《半農理想國》：小農越來越多，吃飯的人越來越少，所以米越來越難賣？

文：楊文全

【第四章 倆佰甲的實驗農場】

五、對地方既得利益的衝擊

在百花齊放的社會創新帶來新經濟動能的同時，無法迴避的是，我們在深溝的所作所為，對於地方傳統農村的各種既得利益造成的衝擊。其中最為關鍵的利益衝突，主要表現在農地的價值上，其中又以農地的租金及用途，成為雙方爭議的焦點。

二○一四年底，新農社群開始感受到一股反彈的聲浪。原來新農們進場租用農地的行情，明顯高於傳統在地代耕業者的租金水準，引發這些業者們的反彈及不滿。過去十多年來，賴青松一直以等同休耕補助，每分地一期作三千六百元的價格，才得以承租到田地。不過賴青松始終只維持五至七甲的耕作面積，並未特別引起在地代耕業者的注意。

然而，當政府的休耕政策轉向，地主們開始將手上的休耕農地交付給賴青松；而倆佰甲又在短短一年內，協助二十幾位新農夫進場，在地的代耕業者很自然地提高警覺，擔憂老農地主們會接二連三轉向新農社群，造成骨牌效應，危及自身的生存基礎。

實際上，二○一五年之後，新農社群在深溝村的擴張就趨於緩和，與地方代耕業者在田地的競爭上，並沒有想像中嚴重。只不過當時新農社群來勢洶洶，短時間內在深溝村快速形成，沒有人知道接下去會如何發展，我們因此不得不面對代耕業者的反彈。然而，當時無法找到化解衝突的有效方式，即使到了現在，我還是覺得那是一種源自產業結構性變遷必然遭遇的衝突，雙方之間並不存在太大的妥協空間。

現在回想起來，雖然還沒有直接有效的解決方案，但我們做了兩件事，間接地化解了衝突。第一件事，是從二○一五年的春耕之後，以賴青松為首的新農社群，開始舉行「聯合拜田頭」的儀式，地點就在村裡的主廟三官宮。第二件事，就是順著梨山阿寶帶領宜蘭新農社群推動的「農地農用運動」所掀起的勢頭，我在二○一四年底受到連任縣長林聰賢邀請，以小農身分出任宜蘭縣政府農業處處長，面對宜蘭豪華農舍泛濫的問題。

聯合拜田頭

新農群聚在三官宮舉行拜田頭的儀式，是由賴青松與三官宮的主任委員陳榮昌共同發起。發起這個敬拜儀式的緣由，並非兩人討論謀劃的結果，而是因為在二○一五年的春耕前夕，他們內心對於新農社群在深溝村的發展，各自面對了截然不同的焦慮與不安。

二○一五年插秧後不久的某個夜裡，賴青松巡田時不慎從田埂跌落溝底，慶幸沒有造成任何外傷，算是虛驚一場。然而他對於這個意外頗為掛心，因為只要再稍微偏差一點，可能就會受到嚴重的傷害。而相同的時期，幾位新農也遇到人身安全的問題，有人在鄉間道路發生嚴重車禍，有人在田裡使用小型耕耘機時不慎壓傷腳等等。

當然，我們可以合理解釋，當大量新農夫快速湧入一個傳統農村，置身還不熟悉的新環境之中，再加上夢想成真帶來的興奮感，出現類似的意外，並非無法理解。但賴青松已經扎根在地超過十年，面對眼前這群新農帶來的異樣的農村風貌，心底確實有著隱隱的不安，不知道這樣的發展究竟是好是壞？因此，他懷著忐忑的心情請教向來信任的陳榮昌。

沒想到兩人相見，賴青松還不及開口，陳榮昌就先道出了心中的不安。陳榮昌是三官宮連續數任的老主委，不僅廣受深溝村村民的愛戴，也是賴青松來此從事友善耕作，第一個願意公開支持的在地人。看在陳榮昌的眼裡，短期間內湧進這麼多的外地新農，確實為深溝村帶來了全新的氣象；但是在他的內心，也直覺地感受到這股力量帶來的隱憂。

他一開口就告訴賴青松，這群新農來了之後，看來並沒有依照傳統習俗，在春耕之前敬拜田邊的土地公及好兄弟。少了這個敬天謝地的儀式，守護農田的土地公並不認識這些新來的農夫，因此也找不到可以供養祂們、給與保佑的接棒人。

賴青松所看到現實世界的不安，以及陳榮昌所感受到來自無形世界的隱憂，讓他們很快就有了共識，決定邀集新農們，一起到三官宮舉辦聯合拜田頭的儀式，以安定有形與無形世界的秩序。這樣的儀式，不唯有助於安定初來乍到深溝村的新農的不安與躁動，同時，也意謂著新農社群開始認識並學習尊重在地的民俗信仰。根據我個人的事後孔明，這樣的集體行動，其實也有助於取得村民們的進一步認同，而不至於讓在地代耕業者與新農社群，因地租問題而產生的緊張持續擴大。

（中略）

Photo Credit: 遠流出版

六、小農越多，米越賣不出去？

二○一六年，隨著新農持續湧入，深溝村的新農社群之中，開始有夥伴覺得稻米的銷售壓力越來越大，有人甚至在社群媒體上公開發聲。這些意見可以歸納為一個基本的邏輯：「因為小農越來越多，吃飯的人越來越少，所以米越來越難賣了。」這個論述在邏輯推演上，其實不夠嚴謹，但是，深溝新農普遍感受到稻米銷售日益困難，的確是一個不爭的事實。不過，綜觀深溝新農在稻米銷售上的困境，身處不同位置的新農，各自存在著不同的原因。

銷售困境各自不同

首先感受最深的，應該就是作為引進新農源頭的賴青松。對他而言，明擺在眼前的現實是，包括我在內的許多後進新農，原來都是穀東俱樂部的穀東，如今，這些人不僅不需要訂購青松米，甚至還在同一個村子裡種田、賣米，這在某個程度上，勢必會影響青松米的銷售。其次，由於穀東俱樂部運作已經超過十年，許多老穀東因為孩子長大離家，家裡開伙的機會確實減少了。

而最尷尬的一點是，當初那個年輕農夫賴青松，而今已是坐四望五的年紀，他與正值育兒時期、在家開伙煮飯的年輕夫妻之間，多少有些溝通上的世代落差。面對這個經營危機，賴青松所採取的行動，即是在村裡經營餐廳，也就是美虹廚房，嘗試另闢蹊徑以開拓新的市場。