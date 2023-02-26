都市計畫下不同版本的社子島，下一步該如何發展？
我們想讓你知道的是
社子島是目前台北市最完整的都市計畫外的邊陲地帶。對於政府來說，社子島的未來發展是一個不得不面對的燙手山芋的問題，是既得利益者角力爭取大量開發的地方，亦是當地居民未來生活模式的方向，下一步該如何發展，仍然是必須長期關注的議題。
文：林宏恩
社子島位於基隆河和淡水河的交匯處，是台北市士林區的一部分。交通主要依靠社子大橋、洲美快速道路和重陽大橋。該地區由於長期面臨淹水問題，從1970年開始，受到台北市政府限制建設法令的影響，社子島的環境就像是時間停留在1970年。
相較於台北市東區和西區的高密度都市發展，社子島的環境更類似未開發的烏托邦。它主要由農地、林地、住宅區和工業區組成。建築類型則多為低樓層透天和紅磚平面屋、合院和鐵皮工廠。
由於社子島未像台北市其他地區一樣發展，島上的居民多數為早期定居於此的長者，近年來許多負擔不起北市地區房租的工作者和工作團體會選擇在社子島居住或租賃空間。長期下來，這區的居民多為弱勢群體，因此被稱為「台北市的貧民窟」、「難民窟」等貶低名稱。
該地區面臨的問題
在1970年經濟部擬訂的「台北地區防洪計畫」中，以社子島易遭水災、人口稀少、經濟價值低為理由，將社子島擬定為「限制發展區的洪水氾濫區」。由於當地容易淹水，根據台北市調查的防洪數據研究，當前的防洪牆填土高度只有數十年，遠不及現代的防洪標準。
禁限建的法令限制下，迫使社子島當地的基礎建設發展還停留在數十年前，公共設施、汙水、排水道、下水道都是社子島地區缺乏的基礎建設，大型醫療資源則需要過橋至鄰近地區的大型醫院。因此，台北市政府提出針對社子島開發的都市計畫發展方案來解決這些問題。
預期開發計畫歷程
2010年的當任郝龍斌台北市長，針對社子島發展提出「台北曼哈頓計劃」作為打造發展的口號。當時行政院核定審議台北市地區的防洪計畫，社子島需要達200年防洪標準，因此須將當地的堤防加高至9.65公尺，並將社子島的高程填土墊高至8.15公尺。然而，郝龍斌市長提出的「台北曼哈頓計劃」的方案只有通過防洪計畫，並沒有通過環評（環境影響評估，EIA，Environmental Impact Assessment），使計畫破滅。
隔年2011年，社子島都市計畫發布，政府採取區段徵收作業方式開發，預計花費700億的預算，此計畫需耗時14年並填土1620萬噸。後來至2014年6月及9月，進行二次環評，因填土量過高使自然環境遭受破壞等因素，要求台北市府再次進行審議評估。
繼任的台北市長柯文哲於2015年提出社子島的i-voting計畫，透過讓當地民眾投票的方式來決定社子島的發展方向，並打出「台北威尼斯」的發展口號。
提供的四個開發方向分別為：
方案一：運河社子島，透過運用高度區隔出人、車和船等三種空間尺度，並置入產業園區帶動當地產業發展，藉此吸引年輕族群進入社子島。
方案二：生態社子島，以田園城市（Garden City）的概念，保留當地的生態資源、歷史建物的前提下，進行開發，加入了輕軌建設、親水公園、水岸住宅的基礎建設。
方案三：咱的社子島，以最大限度的保留當地聚落、環境原貌，進行產業轉型，將當地的農地轉型為觀光型休閒農場。
方向四：不開發。
2016年2月台北市政府公布投票結果，當地約35%的投票率中有約60%的民眾支持生態社子島規劃方向。
社子島的下一步？
社子島是目前台北市最完整的都市計畫外的邊陲地帶。對於政府來說，社子島的未來發展是一個不得不面對的燙手山芋的問題，是既得利益者（產業發展、建設開發）角力爭取大量開發的地方，亦是當地居民未來生活模式的方向。
社子島的發展爭議牽扯到政治、社會、開發、生態、居民意見等錯綜複雜的議題，目前不管是政府、專業的都市計畫者都無法針對社子島提出最佳的解套方案，迫使社子島支持開發與反對開發的爭議新聞不斷，使政府推動的速度極為趨近於零。
社子島的下一步該如何發展，仍然是必須長期關注的議題。
選擇以社子島進行研究是因為觀察到當地相當複雜的整體狀態，並且台北市政府與部分都市規劃學者的立場和看法不同。在政府與居民之間的互動過程中，出現了許多不同的聲音，受到多方的關注。
對台北市政府來說，面對最後一塊可開發的都市發展區域，政府會採取何種態度和決策，結果將能體現台灣近年都市規劃發展的思想，筆者認為社子島議題會是台北市非常重要的都市發展關鍵轉捩點。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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