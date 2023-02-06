六個Q&A解釋英國《線上安全法案》：祖克柏可能面臨牢獄之災？如何保護受影響最深的兒少？

臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）可能被關？幾個月前，我國行政院提出《數位中介法》草案，引起國內一陣激辯，最後以暫時撤回草案收場，但最近英國議會正在審議的法案，卻可能比《數位中介法》更為嚴苛？

幾經辯論、修改，《線上安全法案》（Online Safety Bill）已經在英國下議院三讀，送到上議院審議。這部法規涵蓋的面向很廣，在很多方面也是開國際之先；以下，我將用Q&A的形式，解釋英國目前在審議的政策是什麼。

Q1：這部法規主要希望解決的問題是什麼？

與台灣的《數位中介法》類似，這部法規想要處理的是網路上種種危險，因此要求社群媒體（如臉書、Instagram、抖音）、搜尋引擎（如Google）和其他平台（比如大型線上論壇，以及色情網站）負起一些管控內容的責任。

嚴格說來，公司不會因為「出現了一則問題貼文」而被處罰，法規處理的是公司有沒有善盡「管控這些問題」的法律義務。

不過，相較於台灣的大眾討論，大量集中在討論「假訊息」、「政府不喜歡的言論」，英國政府、反對黨和公眾的討論，主要集中在各種網路上有害的訊息，最為指標性、最常被引用的事例，就是受到暴力、厭食、自殘等訊息影響的兒童、青少年——在最嚴重的個案中，甚至有兒童因此喪生，兒少團體和受害者家屬團體因此也是這場辯論中發聲最力的團體。

Q2：具體來說，這部法規要求網路平台做什麼？

這部法規技術性的規定很複雜，但可以簡化成以下三個要求：

違法內容要預防；

一些有害的內容，要讓未成年人看不到；

平台自己的規定（哪些內容不能貼）要確實執行。

Q3：違法內容指的是什麼？

這主要指的是「如果你在線下做也違法」的內容，比如恐怖主義、毒品交易、詐欺、兒童少年性剝削、販賣武器，都是典型的例子。對於這些內容，公司不但有義務儘速移除，也有義務採取一定防護措施，預防使用者看到這些內容。