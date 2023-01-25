2023/01/25,
政治

傳蔡英文農曆年間約詢，前副總統陳建仁答應出任行政院長

傳蔡英文農曆年間約詢，前副總統陳建仁答應出任行政院長
Photo Credit: 中央社

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陳建仁將接替蘇貞昌擔任行政院長的消息，在民進黨內已經傳了一段時間。外界預料總統府1月26日應會對外公布行政院長人事。不過媒體1月25日傳出蔡總統已經在農曆年期間與陳建仁見面，陳建仁答應接下行政院長重任。

（中央社）行政院長蘇貞昌於1月19日請辭，外界關注接任人選，傳出總統蔡英文已經展開徵詢，前副總統陳建仁答應接下行政院長重任。

關於新任行政院長人選，蔡總統春節連假期間在外有不少公開活動行程，但面對媒體連日來頻頻追問行政院長人選是否已經決定了，蔡總統都沒有回應。

陳建仁將接替蘇貞昌擔任行政院長的消息，在民進黨內已經傳了一段時間；陳建仁於大年初一偕同妻子羅鳳蘋前往天主教聖家堂拜年時，面對媒體提問是否會接任行政院長，他只說，「新年恭喜、萬事如意」等語，隨後便走進了教堂。

陳建仁大年初一於臉書分享日前行程聽講寬恕的心得；他祝福大家，都能相互寬恕、彼此包容，給自己帶來心靈的自由，也給台灣帶來更多的和諧、平安與喜樂。

外界預料總統府1月26日應會對外公布行政院長人事。媒體1月25日報導，傳出蔡總統已經在農曆年期間與陳建仁見面，陳建仁答應接下行政院長重任。

另外，在野黨也看好陳建仁將接任行政院長。國民黨立委洪孟楷1月25日於臉書發文表示，千呼萬喚始出來，傳出陳建仁即將接下閣揆；新年期間，還是予以肯定，畢竟國家不能一日無閣揆，也善意提醒呼籲應首重三安，治安、資安、人心安。

洪孟楷表示，希望陳建仁接下來能推出專業、用人唯才的政務官人選。

《聯合新聞網》報導，日前黨內高層也透露，「陳建仁組閣很快就會發生」。不過陳建仁日前接受媒體採訪時，多次強調「蔡總統沒有徵詢我、沒有問過我」，還反問「你相信特定媒體的報導嗎？」

《自由時報》報導，陳建仁這次的「放下」，與去（2022）年6月間，蔡總統徵詢其參選台北市長時一再婉拒的態度迥然不同。據了解，上次是選舉，這次是執行政務；上次有陳時中願意出馬，並無「非我不可」的迫切，這次是僅有一年多任期，務必在最短時間內交出成績單的壓力。

尤其，明（2024）年1月即將舉行總統大選，未來將很快會產生總統提名人，政府必須重塑最佳的執政環境，做為民進黨候選人的後盾，以便在新的國際局勢下，能夠延續台灣的民主價值與生存空間，是陳建仁願意團結挑擔的主因。

阿中廟口開講 蔡英文、陳建仁出席
Photo Credit: 中央社

其他政黨政治人物，對陳建仁接任閣揆的反應

《中央社》報導，對於陳建仁可能接任行政院長的傳聞，柯文哲1月25日在台中新春行程回應媒體詢問時說，陳建仁人和沒有問題，待人很客氣。

《華視》報導，新北市長侯友宜說：「面對中央的內閣人事調整，我們都給予尊重，最重要的當內閣就定位，我們更需要的是大家更同心協力，團結在一起，為我們中華民國為台灣這塊土地，大家同心同力認真打拚，讓國家永續繁榮這才是最重要的。」

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺


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