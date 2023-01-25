2023/01/25,
影劇

楊紫瓊寫下歷史，以《媽的多重宇宙》成為奧斯卡史上第一位最佳女主角亞裔入圍者

楊紫瓊寫下歷史，以《媽的多重宇宙》成為奧斯卡史上第一位最佳女主角亞裔入圍者
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

楊紫瓊受訪時表示：「當然，我欣喜若狂，但我感到有點難過，因為我知道在我之前有很多來自亞洲的優秀女演員，而我站在她們的肩膀上。」她補充說「我希望這會徹底打破那該死的玻璃天花板。」

第95屆奧斯卡金像獎入圍名單揭曉，出生在馬來西亞的亞裔女星楊紫瓊，憑藉《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All At Once）獲得最佳女主角獎提名，成為奧斯卡金像獎開辦95年來，第一個被提名該獎項的亞裔女星，創造歷史。

《中央社》報導，第95屆奧斯卡金像獎入圍名單1月24日揭曉，其中超現實科幻電影《媽的多重宇宙》囊括11項提名，成績最為亮眼。該片入圍4個演員獎項，包括關繼威（Ke Huy Quan）入圍最佳男配角獎，以及楊紫瓊獲得最佳女主角獎提名。

《中央社》報導，這次與楊紫瓊競爭影后頭銜的還包括：《TÁR塔爾》（Tár）的凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、《金髮夢露》（Blonde）的安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、《致萊斯利》（To Leslie，暫譯）的安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough），以及《法貝爾曼》（The Fabelmans）的蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）。

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Photo Credit: 截圖自楊紫瓊臉書

楊紫瓊得知被提名之後的反應

《紐約時報》報導，如果她獲獎，楊紫瓊獲將成為第一位獲得奧斯卡最佳女主角獎的亞洲女性。紫瓊受訪時表示：「當然，我欣喜若狂，但我感到有點難過，因為我知道在我之前有很多來自亞洲的優秀女演員，而我站在她們的肩膀上。」她補充說「我希望這會徹底打破那該死的玻璃天花板。」

CNA Lifestyle報導，楊紫瓊在倫敦通過電話受訪時表示：「這對世界各地的其他亞裔來說，意味著不僅是在美國，而是在全球範圍內，我們在檯面上有一席之地。我們終於在餐桌上坐下了，我們正在被看到」、「即使只是被提名，也意味著來自同儕的認可和愛。」

楊紫瓊接受《Variety》採訪時表示：「我們一直在那裡，但我們沒有同樣的機會。我希望這能徹底改變一切。我希望我們作為演員，不要因為我們是非裔美國人或亞洲人或這個或那個而被選角。我們被選中是因為我們擅長我們所做的事情，我們應該有機會展示這一點。」

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Photo Credit: 《媽的多重宇宙》

95年來，奧斯卡從未有亞裔的「最佳女主角」

The Hollywood Reporter報導，95年來由美國電影藝術與科學學院主辦的奧斯卡獎，一直沒有在「最佳女主角」獎中認可任何亞裔女性。荷莉・貝瑞 （Halle Berry）仍然是唯一的非白人獲獎者，在2002年憑藉《擁抱豔陽天》（Monster's Ball）獲獎。

第一位被提名角逐的非白人女主角，則是1955年的桃樂絲・丹鐸 （Dorothy Dandridge）。至今只有四位拉丁裔演員獲得了這一類別的提名，其中包括耶莉莎・阿帕里西奧（Yalitza Aparicio），但沒有一位亞裔的女性獲得過最佳女主角獎。

只有幾個「技術性問題」的例外，那就是1936年以《黑暗天使》拿下最佳女主角的默爾・奧伯倫（Merle Oberon），母親家族中有斯里蘭卡血統。以及《亂世佳人》的女主角費雯・麗（Vivien Leigh）家族中有西亞血統，但他們本人都被認定是白人。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺


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