獲利

Photo Credit: Getty Images / BBC News 俄羅斯出口原油為普亭總統掙得大量資金用於戰事

根據能源和清潔空氣研究中心（CREA）的數據，自俄羅斯入侵烏克蘭的第一天起，迄今為止歐盟向克里姆林宮購買原油和天然氣的款額已超過1350億歐元（1460億美元）。

戰爭持續近一年後的今天，經過九輪歐盟制裁，歐洲是否終於開始擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴？

俄羅斯堡壘

自2014年首次攻擊烏克蘭且併吞克里米亞後，普亭總統一直在為這場經濟攤牌做凖備。

他備受讚譽的經濟團隊甚至為俄國贏得了一個綽號——「俄羅斯堡壘」 —— 一個時刻凖備抵禦任何風暴的經濟體。

在過去的八年裡，俄羅斯一直在積累巨大的外匯儲備。它銷售的化石燃料比以往任何時候都多，同時利用油氣出口收益建造更多的管道。

它還投資於西方技術、商品和關鍵基礎設施，如歐盟的天然氣儲存和煉油廠。

與此同時，在歐洲，為了擺脫煤炭這種最骯髒的化石燃料，歐盟對廉價、相對清潔和容易獲得的俄羅斯天然氣的依賴只會不斷增加。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 普亭總統對烏克蘭戰爭堪稱不惜代價

根據歐盟統計局數據，2020年，歐盟消費的約25％的石油和超過40％的天然氣由俄羅斯提供。

到2022年普亭入侵烏克蘭時，歐盟不可能立即切斷與俄羅斯的所有經濟樞紐。

因此，制裁只能是漸進的，也有一些重要的例外，因為這對西方而言是一片未知領域。

以前從未對俄羅斯這樣的主要參與者實施如此複雜的制裁，她是一個在聯合國安理會擁有席位的擁核大國，也是世界三大石油和天然氣出產國之一，與沙烏地阿拉伯和美國並列。

為了抵消普亭總統的戰爭開支，西方凍結了俄羅斯中央銀行約3000億歐元（3240億美元）的外匯儲備。

為了剝奪俄羅斯的西方技術和商品，西方叫停了幾乎所有的技術轉讓以及高端商品和服務的銷售。

最後，為了阻止石油和天然氣資金流向克里姆林宮，歐盟從2022年 8 月起禁止所有煤炭進口，從2022年12月起禁運所有海上石油，從2023年2月起禁運所有柴油或任何其他石油產品。

國際能源署（IEA）在其2022年12月的最新報告中表示：「禁運對俄羅斯原油的全面影響還有待觀察。」

俄羅斯的報復

在沒有全面禁運的情況下，隨著價格飆升和石油產出源源不斷，俄羅斯繼續向歐洲出售化石燃料，賺取數十億美元。

克里姆林宮還透過減少80％天然氣交付量，來達到天然氣武器化的目的。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 俄羅斯和西方的關係，自2022年2月俄軍入侵烏克蘭起就陷入冰凍

但是，無論普亭的策略在短期內獲得多大的經濟回報，大多數經濟學家都認為它難以持久。

芝加哥大學經濟學家康斯坦丁．索寧（Konstantin Sonin）說，普亭總統與前蘇聯、伊拉克、伊朗和委內瑞拉的強人一樣，落入了同樣的陷阱。

他們都試圖出售石油並入侵其他國家，但最終挑起了與西方的衝突，然後被列入黑名單。

「蘇聯的例子表明，無論我們怎樣看增長，即使是長期停滯，或許也不可能孤立地實現。」 他說。

克里姆林宮的能源戰爭，正在迅速摧毀其最重要的產業。

俄羅斯國有能源公司俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）報告稱，2022年產量下降20％，出口下降45％。

石油產量僅比戰前水平低2％，但國際能源署（IEA）預測，當歐盟禁運在冬季全面生效時，降幅將大幅下降13％。

由於歐洲的高價格，天然氣銷售的下滑並沒有削弱克里姆林宮的收入。但隨著能源戰爭的持續，俄羅斯正在失去其市場份額。

如果價格最終因需求下降而下跌，普亭的策略將無異於付出巨大代價以鄰為壑。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，預計俄羅斯2022年和2023年經濟增長將收縮3-5％，而不是戰前預測的 2-3％。隨著人們逃離俄羅斯或在戰爭中死亡，勞動力市場正在萎縮，投資停滯不前，進口和消費疲軟。

在制裁下，試圖透過遠離石油和天然氣的多樣化來恢復增長變得更加困難。自蘇聯解體以來，俄羅斯一直完全依賴西方的技術、投資和貿易。

普亭總統在2000年代初執政的頭幾年曾經努力過，後來則把大賭注押在使俄羅斯成為化石燃料超級大國。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 隨著俄國經濟日益與西方隔絕，俄羅斯民眾的生計將受到何等影響？

中國、印度和土耳其成為救星？

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄國對歐盟的原油銷量下降，但中國和印度一直在搶購大幅折價的俄羅斯原油。

土耳其也迅速利用俄羅斯與西方的裂痕，成為俄羅斯天然氣出口的中轉樞紐。

根據歐洲天然氣傳輸系統營運商網絡的數據，進口到歐盟的天然氣中有一半以上從俄羅斯運往土耳其，然後運往歐盟。

但是，儘管普亭新結識的盟友樂於利用他急於宣佈「西方對俄羅斯的經濟閃電戰」失敗並獲得大幅折扣的化石燃料，烏克蘭戰爭還是給他們帶來了同樣多的痛苦。

他們在西方的主要貿易伙伴受到了傷害。就貿易而言，規模很重要。

西方發達國家佔世界經濟的三分之二，俄羅斯不到2％。

西方是技術、金錢、技能、教育和富裕消費者的來源。俄羅斯只能提供石油和天然氣，又不具備將供應從歐盟轉移到東方的基礎設施。

歐洲曾經佔俄羅斯石油和大部分天然氣出口的60％以上，這筆收益佔俄羅斯經濟收入的一半以上。

隨著石油資金的減少和戰爭成本的堆積，俄羅斯面臨著孤獨的倒退之旅，而世界其他地區則在前進。

具有諷刺意味的是，這種不得已、代價高昂的脫鉤難以預見的後果之一，給普亭總統對俄羅斯的願景帶來了麻煩。

歐盟長期以來一直在設法擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。現在，普亭給了歐洲加快向綠色能源過渡所需的動力。