瑞士擬修《戰爭物資法》，未來第三國可將瑞士製造的「戰爭物資」轉運烏克蘭
我們想讓你知道的是
過去瑞士根據《戰爭物資法》，不許他國將瑞士製造的武器轉出口至戰亂中的烏克蘭，以符合瑞士嚴謹的軍事中立原則。不過，瑞士國會的安全政策委員會1月24日以14票同意、11票反對通過動議，要求修改戰爭物資轉運規定。
（中央社）瑞士國會安全政策委員會1月24日投票通過，要求修法開放第3國可將瑞士製造的戰爭物資轉運至烏克蘭。
《法新社》報導，根據瑞士《戰爭物資法》，只要接收國處於國際武裝衝突，出口請求將無法獲准，因此瑞士至今都不許他國將瑞士製造的武器轉出口至戰亂中的烏克蘭，以符合瑞士嚴謹的軍事中立原則。
不過，瑞士國會的安全政策委員會1月24日以14票同意、11票反對通過動議，要求修改戰爭物資轉運規定。
安全政策委員會在聲明中指出，這項動議主張「若有違反國際禁止使用武力的情況下，尤其是俄烏戰爭」，應可撤銷這項「非再出口」聲明。
但動議內容也留有但書，若撤銷「非再出口」聲明對瑞士外交政策構成「重大」風險，瑞士政府仍可決定維持禁止轉運。
動議內容有待全體國會批准後才會實施。
委員會考慮提出2點建議，其一是當聯合國大會（United Nations General Assembly）至少三分之二成員認定國際存有非法使用武器下，可撤銷「非再出口」聲明。
其二是制定一套緊急法令，即在俄烏戰爭之際，只要是確定戰爭物資將運往烏克蘭的情況下，將使「非再出口」聲明失效。
聲明指出，相關修改應迅速上路並實施到2025年底，「委員會多數成員認為，瑞士應透過向烏克蘭提供更多重要援助以保障歐洲安全」，少數成員則擔心將戰爭物資運送至烏克蘭恐危及瑞士中立地位。
但多數仍認為，擬議的修改可在符合瑞士中立立場下進行，「因為新規定並不允許直接向衝突地區出口戰爭物資。」
新聞來源
延伸閱讀
- 美、德政策大轉彎，將提供烏克蘭引頸期盼的M1艾布蘭與豹2等主力坦克
- 愛沙尼亞、拉脫維亞要求俄國大使離境，歐盟再增對烏克蘭軍援5.45億歐元
- 俄烏戰爭改變歐洲各國立場：瑞士、奧地利中立動搖，匈牙利、塞爾維亞不想選邊站
- 捍衛中立地位的秘密基地：為何瑞士有37萬4142個地下堡壘？
- 瑞士媒體選出5位影響全球局勢女性，蔡英文獲選被稱為「敢於對抗北京的總統」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺
Tags：
全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
我們想讓你知道的是
隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。