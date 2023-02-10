《腸胃調整好，百病不上身》：瘦子和胖子的煩惱有何不同？為啥胖了瘦了都是「脾虛」？
我們想讓你知道的是
針對消化道患者們最為關心與煩憂的多種病症，北京市中醫藥研究所主任醫師李博，在本書中詳細地分析了臨床治療醫理與經驗，藉由親切案例的解釋，幫助你瞭解腸胃病症狀的表現、治療的方法、醫學的原理等等，並提供了「中醫Ｘ西醫」雙管齊下的具體解決方案。
文：李博
瘦子和胖子的煩惱有何不同
世上的鬱悶不過如此。
朋友圈中，有人說「我喝涼水都長肉」，而有人說「我怎麼吃都不胖」，彼此都認為對方是在炫耀。其實，彼此內心的傷痛只有自己知道。
瘦子和胖子的煩惱
姜某是我的老朋友，我們在臨床科研方面合作頗深。姜老弟作為一家企業的副總，應酬在所難免，所以，他儘管年齡比我小，肚子卻比我大很多。每次見到他，我都調侃：「姜老弟，你的存貨不少呀！看樣子，足足有六個月啦！」
姜老弟總是給我一拳說：「老兄，你是消化科大夫，你看我這個肚子，這麼大，我真的吃得不多呀，人家說，喝涼水都長肉，這是實話，我就是這樣。你得幫我想想辦法啊！」
我跟他說：「你這是脾虛！」
姜老弟驚訝道：「啊，我這麼胖還脾虛？不會吧？」
「怎麼不會？脾虛不僅不會變瘦，還會變胖，就像現代醫學說的，有一種胖，叫作營養不良。」
他滿臉驚愕！
坐在我的診間裡的紅某，卻怎麼都長不胖，以至於陪她來的閨蜜都接受不了這個事實。
「大夫，我怎麼都不胖，胃鏡也做了，什麼事沒有，你說，這是怎麼回事呢？」 紅某很苦惱。
我說：「我看你應該是脾虛。」
確實，這個是脾虛，準確地講，我們稱之為「胃強脾弱」。胃主收納，脾主吸收消化，就是說胃很強，但是吸收比較差，「酒肉穿腸過」，啥都沒留下。
紅某點點頭，便問：「那我該怎麼辦呢？」
姜某和紅某一胖一瘦，但歸根到底都是同一個病因——脾虛。為啥胖了瘦了都是脾虛？
這就是人體的奇妙之處。
其實勻稱的身體反映的是健康的狀態，飲食平衡才能有健康勻稱的身體。
可以說，我們的身體是吃出來的，你每天吃得什麼樣，日積月累你的身體就表現出什麼樣子。
胖和瘦往往是陰陽失衡、營養不均導致的。比如說，吃肉太多，尤其是紅燒肉和燒烤等，導致有內熱，胃熱則消穀善饑，瘦人多火，會越來越喜歡吃肉，但是也越來越瘦。
而有的人天天吃素，堅持運動也沒見瘦，可能的原因就是——麵食吃得太多，或者是飯菜油太大。
大家以為吃素就是健康，就會瘦，但有的人就吃蔬菜沙拉，還是瘦不下來，因為有一些細節需要考慮：吃菜放多少油？你知道沙拉的熱量有多高，吃蔬菜的時候蘸了多少沙拉醬嗎？
也有可能是體質的原因，有的人天然分泌瘦素（Leptin）太多，或者瘦素太少。這是基因的問題，誰也控制不了，後天雖有影響，但是效果甚微。
減肥與增肥雙向調節法
分析了原因，如何解決姜某和紅某的問題呢？
我給出了「約法五章」的調理方案——「甫寸減肥增肥雙向調節約定書」。
第一，兩人問題的核心都是脾虛。脾虛怎麼應對最佳？ 運動出汗。
既然脾虛的影響是雙向的，那麼我們需要能夠雙向調節的方式。運動調節就是雙向的，增加運動會讓氣機流暢，促進胃腸蠕動，促進新陳代謝，讓身體在合理的範疇內，補充營養，代謝廢物。
雖然肥胖和偏瘦都是脾虛導致的，都需要運動，但是運動的細節不同，肥胖者最好餐後兩個小時後運動，運動後補充水分但不進食；偏瘦者建議運動後一小時進食，也不能大吃大喝，正常飲食即可。吃飯的時間固定，晚餐晚上六～七點為宜，所以胖人晚上八～九點鍛鍊，或者上午七～八點吃早餐，九～十點運動。可能有人要問了：「李大夫，那時候我正在上班啊！」所以我給你兩個時間段的選擇。你要是天天加班到八、九點，那就可以在上班期間做三件事——
- 用小杯子喝水，自己去裝水，起來活動。
- 定個鬧鐘，養成做工間操的習慣，每次做十五分鐘，可以做平板支撐，或者跳繩、瑜伽等。
- 騎車上下班。大家可以跟我學習，騎車上下班，上下樓不使用電梯，而是爬樓梯。這些都是平時運動的細節。如果你一個也做不到，那就是懶惰在作祟。只有改變理念，養成習慣，才能達到健脾減肥（增肥）的目的。
如果實在沒時間（其實什麼叫沒時間啊？只要是你重視的事情，一定有時間，就看你是否重視了），那我希望你站著辦公或者開會，這樣既能提高辦公效率，又能增強體質。
第二，吃飯絕對是超級重要的。
皇帝早餐，富人午餐，乞丐晚餐——是最核心的原則。皇帝早餐怎麼吃呢？品種多，種類豐富，飲食就會平衡。另外，從這裡可以看出，早餐在一日三餐中是最重要的。很多上班族熬夜玩手機，早晨起得晚，於是拿個路邊攤的包子應付著就匆匆忙忙去上班了，長此以往，營養沒有保障，自然無法擁有勻稱的身材。
此外，食材很重要。我們一家很少買衣服和化妝品，但是對於吃飯的花銷，毫不吝嗇。我們專程和朋友一起種菜，或者購買一些有機菜。用自然的味道來養胃，才是最重要的。當然，每個人有每個人的飲食習慣，只要能認真吃飯，把吃飯當成大事、要事來對待，而不是填飽肚子、完成任務，就是好樣的，這樣才能達到飲食健康的目的。
第三，規律起居和控制飲食速度超級重要。
睡得晚，容易胖，也可能瘦，胖是壓力肥，瘦是營養不良。吃飯快會胖的道理，大家耳熟能詳，就是吃得快，飽食中樞感覺到飽的時候，已經吃撐了。睡得很晚，也會導致身體激素分泌異常，出現不均衡的身體變化，偏胖偏瘦都有可能。早睡早起說起來簡單，做起來有點難度，尤其是剛開始，養成習慣就不難了。如果你能堅持每天早晨五點起來做個瑜伽，然後在家吃完自己做的飯，再上班，那就太棒了。如果晚上九點就能入睡那就更好了。「朝五晚九」才是良好的起居習慣。
第四，改變烹飪方式：多吃水煮青菜和蔬菜沙拉。
許多人喜歡爆炒的烹飪方式，這裡面有兩點被我們忽略了——一個是爆炒之後，菜裡的營養丟失了；另一個是爆炒容易油大，看似吃得很素，實際上油脂卻超標了。就和目前一些地方的素齋一樣，仿葷菜、豆製品好吃，但油一定超標了。所以吃素的人也有很胖的，這是因為飲食不均衡，或者油脂攝入太多，但消耗油脂的地方太少。
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我們想讓你知道的是
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