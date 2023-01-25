傳蔡英文農曆年間約詢，前副總統陳建仁答應出任行政院長
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陳建仁將接替蘇貞昌擔任行政院長的消息，在民進黨內已經傳了一段時間。外界預料總統府1月26日應會對外公布行政院長人事。不過媒體1月25日傳出蔡總統已經在農曆年期間與陳建仁見面，陳建仁答應接下行政院長重任。
（中央社）行政院長蘇貞昌於1月19日請辭，外界關注接任人選，傳出總統蔡英文已經展開徵詢，前副總統陳建仁答應接下行政院長重任。
關於新任行政院長人選，蔡總統春節連假期間在外有不少公開活動行程，但面對媒體連日來頻頻追問行政院長人選是否已經決定了，蔡總統都沒有回應。
陳建仁將接替蘇貞昌擔任行政院長的消息，在民進黨內已經傳了一段時間；陳建仁於大年初一偕同妻子羅鳳蘋前往天主教聖家堂拜年時，面對媒體提問是否會接任行政院長，他只說，「新年恭喜、萬事如意」等語，隨後便走進了教堂。
陳建仁大年初一於臉書分享日前行程聽講寬恕的心得；他祝福大家，都能相互寬恕、彼此包容，給自己帶來心靈的自由，也給台灣帶來更多的和諧、平安與喜樂。
外界預料總統府1月26日應會對外公布行政院長人事。媒體1月25日報導，傳出蔡總統已經在農曆年期間與陳建仁見面，陳建仁答應接下行政院長重任。
另外，在野黨也看好陳建仁將接任行政院長。國民黨立委洪孟楷1月25日於臉書發文表示，千呼萬喚始出來，傳出陳建仁即將接下閣揆；新年期間，還是予以肯定，畢竟國家不能一日無閣揆，也善意提醒呼籲應首重三安，治安、資安、人心安。
洪孟楷表示，希望陳建仁接下來能推出專業、用人唯才的政務官人選。
《聯合新聞網》報導，日前黨內高層也透露，「陳建仁組閣很快就會發生」。不過陳建仁日前接受媒體採訪時，多次強調「蔡總統沒有徵詢我、沒有問過我」，還反問「你相信特定媒體的報導嗎？」
《自由時報》報導，陳建仁這次的「放下」，與去（2022）年6月間，蔡總統徵詢其參選台北市長時一再婉拒的態度迥然不同。據了解，上次是選舉，這次是執行政務；上次有陳時中願意出馬，並無「非我不可」的迫切，這次是僅有一年多任期，務必在最短時間內交出成績單的壓力。
尤其，明（2024）年1月即將舉行總統大選，未來將很快會產生總統提名人，政府必須重塑最佳的執政環境，做為民進黨候選人的後盾，以便在新的國際局勢下，能夠延續台灣的民主價值與生存空間，是陳建仁願意團結挑擔的主因。
其他政黨政治人物，對陳建仁接任閣揆的反應
《中央社》報導，對於陳建仁可能接任行政院長的傳聞，柯文哲1月25日在台中新春行程回應媒體詢問時說，陳建仁人和沒有問題，待人很客氣。
《華視》報導，新北市長侯友宜說：「面對中央的內閣人事調整，我們都給予尊重，最重要的當內閣就定位，我們更需要的是大家更同心協力，團結在一起，為我們中華民國為台灣這塊土地，大家同心同力認真打拚，讓國家永續繁榮這才是最重要的。」
新聞來源
- 總統春節約詢？傳陳建仁答應接行政院長（中央社）
- 傳蔡總統農曆年期間約詢 陳建仁答應接閣揆（聯合新聞網）
- 總統農曆過年徵詢 陳建仁點頭接閣揆（自由時報）
- 傳陳建仁答應接閣揆 柯文哲：他人和沒問題（中央社）
- 陳建仁任新閣揆？ 侯友宜:團結為國家最重要（華視）
延伸閱讀
- 【專訪】中研院院士陳建仁：感謝當年父親「無代無誌是按怎跟我提史懷哲傳記啦！」
- 「微笑教宗」若望保祿一世宣福禮，總統特使陳建仁出席彰顯台梵建交80週年邦誼
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- 蘇貞昌率全體內閣總辭：國防部長邱國正料將卸任，兩岸局勢升溫之際由誰交棒？
- 總預算案立法院三讀，蘇貞昌宣布請辭行政院長、率閣員總辭
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。