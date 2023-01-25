美國文件門持續延燒：前副總統彭斯家中也發現機密資料，拜登老家再翻出6份文件

文件門擴大，美前副總統彭斯家中也發現機密資料

（中央社）美國國會高層今天（當地時間24日）指出，前副總統彭斯（Mike Pence）的律師上週在彭斯家中發現標註機密的文件，已將這些資料交給聯邦調查局（FBI）。

《法新社》報導，美國共和黨籍聯邦眾議院監督暨改革委員會（House Committee on Oversight and Reform）主席柯默（James Comer）在聲明中表示，彭斯「今天主動聯絡有關在他印第安納州家中發現機密文件的事」，還說彭斯已同意「完全配合」任何國會調查。

根據彭斯的律師說法，彭斯2021年卸任時，「少量」的文件被「無意中裝箱」並運回他在印第安納州的家中，上週發現後隨即讓律師通知國家檔案局（National Archives）。

目前還不清楚這些文件內容、敏感性或機密等級。

美國政壇近來「密件門」引發關注，總統拜登私人辦公室和宅邸也發現有機密資料。此外，前總統川普（Donald Trump）被控，在FBI調查他宅邸發現有更大量政府機密時妨礙司法偵查。

柯默今天表示：「前副總統彭斯的透明度與拜登（Joe Biden）的白宮幕僚的行為形成鮮明對比，白宮幕僚持續對國會和美國人民隱瞞資訊。」不過柯默沒有提到川普的事。

《美國有線電視新聞網》（CNN）引述未具名消息來源報導，彭斯因「出於謹慎考量」而要求律師在他的宅邸搜尋，律師上週開始檢查存放在彭斯家中的4個箱子，發現「少量」標註機密的文件。

拜登文件門延燒，德拉瓦州老家又被翻出6份機密文件

美國總統拜登的私人律師包爾（Bob Bauer）21日在聲明中說，司法部官員本週在拜登位於德拉瓦州的私人寓所進行搜查時，發現另外6份機密文件。

《法新社》報導，拜登正準備宣布2024年是否競選連任，這個節骨眼上，持續延燒的「密件門」成了讓他難堪的另一記變化球。

根據包爾聲明：「司法部已取走它認定屬於調查範圍內的材料，包括6份由有著機密標籤及相關資料組成的文件。」

司法部是20日展開搜查時發現上述文件。在此之前， 當局已在拜登過去在華府的一間辦公室以及在他德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的老家，相繼搜出他擔任副總統時期的多批機密文件。

包爾說，搜索持續了將近12小時，範圍涵蓋「寓所內所有辦公、生活和儲藏空間」。

拜登堅稱自己沒有做出任何不當行為，並將這起事件淡化為無心之過。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範