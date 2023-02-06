六個Q&A解釋英國《線上安全法案》：祖克柏可能面臨牢獄之災？如何保護受影響最深的兒少？
我們想讓你知道的是
相較於台灣的大眾討論，大量集中在討論「假訊息」、「政府不喜歡的言論」，英國政府、反對黨和公眾的討論，主要集中在各種網路上有害的訊息，最為指標性、最常被引用的事例，就是受到暴力、厭食、自殘等訊息影響的兒童、青少年。
臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）可能被關？幾個月前，我國行政院提出《數位中介法》草案，引起國內一陣激辯，最後以暫時撤回草案收場，但最近英國議會正在審議的法案，卻可能比《數位中介法》更為嚴苛？
幾經辯論、修改，《線上安全法案》（Online Safety Bill）已經在英國下議院三讀，送到上議院審議。這部法規涵蓋的面向很廣，在很多方面也是開國際之先；以下，我將用Q&A的形式，解釋英國目前在審議的政策是什麼。
Q1：這部法規主要希望解決的問題是什麼？
與台灣的《數位中介法》類似，這部法規想要處理的是網路上種種危險，因此要求社群媒體（如臉書、Instagram、抖音）、搜尋引擎（如Google）和其他平台（比如大型線上論壇，以及色情網站）負起一些管控內容的責任。
嚴格說來，公司不會因為「出現了一則問題貼文」而被處罰，法規處理的是公司有沒有善盡「管控這些問題」的法律義務。
不過，相較於台灣的大眾討論，大量集中在討論「假訊息」、「政府不喜歡的言論」，英國政府、反對黨和公眾的討論，主要集中在各種網路上有害的訊息，最為指標性、最常被引用的事例，就是受到暴力、厭食、自殘等訊息影響的兒童、青少年——在最嚴重的個案中，甚至有兒童因此喪生，兒少團體和受害者家屬團體因此也是這場辯論中發聲最力的團體。
Q2：具體來說，這部法規要求網路平台做什麼？
這部法規技術性的規定很複雜，但可以簡化成以下三個要求：
- 違法內容要預防；
- 一些有害的內容，要讓未成年人看不到；
- 平台自己的規定（哪些內容不能貼）要確實執行。
Q3：違法內容指的是什麼？
這主要指的是「如果你在線下做也違法」的內容，比如恐怖主義、毒品交易、詐欺、兒童少年性剝削、販賣武器，都是典型的例子。對於這些內容，公司不但有義務儘速移除，也有義務採取一定防護措施，預防使用者看到這些內容。
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
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