美、德政策大轉彎，將提供烏克蘭引頸期盼的M1艾布蘭與豹2等主力坦克

（中央社）根據德國權威新聞雜誌《明鏡周刊》（Der Spiegel）和《路透社》報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）已決定運交烏克蘭豹2（Leopard 2）主力戰車，並允許波蘭等國將豹2坦克轉贈烏克蘭，美國則似乎準備啟動程序，最終提供烏克蘭數十輛M1艾布蘭（Abrams）坦克。

《明鏡周刊》報導，德國決定至少運交一個連的Leopard 2 A6坦克，並從德國聯邦國防軍（Bundeswehr）的庫存提供，斯堪地那維亞半島上的盟邦以及波蘭等其他盟邦，也將與德國一起提供烏克蘭豹2坦克。

根據《明鏡周刊》，較長期而言，可能修復更多豹2坦克供烏克蘭使用。

《路透社》引述兩位要求匿名美國官員的話說，華府最快25日就會宣布啟動程序，提供烏克蘭M1艾布蘭坦克。

他們表示，美國可能根據「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI）授權取得艾布蘭坦克資金，向業界購買，而非由美國現有軍火庫提供。

其中一名官員說，美國政府可能向擁有艾布蘭坦克的盟邦購買，修整後再運交烏克蘭。

這個程序可能需時數月，甚至數年。

Photo Credit: GettyImages 德國的豹2坦克

美國與德國政策轉向的可能原因

《Nikkei Asia》報導，在德國提供豹2坦克的同時，美國也將在未來幾個月，交付烏克蘭約30輛M1艾布蘭坦克。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）對此表示「為我們的坦克兵提供幾百輛坦克……這將成為真正的民主拳頭。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）曾多次敦促西方盟友，提供他們最新式的主力坦克，他說「討論必須以決策做結束。」但此前德國和美國一直拒絕提供重型裝甲車，擔心可能給克里姆林宮提供擴大衝突的理由。

《CBS》報導， 烏克蘭一直要求美國提供 艾布蘭 坦克，但直到上週，五角大廈仍不支持這項請求。「我們還沒有到那一步」負責政策的美國副國防部長卡爾（ Colin Kahl）， 1月19日在被問及相關問題時曾如此回應。 卡爾表示：「艾布蘭 坦克是一種非常複雜的設備。它很昂貴。很難訓練......它不是容易維護的系統。」

直到最近幾週，美國的國防官員都還在反覆強調， 艾布蘭 坦克不是烏克蘭現在需要的。因為它需要大量維護，而且它使用噴射燃料，而不是像其他坦克那樣使用柴油。 目前尚未證實，是什麼促使美國改變上述的官方立場。

但從外交角度分析，或許可以看出美方改變政策的原因。《BBC》報導，德國官員曾私下表示，如果美國也派遣M1艾布蘭坦克，他們才會同意將豹2移交給烏克蘭。拜登的盟友、民主黨參議員康斯（Chris Coons）對此表示「如果德國人繼續說，我們只會在美國人派遣艾布蘭坦克的條件下派遣豹式坦克，那麼我們就應該派遣艾布蘭坦克。」

跟據國際戰略研究所的資料，至少有16個北約國家擁有豹2坦克。雖然並非所有擁有豹2坦克的國家，都會向烏克蘭派遣坦克——但蕭茲現在的決定，意味著這些國家只要有意願，他們都可以派遣坦克援助烏克蘭。

《衛報》報導，豹2 坦克是根據出口許可證提供給其他國家，因此這些國家要將坦克再出口給第三國時，需要德國的批准，才會造成此前波蘭等國呼籲德國，允許將 豹2 坦克提供給烏克蘭的請求。

豹2主力坦克簡介

《CNN》報導， 每輛 豹2 坦克都裝有一挺120毫米滑膛砲和一挺7.62毫米機槍； 豹2 坦克可以達到每小時70公里（44 英里／小時）的速度，或者在越野時達到50公里／小時的速度，這使得機動性成為其主要優勢之一。其德國製造商Krauss-Maffei Wegmann宣稱， 豹2 坦克還配備了針對簡易爆炸裝置、地雷或反坦克火力等外在威脅的全方位保護。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺