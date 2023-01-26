中國疫情嚴峻死亡人數上升推高棺材銷售，鄉村醫生：多數死者都有潛在疾病

山西省北部的棺材製造商一直很忙。我們看著熟練的工匠在新砍的木頭上雕刻精美的裝飾。他們說，最近幾個月，他們一直沒有時間停下來。

一位村民也是一位顧客，他告訴我們，有時棺材會賣光。他帶著一種你可以在這個地區能找到的黑色幽默笑著補充說，殯葬業的人「賺了一小筆錢」。

一些農村地區對棺材的需求激增。

在新冠病毒席捲中國大城市後，中國新冠死亡人數的真實數字一直存在很大爭議。

著名流行病學家吳尊友說，自中國去年12月取消限制措施以來，約80%的人口（超過10億人）已被感染。上周末，中國在不到一周的時間裡報告了1.3萬例與新冠病毒相關的死亡病例，而自去年12月以來，中國已統計到有6萬人死亡。

但這些死亡都發生在醫院。在農村地區，醫療設施很少，在家死亡的人大多沒有被統計在內。甚至沒有對農村死亡人數的官方評估。但《BBC》發現的證據表明，死亡人數相當多，而且還在不斷上升。

對喪禮需求增加

我們參觀了一個火葬場，他們也很忙，穿著白色衣服的哀悼者抬著骨灰盒向前走，裡面最終將裝入親人的骨灰。

在另一個村莊，我們看到一男一女把巨大的紙鳥裝到一輛平板卡車的後面。「它們是鶴，騎著鶴進入陰世。」一位女性說。當他們打包其他用薄紙製作的精美佛像時，他們說，對葬禮裝飾的需求激增，是正常情況的兩到三倍。

我們在山西這個地區遇到的每一個與殯葬業有關的人都告訴我們，一個相似的死亡人數增加的故事，他們都把這歸因於冠狀病毒。

王培偉決心為他的嫂子舉辦一場體面的葬禮。

「一些病人已經很虛弱了，」一名男子一邊繼續往卡車上裝貨一邊說，「然後他們感染新冠病毒，他們年邁的身體無法承受。」

我們跟著卡車來到喪葬用品被運送的地方，見到了王培偉（音譯），她的嫂子剛剛去世。

這位50多歲女性是兩個孩子的母親，她多年來一直患有嚴重的糖尿病，然後又感染了新冠病毒。「她感染新冠病毒後發高燒，器官開始衰竭。她的免疫系統不夠強大，無法倖免於難。」家裡的院子裡擺滿了喪葬用品。王先生告訴我們還會有更多的圖片、鮮花之類的東西。

他站在院子裡的一個帳篷前，帳篷裡蓋著她的屍體。他解釋說，葬禮當天，將有16個人抬著她的棺材，按照傳統將她埋葬。

他說，儘管由於新冠病毒死亡人數的增加，葬禮安排的費用飆升，但他們會為她支付額外的錢。「她是個很好的人。我們必須舉辦一場盛大的葬禮，盡力為她送行。」

春節返鄉潮恐造成更多病毒傳播

每年，數以億計的年輕人在這個時候回到家鄉慶祝農曆新年，這是中國最重要的節日。他們返回的村莊現在主要是老年人居住的地方，而老年人更容易受到新冠病毒影響。人們非常擔心，今年春節期間的大規模遷徙可能會將病毒迅速傳播到更偏遠的地區，造成致命影響。

每年，數以億計的年輕人在這個時候回到家鄉慶祝農曆新年。

政府提醒那些在城市的人，如果他們的老年親戚還沒有被感染，今年不要回家。

鄉村醫生：多數死者都有潛在疾病

醫生董永明（音譯）經營著一家非常小的鄉村診所，他認為至少80%的居民已經感染了新冠病毒。「所有村民生病了都來找我們，」他說，「我們是這裡唯一的診所。」他說，在那裡死亡的大多數人都有潛在疾病。

董永明說，在新冠病毒襲擊村莊時，在藥品管理方面，他們不會把超出人們需要的藥品賣給他們。「例如，我只會給每人4片布洛芬，」他說，「他們不需要兩盒，那會浪費。」不過他說，他相信新冠疫情最糟糕的時期已經過去了：「最近幾天我們沒有任何病人。」

在這個地區死去的人都被埋在地裡。然後，農民們繼續在他們祖先的墳墓土堆周圍種植作物和飼養牲畜。

在路上開車時，我們注意到一些新堆起來的土堆，上面插著紅旗。很多。一個放羊的農民證實了這是新的墳墓。「老年人去世後，很多家庭都把他們埋在這裡。實在是太多了。」

附近的田野上有新的墳墓

他說，在他那個幾千人的村子裡，有40多名村民在最近的疫情中死亡。「某一天有人死了，第二天又有人死了。在過去的一個月裡，一直沒有停止過。」但在這裡的鄉村，人們對生死處亂不驚。這位農民說，人們仍然會像往常一樣慶祝新年。「我的兒子和兒媳很快就會回來，」他說。

我問當地人是否擔心家庭成員返回可能意味著更多的感染。「人們不應該擔心。別害怕！」他說，「即使你躲起來，你還是會被感染。我們大多數人已經得了，我們很好。」他和其他許多人都希望，新冠最致命的階段已經走完，也希望至少在目前，他們的精力可以花在與生者在一起，而不是埋葬死者上。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航