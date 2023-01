楊紫瓊寫下歷史，以《媽的多重宇宙》成為奧斯卡史上第一位最佳女主角亞裔入圍者

第95屆奧斯卡金像獎入圍名單揭曉,出生在馬來西亞的亞裔女星楊紫瓊,憑藉《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All At Once)獲得最佳女主角獎提名,成為奧斯卡金像獎開辦95年來,第一個被提名該獎項的亞裔女星,創造歷史。

《中央社》報導,第95屆奧斯卡金像獎入圍名單1月24日揭曉,其中超現實科幻電影《媽的多重宇宙》囊括11項提名,成績最為亮眼。該片入圍4個演員獎項,包括關繼威(Ke Huy Quan)入圍最佳男配角獎,以及楊紫瓊獲得最佳女主角獎提名。

《中央社》報導, 這次與楊紫瓊競爭影后頭銜的還包括:《TÁR塔爾》(Tár)的凱特布蘭琪(Cate Blanchett)、《金髮夢露》(Blonde)的安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)、《致萊斯利》(To Leslie,暫譯)的安德麗亞瑞斯波羅格(Andrea Riseborough),以及《法貝爾曼》(The Fabelmans)的蜜雪兒威廉絲(Michelle Williams)。

楊紫瓊得知被提名之後的反應

《紐約時報》報導, 如果她獲獎,楊 紫瓊獲 將成為第一位獲得奧斯卡最佳女主角獎的亞洲女性。 楊 紫瓊受訪時表示:「 當然,我欣喜若狂,但我感到有點難過,因為我知道在我之前有很多來自亞洲的優秀女演員,而我站在她們的肩膀上。」她補充說「我希望這會徹底打破那該死的玻璃天花板。」

《 CNA Lifestyle 》報導,楊紫瓊在倫敦通過電話受訪時表示:「這對世界各地的其他亞裔來說,意味著不僅是在美國,而是在全球範圍內,我們在檯面上有一席之地。我們終於在餐桌上坐下了,我們正在被看到」、「即使只是被提名,也意味著來自同儕的認可和愛。」

楊紫瓊接受《Variety》採訪時表示:「 我們一直在那裡,但我們沒有同樣的機會。 我希望這能徹底改變一切。 我希望我們作為演員,不要因為我們是非裔美國人或亞洲人或這個或那個而被選角。 我們被選中是因為我們擅長我們所做的事情,我們應該有機會展示這一點。」

95年來,奧斯卡從未有亞裔的「最佳女主角」

《 The Hollywood Reporter 》報導, 95年來由美國電影藝術與科學學院主辦的奧斯卡獎,一直沒有在「最佳女主角」獎中認可任何亞裔女性。 荷莉・貝瑞 (Halle Berry)仍然是唯一的非白人獲獎者,在2002年憑藉《 擁抱豔陽天 》(Monster's Ball)獲獎。

第一位被提名角逐的非白人女主角,則是1955年的 桃樂絲・丹鐸 (Dorothy Dandridge)。至今只有四位拉丁裔演員獲得了這一類別的提名,其中包括 耶莉莎・阿帕里西奧 (Yalitza Aparicio),但沒有一位亞裔的女性獲得過最佳女主角獎。

只有幾個「技術性問題」的例外,那就是1936年以《 黑暗天使 》拿下最佳女主角的 默爾・奧伯倫(Merle Oberon),母親家族中有斯里蘭卡血統。以及《亂世佳人》的女主角費雯・麗(Vivien Leigh)家族中有西亞血統,但他們本人都被認定是白人。

