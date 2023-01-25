美、德政策大轉彎，將提供烏克蘭引頸期盼的M1艾布蘭與豹2等主力坦克
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德國和美國之前一直拒絕提供重型戰車，擔心可能給俄羅斯提供擴大衝突的理由，但兩國政策忽然大轉彎。德國總理蕭茲決定運交烏克蘭豹2主力戰車。美國則準備啟動程序，提供烏克蘭數十輛M1艾布蘭坦克。
（中央社）根據德國權威新聞雜誌《明鏡周刊》（Der Spiegel）和《路透社》報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）已決定運交烏克蘭豹2（Leopard 2）主力戰車，並允許波蘭等國將豹2坦克轉贈烏克蘭，美國則似乎準備啟動程序，最終提供烏克蘭數十輛M1艾布蘭（Abrams）坦克。
《明鏡周刊》報導，德國決定至少運交一個連的Leopard 2 A6坦克，並從德國聯邦國防軍（Bundeswehr）的庫存提供，斯堪地那維亞半島上的盟邦以及波蘭等其他盟邦，也將與德國一起提供烏克蘭豹2坦克。
根據《明鏡周刊》，較長期而言，可能修復更多豹2坦克供烏克蘭使用。
《路透社》引述兩位要求匿名美國官員的話說，華府最快25日就會宣布啟動程序，提供烏克蘭M1艾布蘭坦克。
他們表示，美國可能根據「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI）授權取得艾布蘭坦克資金，向業界購買，而非由美國現有軍火庫提供。
其中一名官員說，美國政府可能向擁有艾布蘭坦克的盟邦購買，修整後再運交烏克蘭。
這個程序可能需時數月，甚至數年。
美國與德國政策轉向的可能原因
《Nikkei Asia》報導，在德國提供豹2坦克的同時，美國也將在未來幾個月，交付烏克蘭約30輛M1艾布蘭坦克。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）對此表示「為我們的坦克兵提供幾百輛坦克……這將成為真正的民主拳頭。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）曾多次敦促西方盟友，提供他們最新式的主力坦克，他說「討論必須以決策做結束。」但此前德國和美國一直拒絕提供重型裝甲車，擔心可能給克里姆林宮提供擴大衝突的理由。
《CBS》報導，烏克蘭一直要求美國提供艾布蘭坦克，但直到上週，五角大廈仍不支持這項請求。「我們還沒有到那一步」負責政策的美國副國防部長卡爾（Colin Kahl），1月19日在被問及相關問題時曾如此回應。卡爾表示：「艾布蘭坦克是一種非常複雜的設備。它很昂貴。很難訓練......它不是容易維護的系統。」
直到最近幾週，美國的國防官員都還在反覆強調，艾布蘭坦克不是烏克蘭現在需要的。因為它需要大量維護，而且它使用噴射燃料，而不是像其他坦克那樣使用柴油。目前尚未證實，是什麼促使美國改變上述的官方立場。
但從外交角度分析，或許可以看出美方改變政策的原因。《BBC》報導，德國官員曾私下表示，如果美國也派遣M1艾布蘭坦克，他們才會同意將豹2移交給烏克蘭。拜登的盟友、民主黨參議員康斯（Chris Coons）對此表示「如果德國人繼續說，我們只會在美國人派遣艾布蘭坦克的條件下派遣豹式坦克，那麼我們就應該派遣艾布蘭坦克。」
跟據國際戰略研究所的資料，至少有16個北約國家擁有豹2坦克。雖然並非所有擁有豹2坦克的國家，都會向烏克蘭派遣坦克——但蕭茲現在的決定，意味著這些國家只要有意願，他們都可以派遣坦克援助烏克蘭。
《衛報》報導，豹2坦克是根據出口許可證提供給其他國家，因此這些國家要將坦克再出口給第三國時，需要德國的批准，才會造成此前波蘭等國呼籲德國，允許將豹2坦克提供給烏克蘭的請求。
豹2主力坦克簡介
《CNN》報導，每輛豹2坦克都裝有一挺120毫米滑膛砲和一挺7.62毫米機槍；豹2坦克可以達到每小時70公里（44 英里／小時）的速度，或者在越野時達到50公里／小時的速度，這使得機動性成為其主要優勢之一。其德國製造商Krauss-Maffei Wegmann宣稱，豹2坦克還配備了針對簡易爆炸裝置、地雷或反坦克火力等外在威脅的全方位保護。
新聞來源
- 傳美德政策轉向 準備運交烏克蘭豹2、M1艾布蘭坦克（中央社）
- U.S., Germany poised to send tanks to Ukraine（Nikkei Asia）
- U.S. poised to send tanks to Ukraine（CBS）
- US and Germany ready to send tanks to Ukraine - reports（BBC）
- Germany set to send Leopard 2 tanks to Ukraine, Der Spiegel reports（CNN）
- Leopard 2 tanks: what are they and why does Ukraine want them?（The Guardian）
延伸閱讀
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
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為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。