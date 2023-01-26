TNL+ 2023/01/26,
影劇

2023第95屆奧斯卡入圍名單分析：最佳影片、導演、演員獎項，誰最有機會贏得小金人？

2023第95屆奧斯卡入圍名單分析：最佳影片、導演、演員獎項，誰最有機會贏得小金人？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

2023年第95屆奧斯卡前日公布入圍名單，宣告獎季即將邁入最終決戰的階段。而本次公布入圍記者會，是疫情以來首次恢復實體形式，從現場媒體的反應中，多少透露哪位入圍者受到最多歡迎、哪些入圍者讓全場驚呼連連。其中幾部眾所矚目的大片與演員都有獲得入圍肯定，如《媽的多重宇宙》、《法貝爾曼》、《伊尼舍林的女妖》等等，當然也有遺珠之憾，本文將接續概括分析影片、導演、演員獎項的入圍者，以及目前獎季局勢。

第95屆奧斯卡入圍名單於美國時間1月24日早晨公布，在《靜寂的鼓手》男星里茲阿邁德（Riz Ahmed）以及近期票房大賣的《窒友梅根》女星愛莉森威廉絲（Allison Williams）同台揭露23項目入圍名單的同時，宣告2022年獎季即將邁入最終決戰的階段。而本次公布入圍記者會，是疫情以來首次恢復實體形式，從現場媒體的反應中，多少透露哪位入圍者受到最多歡迎、哪些入圍者讓全場驚呼連連。

以單項影片統計，創造票房奇蹟的超狂科幻家庭喜劇《媽的多重宇宙》以11項成為本屆入圍最多項目的影片，居次為德國國際影片代表《西線無戰事》與《伊尼舍林的女妖》雙雙入圍9項，貓王傳記片《貓王艾維斯》共提名8項，導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的半自傳電影《法貝爾曼》獲得7項，而被藝術影迷奉為全新當代經典的《塔爾》獲得6項，成功拯救暑假票房的《捍衛戰士：獨行俠》則獲得6項提名，另外兩部票房鉅片《黑豹2：瓦干達萬歲》與《阿凡達：水之道》各自入圍5項與4項。

以片廠統計，連續三年奪下最多入圍冠軍的串流大廠Netflix終究被擠下寶座，本屆包括《白噪音》、《中有，部分真實的偽記事》、《金髮夢露》等瞄準獎季的影片，都未獲得廣泛好評，就連極受歡迎的《鋒迴路轉：抽絲剝繭》原先被看好能獲得最佳影片、剪輯等多項提名，最終僅獲得改編劇本一項，《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》也原先被看好能獲得多項提名，最終僅獲動畫長片一項目。所幸仍有《西線無戰事》撐起入圍名單，Netflix共計以入圍16項退居第三名。

取代Netflix奪下冠軍寶座的是Disney，旗下迪士尼影業、探照燈影業、20世紀影業、國家地理、皮克斯等合計共入圍22項提名。第二名為以《媽的多重宇宙》領軍的A24共獲得18項提名，創下A24成立以來最佳成績，其餘環球影業加上旗下焦點影業共獲得15項提名，華納兄弟獲得12項，派拉蒙獲得9項，Neon獲得4項。

本文將接續概括分析影片、導演、演員獎項的入圍者，以及目前獎季局勢。

最佳影片

有別於先前入圍最多十部電影的規則，本屆最佳影片更改為硬性入圍十部影片，十部入圍影片大抵皆是本屆獎季的熱門角逐者。近幾年名單總是冷門的奧斯卡，努力想貼近大眾以拉回持續下滑的收視率，今年總算可以鬆一口氣，年度兩大超級賣座大片《阿凡達：水之道》與《捍衛戰士：獨行俠》皆獲得最佳影片提名。

至於《貓王艾維斯》以及《媽的多重宇宙》也是廣受普羅觀眾歡迎的票房電影，《黑豹2：瓦干達萬歲》雖未能延續第一集的氣勢獲得最佳影片提名，但仍有五項提名的佳績，在世界告別疫情陰霾，觀眾慢慢重新擁抱戲院觀影體驗的時刻，影藝學會成員也再次接納票房鉅片，渴望能讓奧斯卡再度返回大眾的視野。

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