TNL+ 2023/01/27,
非洲

葉倫稱中國是尚比亞債務重整的「最大障礙」，中大使館反批：先管好自家債務上限危機

葉倫稱中國是尚比亞債務重整的「最大障礙」，中大使館反批：先管好自家債務上限危機
美國財政部長葉倫（左）與尚比亞總統希奇萊馬（右）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國當前為尚比亞的最大債主，中國國家開發銀行截至目前為止，約已提供60億美元的借貸給尚比亞，超過總體債務額度約三分之一。儘管中國在貸款問題上影響非洲甚鉅，但美國財長葉倫會抨擊中國的原因之一，恐亦與華盛頓當局試圖拉攏非洲國家有關，尤其美國已意識到，其競爭對手中國及俄羅斯，在非洲大陸的影響力皆不斷擴大。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）於2023年1月23日在非洲東南部內陸國尚比亞（Zambia）參訪時表示，中國是終結尚比亞債務危機的最大「障礙」，美方希望北京當局能共同為尚比亞的債務重整（Debt restructuring）盡一份心力。

據英國《金融時報》（Financial Times）報導，為強化與非洲大陸在經貿、環境保護、能源開發等議題上的夥伴關係，葉倫於2023年1月17展開為期11天的造訪非洲之旅，其在拜會尚比亞政府高層時，將討論重點聚焦於尚比亞的債務問題上，葉倫呼籲中國應在這項「已花費太長時間處理」的協議中取得進展。

《金融時報》解釋，由於外債問題，尚比亞當前的經濟成長疲軟，如同斯里蘭卡（Sri Lanka）、迦納（Ghana）等國，無力償還外債且欠下巨額債務，其中有相當可觀的欠款源自於向中國借款。

然而，對於葉倫將中國視為「障礙」的說法，中國駐尚比亞大使館隨即發出聲明斥責，其抨擊美國應停止針對尚比亞的債務減免問題，向北京當局施壓，且美國當前應專注在自身的債務問題，畢竟美國的債務處境恐會影響全球經濟。

中國駐尚比亞大使館具體說了什麼？

印度財經媒體《Business Standard》表示，中方在回應葉倫時，先將注意力集中在共和、民主兩黨雙方對於提高美國債務上限，以維持美國政府運作的爭論上。

中國駐尚比亞大使館稱：「葉倫財長早在2023年1月12日便已致信美國國會，聲稱美國聯邦政府債務規模已達31.4兆美元的法定上限，因此美財政部需要採取特別措施，例如國會應盡速提高債務上限，以此避免聯邦政府發生債務違約、保護美國信用；葉倫財長又於同年1月20日表示：『如果美國政府無法準時償還債務，美國政府及社會大眾的借貸成本將上升，恐導致美國經濟衰退，進而引發全球金融危機。』」

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