TNL+ 2023/01/25,
歐洲

「瓦格納集團」攻下蘇勒答爾，為何該傭兵組織能協助俄軍取得睽違數月的勝利？

「瓦格納集團」攻下蘇勒答爾，為何該傭兵組織能協助俄軍取得睽違數月的勝利？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

瓦格納集團似乎總能透過某些手段獲得軍武，例如北韓曾於2022年12月，成功向該集團出售步兵火箭彈和飛彈。且現階段只要俄羅斯正規部隊表現不佳，瓦格納集團創辦人普里格津便會向克里姆林宮索取更多資源，同時也較有立場批評俄羅斯軍方的無能和腐敗。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）於2023年1月11日宣稱，在歷經數日的激戰後，瓦格納部隊已攻占烏克蘭東部城鎮蘇勒答爾（Soledar）。

據《路透社》（Reuters）轉述該集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）近日的說法表示，瓦格納集團將把該戰事中陣亡的烏克蘭士兵遺體，分裝至20輛卡車中，讓犧牲的烏軍能以「有尊嚴」的方式，運回到由烏克蘭控制的領土。

由於瓦格納集團代表俄軍取得久違的勝利，外界對於該傭兵集團的討論度也隨之上升。美國《有線電視新聞網》（CNN）對此便揭露一份「分析瓦格納集團在蘇勒答爾作戰成效」的烏克蘭軍事情報。

烏方的軍事情報顯示，其實瓦格納集團贏得勝利的方式相當艱難，但瓦格納集團的戰術，或許是唯一能補足俄羅斯動員軍隊缺乏正規訓練、同時又能對烏克蘭構成威脅的有效戰略。

為何瓦格納集團對烏軍較具威脅？

據烏克蘭官方情報指出，即使瓦格納部隊折損大量兵力，但該集團在前線仍是烏軍的一大威脅，主因是「數千名瓦格納士兵的傷亡，對於俄羅斯社會而言並不重要。」

美國《CNN》表示，烏俄戰爭爆發迄今，瓦格納集團已招募數萬名罪犯，等於該集團當前有80％的成員為受刑人。這些原本於俄羅斯監獄中服刑的犯罪者，通常被視為襲擊烏軍時的首波戰力，但往往也因身處第一線，而成為傷亡最慘重的群體。

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