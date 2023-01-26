「農曆新年」的英文怎麼講才對？其實Chinese New Year或Lunar New Year都不太精確
我們想讓你知道的是
想想看，你平時有在講「農曆新年」嗎？不是都講小年夜、除夕、過年，然後官方節日名稱是春節？而且，你知道即便中國人也不見得都過農曆新年、中國的曆法也不是純正的農曆嗎？如果CNY和LNY都不精確該怎麼辦？我來告訴你答案！
文：麟左馬
過年免不了拜年，拜年免不了開口。說恭喜發財是還好，但如果不是講中文，需要講英文的時候，你怎麼告訴外國人農曆新年是尛？
隨著國際衝突壓力升高，政治正確與文化代表性，是我們不論打官腔還是純聊天都避不開的話題。
農曆新年定義
農曆新年這個節慶，早期常見的英語翻譯是Chinese New Year，簡稱CNY。但近年幾乎所有的官方措辭都會說是Lunar New Year，是個微妙的轉折。但就事論事，兩個說詞都毫不精確。
先看Chinese New Year。
你知道即便是中國人民，也不見得過農曆新年嗎？中國境內的兩大自治區：西藏與內蒙古，傳統上採用藏曆。藏曆的紀年方式和農曆相近但有異，新年往往落在同一個區間，也常常是相近的日期。
至於穆斯林，傳統上就是使用伊斯蘭曆，跟農曆的紀年和曆法都毫無關係。農曆起源於中國的中原地區，而且在歷史上長期被中國官方作為曆法基礎，但也不是全中國通用的民俗曆法。
再看Lunar New Year。
陰曆，就是以月亮為紀年參考的曆法。現今施行的唯一純正陰曆只有穆斯林廣泛使用的伊斯蘭曆；唯一使用中的純正陽曆只剩伊朗人紀年的波斯曆；其他現存曆法都是陰陽合曆，農曆也不例外。講Lunar New Year有吃穆斯林豆腐的嫌疑，把屬於人家的文明整碗捧去。東亞人好意思這樣虧西亞人？
純就事實論，Chinese New Year所對應的農曆新年，只是十七世紀中國人修改傳教士引入的歐洲曆法後，推廣到東亞各地的紀年起點，也不是全體中國人的傳統新年。至於Lunar New Year，是相較於目前全球共通的公曆，是陽曆為主的曆法，以至於漢文化慣用的農曆相較之下明顯偏向陰曆，才有了陰曆新年這種譯法，也不精確。
總之，雖然CNY是因為西方對東方了解不深，長期使用東亞文化霸主的國家作為一種異文化的代名詞，但也不代表農曆新年等同於中國新年。
畢竟韓國、台灣、越南都使用農曆做民俗曆法的基礎，但對各個節慶的重視和應用都有地區調適，不全是照搬。例如越南曆因為緯度和中原地區相差甚遠，雖然以《授時曆》為曆法參考，但新年日期與農曆可以差到一個月。
這種不精確的國家命名法，就像SpanishFlu不是起源於西班牙，西班牙的死亡人數也不是最眾，只是西班牙媒體首先開始報導這場瘟疫而已。照這種邏輯下去命名，COVID-19就會坐實武漢病毒或中國冠狀病毒的名稱，跟香港腳和日本腦炎一起名留青史。建議先不要貫徹這個命名法。
曆法命名方法
在農曆該不該被理解為中國曆法之外，曆法本身成立的首要條件，就不是人文，而是天文。在地球上，曆法一直都是觀星的歸納後果，首要參考是天文，次要條件是地理，至於人文環境，又在其次。
當然，慣用CNY的人，以及自我認同是中國人的人，還是容易偏好CNY這個使用已久的農曆新年英譯。畢竟農曆的確是根據中國文明的中原地區地理環境發展出來的曆法，而且的確在中國文明的傳播下，成為東亞地區長期以來使用的曆法基礎。
用同一個思維來看，當今全世界通用的公曆（Gregorian calendar）也沒有採用起源地或使用範圍來命名，稱作羅馬曆、教廷曆，或者天主教曆。你這輩子有想過自己每年放假的元旦，是在過Roman new year嗎？羅馬傳統與拉丁文，對歐洲文明的影響之深遠，絕不下於中原文化對東亞的影響，義大利人其影響下的命名，倒是從不執著，除了鳳梨披薩。
如果有人堅持農曆新年就是要翻成Chinese New Year才正確，我會說：此人仗著手上有把榔頭，就把世間一切視為釘子。只要能增添中國的影響力，此人就覺得正義。很多中國人有這種毛病，而且進一步把所有曾經在歷史上受中國文明影響的鄰近文化，都當成中華文化的周邊產品，有時候還會逆向抄襲。正是基於這種天朝心理，辱華才會如此容易。
農曆新年翻譯
你平時有在講「農曆新年」嗎？不是都講小年夜、除夕、過年？然後官方節日名稱是春節，誰在跟你講農曆新年？我都講舊曆年。要不是為了翻譯這個節慶，無論是在書面還是口語，都沒什麼需要用上農曆新年這套詞。
英譯，主要就意譯跟音譯兩大方法。
可以直接意譯春節為Spring Festival。這譯詞的優點是，既肳合節日的本名，還不需要解釋節日的意思。但缺點是字面上非常籠統，容易造成混淆。畢竟春節的時段不在春季，Spring Festival也還不是約定俗成的專有名詞。
全球穆斯林最重要的節慶，齋戒月（Ramadan）在英語裡一直都使用阿拉伯文音譯；猶太曆裡最受重視的光明節（Hanukkah）從來也是以希伯來語發音拼成的英文字母表示。
至於春節，地表最會圈粉的防彈少年團，今年也祭出完全合理的賀歲方式：把韓語諺文的「설날」直接音譯為英文字母拼音Seollal。官方名稱為春節的這個漢族節慶，內容正確且不令人混淆的翻譯法也可以是chūnjié。
在羅馬化的拼音上，我推薦漢語拼音，而不是通用拼音。後者雖然對英語使用者來說，發音比較接近中文，但是前者比較系統化，也容易馬上辨識出不是英語而是外來語。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
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攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。