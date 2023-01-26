中國疫情嚴峻死亡人數上升推高棺材銷售，鄉村醫生：多數死者都有潛在疾病
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每年數以億計的年輕人回到家鄉慶祝農曆新年，他們返回的村莊現在主要是老年人居住的地方，而老年人更容易受病毒影響。在中國的鄉村，人們對生死處亂不驚。一位農民說，人們仍會像往常一樣慶祝新年，「我的兒子和兒媳很快就會回來」。
山西省北部的棺材製造商一直很忙。我們看著熟練的工匠在新砍的木頭上雕刻精美的裝飾。他們說，最近幾個月，他們一直沒有時間停下來。
一位村民也是一位顧客，他告訴我們，有時棺材會賣光。他帶著一種你可以在這個地區能找到的黑色幽默笑著補充說，殯葬業的人「賺了一小筆錢」。
在新冠病毒席捲中國大城市後，中國新冠死亡人數的真實數字一直存在很大爭議。
著名流行病學家吳尊友說，自中國去年12月取消限制措施以來，約80%的人口（超過10億人）已被感染。上周末，中國在不到一周的時間裡報告了1.3萬例與新冠病毒相關的死亡病例，而自去年12月以來，中國已統計到有6萬人死亡。
但這些死亡都發生在醫院。在農村地區，醫療設施很少，在家死亡的人大多沒有被統計在內。甚至沒有對農村死亡人數的官方評估。但《BBC》發現的證據表明，死亡人數相當多，而且還在不斷上升。
對喪禮需求增加
我們參觀了一個火葬場，他們也很忙，穿著白色衣服的哀悼者抬著骨灰盒向前走，裡面最終將裝入親人的骨灰。
在另一個村莊，我們看到一男一女把巨大的紙鳥裝到一輛平板卡車的後面。「它們是鶴，騎著鶴進入陰世。」一位女性說。當他們打包其他用薄紙製作的精美佛像時，他們說，對葬禮裝飾的需求激增，是正常情況的兩到三倍。
我們在山西這個地區遇到的每一個與殯葬業有關的人都告訴我們，一個相似的死亡人數增加的故事，他們都把這歸因於冠狀病毒。
「一些病人已經很虛弱了，」一名男子一邊繼續往卡車上裝貨一邊說，「然後他們感染新冠病毒，他們年邁的身體無法承受。」
我們跟著卡車來到喪葬用品被運送的地方，見到了王培偉（音譯），她的嫂子剛剛去世。
這位50多歲女性是兩個孩子的母親，她多年來一直患有嚴重的糖尿病，然後又感染了新冠病毒。「她感染新冠病毒後發高燒，器官開始衰竭。她的免疫系統不夠強大，無法倖免於難。」家裡的院子裡擺滿了喪葬用品。王先生告訴我們還會有更多的圖片、鮮花之類的東西。
他站在院子裡的一個帳篷前，帳篷裡蓋著她的屍體。他解釋說，葬禮當天，將有16個人抬著她的棺材，按照傳統將她埋葬。
他說，儘管由於新冠病毒死亡人數的增加，葬禮安排的費用飆升，但他們會為她支付額外的錢。「她是個很好的人。我們必須舉辦一場盛大的葬禮，盡力為她送行。」
春節返鄉潮恐造成更多病毒傳播
每年，數以億計的年輕人在這個時候回到家鄉慶祝農曆新年，這是中國最重要的節日。他們返回的村莊現在主要是老年人居住的地方，而老年人更容易受到新冠病毒影響。人們非常擔心，今年春節期間的大規模遷徙可能會將病毒迅速傳播到更偏遠的地區，造成致命影響。
政府提醒那些在城市的人，如果他們的老年親戚還沒有被感染，今年不要回家。
鄉村醫生：多數死者都有潛在疾病
醫生董永明（音譯）經營著一家非常小的鄉村診所，他認為至少80%的居民已經感染了新冠病毒。「所有村民生病了都來找我們，」他說，「我們是這裡唯一的診所。」他說，在那裡死亡的大多數人都有潛在疾病。
董永明說，在新冠病毒襲擊村莊時，在藥品管理方面，他們不會把超出人們需要的藥品賣給他們。「例如，我只會給每人4片布洛芬，」他說，「他們不需要兩盒，那會浪費。」不過他說，他相信新冠疫情最糟糕的時期已經過去了：「最近幾天我們沒有任何病人。」
在這個地區死去的人都被埋在地裡。然後，農民們繼續在他們祖先的墳墓土堆周圍種植作物和飼養牲畜。
在路上開車時，我們注意到一些新堆起來的土堆，上面插著紅旗。很多。一個放羊的農民證實了這是新的墳墓。「老年人去世後，很多家庭都把他們埋在這裡。實在是太多了。」
他說，在他那個幾千人的村子裡，有40多名村民在最近的疫情中死亡。「某一天有人死了，第二天又有人死了。在過去的一個月裡，一直沒有停止過。」但在這裡的鄉村，人們對生死處亂不驚。這位農民說，人們仍然會像往常一樣慶祝新年。「我的兒子和兒媳很快就會回來，」他說。
我問當地人是否擔心家庭成員返回可能意味著更多的感染。「人們不應該擔心。別害怕！」他說，「即使你躲起來，你還是會被感染。我們大多數人已經得了，我們很好。」他和其他許多人都希望，新冠最致命的階段已經走完，也希望至少在目前，他們的精力可以花在與生者在一起，而不是埋葬死者上。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
我們想讓你知道的是
隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。