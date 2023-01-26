2023第95屆奧斯卡入圍名單分析：最佳影片、導演、演員獎項，誰最有機會贏得小金人？
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2023年第95屆奧斯卡前日公布入圍名單，宣告獎季即將邁入最終決戰的階段。而本次公布入圍記者會，是疫情以來首次恢復實體形式，從現場媒體的反應中，多少透露哪位入圍者受到最多歡迎、哪些入圍者讓全場驚呼連連。其中幾部眾所矚目的大片與演員都有獲得入圍肯定，如《媽的多重宇宙》、《法貝爾曼》、《伊尼舍林的女妖》等等，當然也有遺珠之憾，本文將接續概括分析影片、導演、演員獎項的入圍者，以及目前獎季局勢。
第95屆奧斯卡入圍名單於美國時間1月24日早晨公布，在《靜寂的鼓手》男星里茲阿邁德（Riz Ahmed）以及近期票房大賣的《窒友梅根》女星愛莉森威廉絲（Allison Williams）同台揭露23項目入圍名單的同時，宣告2022年獎季即將邁入最終決戰的階段。而本次公布入圍記者會，是疫情以來首次恢復實體形式，從現場媒體的反應中，多少透露哪位入圍者受到最多歡迎、哪些入圍者讓全場驚呼連連。
以單項影片統計，創造票房奇蹟的超狂科幻家庭喜劇《媽的多重宇宙》以11項成為本屆入圍最多項目的影片，居次為德國國際影片代表《西線無戰事》與《伊尼舍林的女妖》雙雙入圍9項，貓王傳記片《貓王艾維斯》共提名8項，導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的半自傳電影《法貝爾曼》獲得7項，而被藝術影迷奉為全新當代經典的《塔爾》獲得6項，成功拯救暑假票房的《捍衛戰士：獨行俠》則獲得6項提名，另外兩部票房鉅片《黑豹2：瓦干達萬歲》與《阿凡達：水之道》各自入圍5項與4項。
以片廠統計，連續三年奪下最多入圍冠軍的串流大廠Netflix終究被擠下寶座，本屆包括《白噪音》、《中有，部分真實的偽記事》、《金髮夢露》等瞄準獎季的影片，都未獲得廣泛好評，就連極受歡迎的《鋒迴路轉：抽絲剝繭》原先被看好能獲得最佳影片、剪輯等多項提名，最終僅獲得改編劇本一項，《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》也原先被看好能獲得多項提名，最終僅獲動畫長片一項目。所幸仍有《西線無戰事》撐起入圍名單，Netflix共計以入圍16項退居第三名。
取代Netflix奪下冠軍寶座的是Disney，旗下迪士尼影業、探照燈影業、20世紀影業、國家地理、皮克斯等合計共入圍22項提名。第二名為以《媽的多重宇宙》領軍的A24共獲得18項提名，創下A24成立以來最佳成績，其餘環球影業加上旗下焦點影業共獲得15項提名，華納兄弟獲得12項，派拉蒙獲得9項，Neon獲得4項。
本文將接續概括分析影片、導演、演員獎項的入圍者，以及目前獎季局勢。
最佳影片
有別於先前入圍最多十部電影的規則，本屆最佳影片更改為硬性入圍十部影片，十部入圍影片大抵皆是本屆獎季的熱門角逐者。近幾年名單總是冷門的奧斯卡，努力想貼近大眾以拉回持續下滑的收視率，今年總算可以鬆一口氣，年度兩大超級賣座大片《阿凡達：水之道》與《捍衛戰士：獨行俠》皆獲得最佳影片提名。
至於《貓王艾維斯》以及《媽的多重宇宙》也是廣受普羅觀眾歡迎的票房電影，《黑豹2：瓦干達萬歲》雖未能延續第一集的氣勢獲得最佳影片提名，但仍有五項提名的佳績，在世界告別疫情陰霾，觀眾慢慢重新擁抱戲院觀影體驗的時刻，影藝學會成員也再次接納票房鉅片，渴望能讓奧斯卡再度返回大眾的視野。
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。